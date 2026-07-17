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El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic ejercerán como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro

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El árbitro Slavko Vincic (Reuters/Vincent Carchietta)
El árbitro Slavko Vincic (Reuters/Vincent Carchietta)

Ya hay árbitro para la final del Mundial 2026 y es un viejo conocido de la selección española. La FIFA ha designado al esloveno Slavko Vincic para dirigir la gran final de la cita mundialista, que disputarán Argentina y España el domingo 19 de julio a las 21:00. Vincic estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá la función de cuarto árbitro. La selección española, además, conoce bien al colegiado y sus datos con él invitan al optimismo.

No es la primera vez que Vincic arbitra en un Mundial. Durante la edición de Qatar 2022 ya había tenido participación, incluyendo partidos de alto perfil. Entre ellos figura el duelo disputado entre Argentina y Arabia Saudí, donde la Albiceleste sufrió una derrota inesperada en el inicio del torneo. Durante el presente torneo, el colegiado ya dirigido dos encuentros: Brasil ante Marruecos, que terminó con empate 1-1, y México frente a Ecuador, que finalizó 2-0 a favor del conjunto mexicano.

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La actuación de Vincic en el partido entre México y Ecuador no pasó inadvertido debido a la expulsión del defensor ecuatoriano Piero Hincapié. El árbitro mostró la tarjeta roja por un gesto considerado antideportivo, al taparse la boca al dirigirse a un rival, una acción que ha sido relacionada con la “Ley Vinicius”. El término hace referencia al episodio protagonizado por el brasileño Vinícius Júnior en un partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid, en el que fue sancionado por ocultar sus palabras con la mano durante una conversación con un rival.

El árbitro esloveno Slavko Vincic (Europa Press)
El árbitro esloveno Slavko Vincic (Europa Press)

La selección española y Slavko Vincic

España ha tenido una relación favorable con Vincic cada vez que el esloveno ha sido el encargado de impartir justicia en sus partidos. En cinco ocasiones, la selección española ha jugado bajo el arbitraje del colegiado esloveno y no ha sufrido ninguna derrota. El primer antecedente fue el empate 2-2 ante Colombia en 2017. Posteriormente, en la Eurocopa 2020, España firmó unas tablas (0-0) con Suecia. En la Nations League 2023, el equipo español superó 2-1 a Italia en semifinales. Durante la pasada Eurocopa, Vincic también estuvo al frente del 1-0 contra Italia en Gelsenkirchen y en la victoria 2-1 sobre Francia en semifinales.

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El perfil de Vincic y su experiencia en partidos de alto nivel fueron determinantes para que la FIFA lo eligiera como árbitro principal de la final del Mundial. El esloveno ha dirigido finales en otras competiciones internacionales, lo que refuerza la confianza del máximo organismo del fútbol en su capacidad para gestionar situaciones de presión y responsabilidad. Su última actuación relevante con un club español se produjo en los cuartos de final de la Champions League, en el duelo entre Bayern y Real Madrid que terminó 4-3 para el conjunto alemán, resultado que supuso la eliminación del equipo de la capital española.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

El árbitro esloveno será el encargado de dirigir un encuentro complejo, donde la tensión y los nervios estarán a la orden del día y serán palpables desde antes de que el balón comience a rodar por el césped del estadio de Nueva York. Dos selecciones con un mismo objetivo se enfrentarán este domingo 19: alzarse con la copa y proclamarse campeonas del mundo.

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