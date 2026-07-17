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La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La unidad de la Guardia Civil acredita que Servinabar 2000 SL figuró como único comprador en el contrato de arras de un inmueble en el centro de la capital que el exnúmero tres del PSOE y su mujer visitaron en al menos dos ocasiones

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Imagen del informe de la UCO al que ha tenido acceso 'Infobae'.
Imagen del informe de la UCO al que ha tenido acceso 'Infobae'.

La empresa Servinabar 2000, vinculada al constructor navarro Antxón Alonso, abonó una señal de 9.000 euros para reservar un piso de casi un millón de euros en Madrid destinado al entonces recién nombrado secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, según recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Infobae.

La operación se produjo en el otoño de 2021, semanas después de que Cerdán asumiera el cargo el 13 de julio de ese año, en sustitución de José Luis Ábalos. El inmueble, situado en pleno centro de Madrid, en la zona limítrofe entre los barrios de Argüelles y Universidad, cerca de la Glorieta Ruiz Jiménez, tenía un precio de salida de 950.000 euros. A esa cifra se sumaban reformas que la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz —conocida como “La Paqui”—, tenía previsto acometer y que los investigadores estiman en otros 350.000 euros adicionales.

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El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra. (Eduardo Sanz/Europa Press)
El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra. (Eduardo Sanz/Europa Press)

El 6 de septiembre de 2021, Cerdán y su mujer visitaron el piso por primera vez. Días después, el 20 de septiembre, el exnúmero tres del PSOE regresó al inmueble acompañado esta vez por Alonso, sin su esposa. Ambos presentaron ante Servitec, la inmobiliaria gestora de la venta, una oferta de 900.000 euros y entregaron una señal de 9.000 euros en concepto de reserva. La transferencia fue realizada por Servinabar, empresa en la que Cerdán adquirió el 45% de las participaciones en junio de 2016 por 6.000 euros.

Diez días después, el 30 de septiembre, Cerdán y Alonso realizaron una segunda visita al piso. Al día siguiente, la comercial de Servitec comunicó a Alonso, por mensaje, que los plazos de entrega resultaban “imposibles”. A pesar de ello, el 21 de octubre, la inmobiliaria remitió a Alonso un borrador del contrato de arras con un precio final de venta de 985.000 euros —35.000 euros más que el precio de salida—. En ese documento figuraban tres vendedores y un único comprador: Servinabar 2000 SL. La propia comercial dejó claro a los investigadores de la UCO que, en todo momento, era evidente que los futuros residentes serían Cerdán y su mujer, según queda reflejado en el informe.

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Servitec devolvió la señal y no hubo compra

El contrato contemplaba una entrega inicial de 180.000 euros en concepto de arras y un pago pendiente de 796.000 euros para formalizar ante notario. Pese a que se celebraron al menos tres reuniones adicionales con Alonso, ya acompañado de un abogado, el escollo de los plazos de entrega resultó insalvable. El 27 de enero de 2022, Servitec devolvió los 9.000 euros de la señal mediante transferencia bancaria y la operación quedó sin efecto.

El episodio del piso forma parte de un informe económico y patrimonial de 163 páginas que la UCO ha entregado esta semana al juez. En él, los investigadores cuantifican en al menos 323.178 euros los beneficios que Cerdán y miembros de su entorno familiar —entre ellos su mujer, su hermana Belén Cerdán León y su cuñado Antonio Muñoz Cano— habrían disfrutado entre 2015 y 2024, sufragados principalmente por Servinabar. El informe señala que el 87% de los ingresos de esa mercantil, más de 7,5 millones de euros, procedían de la constructora Acciona o de proyectos vinculados a ella.

La tesis de los investigadores apunta a que Cerdán habría favorecido contratos públicos a Servinabar y a Acciona desde el Ministerio de Transportes, con la colaboración de Ábalos y del exasesor Koldo García, a cambio de comisiones. El propio Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión por haber liderado una organización criminal que cometió graves delitos de corrupción durante su etapa en el Gobierno.

Cerdán, que estuvo en prisión provisional y sigue investigado en el marco del denominado caso Koldo, ha negado cualquier implicación delictiva y calificó de “ciencia ficción” las acusaciones de la UCO. La UCO también señala que Servinabar dispuso de una tarjeta de crédito para uso de Cerdán y su mujer, con la que habrían gastado en torno a 3.500 euros. El caso se instruye en el Tribunal Supremo, donde Cerdán declaró por última vez el 30 de junio de 2025.

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