Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

(Getty Images)

El fútbol español se encuentra a las puertas de vivir un día histórico en el MetLife Stadium de Nueva York, donde la Selección Española se medirá a Argentina en la gran final del Mundial de 2026. Sin embargo, para uno de los héroes más queridos de nuestro fútbol, las horas previas se han convertido en una auténtica pesadilla.

Joan Capdevila, el mítico lateral izquierdo que se coronó campeón del mundo en Sudáfrica 2010, ha encendido todas las alarmas en el panorama deportivo al confesar públicamente que las autoridades de Estados Unidos le han denegado el ‘ESTA’, el permiso electrónico imprescindible para poder acceder a territorio norteamericano.

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había preparado un emotivo homenaje institucional para este encuentro de máxima categoría: invitar formalmente a todos los integrantes de la expedición que conquistó la primera estrella hace dieciséis años para que arroparan desde el palco al equipo actual.

Capdevila, que, según comenta, guardaba con enorme ilusión la oportunidad de cruzar el charco junto a sus hijos para revivir la mística de una final mundialista, ha visto cómo toda la planificación familiar y deportiva se desmoronaba por completo debido a un inesperado muro burocrático.

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Su mensaje desesperado en redes

Ante la extrema urgencia de la situación y la inminencia del partido, el exfutbolista de equipos como el Deportivo de La Coruña, el Villarreal o el Espanyol decidió quemar sus últimas naves de manera pública. Capdevila ha recurrido a su cuenta oficial de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para lanzar un mensaje directo de auxilio y ver si alguien del entorno institucional o diplomático podía desencallar el problema.

En su mensaje, el catalán etiquetó directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como a las autoridades españolas a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

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Tweet de Joan Capdevila pidiendo ayuda en redes (X)

“¡NECESITO AYUDA, @realDonaldTrump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", expresaba el exjugador en un texto cargado de angustia.

El catalán continuó su comunicado visiblemente afectado, poniendo el foco en lo doloroso que resultaba este contratiempo para su entorno familiar y para los más pequeños, que ya contaban los minutos para vivir la cita: «No me puedo creer que no me permitan entrar en USA… y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol… Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida».

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El laberinto burocrático del ‘ESTA’

El Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) es un mecanismo automatizado que determina la elegibilidad de los visitantes para viajar a los Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado.

Aunque los motivos exactos de la denegación de la solicitud de Joan Capdevila no han trascendido formalmente por motivos de privacidad, este tipo de rechazos en el sistema suelen producirse de manera automática por diversas variables técnicas e informáticas, y no por una decisión política directa.

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Entre las causas más comunes de un rechazo exprés se encuentran errores formales o tipográficos en la cumplimentación del formulario, pasaportes que no cumplen con los requisitos mínimos de validez, o la coincidencia del nombre del solicitante con alertas del sistema.

Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

Asimismo, las estrictas políticas de fronteras estadounidenses deniegan automáticamente el ‘ESTA’ si el viajero ha visitado en fechas recientes ciertos países incluidos en las listas de restricciones de la política exterior de la Casa Blanca, lo que obliga de manera irrevocable a tramitar un visado ordinario en la embajada, un proceso que suele demorarse semanas.

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Con el pitido inicial de la final a la vuelta de la esquina, el tiempo juega de forma implacable en contra de la familia Capdevila. La publicación en redes sociales se ha vuelto viral en cuestión de minutos, sumando miles de interacciones y provocando la reacción en cadena de aficionados que buscan llamar la atención de las delegaciones diplomáticas para encontrar una solución intermedia.