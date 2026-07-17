Tom Holland confiesa que no ha visto nunca esta icónica película para sorpresa de Matt Damon: “¿Me estás vacilando?"

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Durante la gira internacional de prensa de La Odisea, una confesión inesperada de Tom Holland desconcertó a Matt Damon y generó sorpresa entre los seguidores del cine. En una entrevista conjunta para promocionar la nueva película de Christopher Nolan, Holland admitió abiertamente que nunca ha visto Matrix, uno de los títulos más influyentes de la ciencia ficción moderna. La reacción de Damon, quien exclamó: “¿Me estás vacilando?”, marcó uno de los momentos más comentados del encuentro. El intercambio surgió durante una conversación sobre películas consideradas imprescindibles. Holland, protagonista de La Odisea, reconoció que, a pesar de la fama de la cinta dirigida por las hermanas Wachowski en 1999, jamás la ha visto. Esta revelación generó una respuesta inmediata de Damon, que mostró sorpresa y humor ante la situación.

Consultado sobre los motivos de su omisión, Holland respondió de forma directa: “No sé por qué nunca la he visto. Sé que me encantaría, pero simplemente nunca ha sido una película que haya puesto”, admitía el actor, que en la película da vida a Telémaco, el hijo de Odiseo (Damon). La confesión de Holland refleja una realidad común incluso entre quienes trabajan dentro de la industria cinematográfica: pueden existir vacíos sobre obras icónicas. A pesar de todo, Damon le alentaba a verla ya que cree que la primera experiencia es insuperable. “Me da mucha envidia que puedas verlo por primera vez. Me pregunto si te parecerá tan revolucionaria como lo han sido tantas cosas que se han basado en ella posteriormente”, comentaba el actor.

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En La Odisea de Christopher Nolan, Odiseo (Matt Damon) busca regresar a su hogar después de años en la Guerra de Troya. En Ítaca su familia y amigos ya le han dado prácticamente por muerto después de tanto tiempo, y mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) teje un sudario para su suegro Laertes como excusa para demorar su casamiento con alguno de los pretendientes, el joven Telémaco parece ser el único que conserva algo de esperanza de reencontrarse con su padre. Es por ello que viajará a otros reinos con la esperanza de hallar algo de información sobre el paradero de Odiseo, sin saber que este ya está en un viaje de vuelta a casa.

Tom Holland y Matt Damon protagonizan 'La Odisea'

El impacto de ‘Matrix’ y experiencias personales

Durante la conversación, Damon también compartió su admiración por Matrix y confesó que siempre deseó participar en la película. Además, destacó la influencia de la actuación de Edward Norton en La dos caras de la verdad, señalando que fue una inspiración clave para él y Ben Affleck en la creación de El indomable Will Hunting. Damon resaltó que la importancia de Matrix no solo se debe a su argumento, sino también a su estilo visual y los dilemas filosóficos que plantea. La película ha sido un referente para cineastas y actores desde su estreno, inspirando a nuevas generaciones y consolidándose como un clásico del cine de ciencia ficción.

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El episodio se produjo en medio de la gira de promoción de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que reúne a Holland y Damon como protagonistas. El elenco ha recorrido distintas ciudades presentando el filme, cuyo estreno está previsto para este 17 de julio. Entre las anécdotas surgidas durante la campaña, la confesión de Holland y la reacción de Damon destacaron por su espontaneidad y resonancia entre el público. El intercambio aportó un momento de humor y cercanía a la promoción de La Odisea, recordando que incluso los actores más reconocidos pueden tener pendientes algunos clásicos.