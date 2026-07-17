Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Castillo de Ocharán (Turismo de Castro-Urdiales)

El Castillo de Ocharán, ubicado en Castro-Urdiales (Cantabria), es una de las propiedades históricas más reconocidas de España. Este icono indiscutible del litoral cántabro busca nuevo dueño. La operación gestionada por la inmobiliaria de lujo alemana Engel & Völkers se ha tasado en 6,5 millones de euros, un precio que sitúa a la propiedad como una compra asequible para un número exclusivo de inversores que se posicionan en el mercado europeo.

Más allá de su valor económico, el Castillo de Ocharán representa uno de los grandes símbolos patrimoniales de Cantabria y forma parte de la identidad visual y emocional de los vecinos de Castro Urdiales desde hace más de 100 años. Diseñado a comienzos del siglo XX por el arquitecto Eladio Laredo, el monumento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984.

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La propiedad en venta tiene unos 2.000 metros cuadrados construidos en los que ofrece varios espacios, como el castillo principal, el observatorio-reloj, una piscina de agua de mar conectada directamente con el Cantábrico, un frontón, varias edificaciones auxiliares y espacios históricos que conservan buena parte de su configuración original. Además, está rodeada por cerca de 20.000 metros cuadrados de jardines catalogados que conservan gran parte de su frondosidad y trazado original, lo que la convierte en enclave paisajístico mágico.

Una venta con mucho interés

La directora de Engel & Völkers Norte, Laura Berridi, considera que con todas estas características “puede atraer tanto a compradores privados como a instituciones, fundaciones o proyectos de carácter cultural que pretendan integrar conservación y nuevos usos compatibles con la protección patrimonial”. De hecho, ha confirmado que “desde que se puso a la venta el 14 de noviembre de 2025 ha habido ocho clientes interesados, seis de ellos de nacionalidad española, uno de Reino Unido y otro de Finlandia”.

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Aun así, explica que el mercado de los grandes activos patrimoniales está muy alejado del mercado residencial al que todos estamos acostumbrados. “Mientras que este último está condicionado por variables como la oferta, la financiación o la evolución de los tipos de interés, el gran atractivo de este tipo de construcciones reside precisamente en aquello que no puede reproducirse: su historia, el estado de conservación, la protección legal, el valor arquitectónico y el valor cultural”, explica la consultora en una nota de prensa.

Jardines del Castillo de Ocharán (Turismo de Castro-Urdiales)

Laura Berridi ha destacado que “el mercado del patrimonio histórico está evolucionando hacia un comprador más especializado e internacional, que no busca únicamente una residencia, sino un activo con identidad, historia y un legado cultural que preservar". “El valor de estos grandes activos patrimoniales está ligado a la escasez, la autenticidad y a la posibilidad de convertirse en custodio de una parte de la historia. Ese componente emocional y patrimonial resulta determinante para muchos”, detalla Berridi.

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Esto mismo ha confirmado la directora de ventas de Engel & Völkers en Cantabria, Laura Aragó. “Aunque existen viviendas de lujo con valores similares en diferentes mercados internacionales, muy pocas aúnan todo lo que ofrece este conjunto monumental”, añade sobre el Castillo de Orcharán.