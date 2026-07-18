Elvis Crespo, el hombre detrás de la canción que ha llevado a España a la final del Mundial: “Me visualizo escuchándola tras ganar la segunda estrella”

Elvis Crespo y Quevedo han acompañado a la Selección Española con 'La Graciosa', la canción que sonaba en el estadio con cada gol

Millones de españoles llevan semanas celebrando goles al ritmo de su canción, pero muchos aún no conocen al hombre que se esconde detrás de ella y que lleva casi 30 años siendo todo un referente en el mundo de la música latina en general y del merengue en particular. Hablamos de Elvis Crespo, el músico que se hizo un nombre con su álbum debut, Suavemente, y que tantos años después vive una segunda juventud con La Graciosa, la canción que lanzó hace unos meses junto a Quevedo y que se ha convertido en el himno oficial de España en este Mundial 2026. Con permiso de Superestrella de Aitana, por supuesto.

“Estoy viviendo un momento diferente y único, especial porque me encuentro en Madrid, tengo conciertos estos días y coincide con el Mundial y con la increíble presentación que está teniendo el equipo de España”, afirma un alegre Elvis Crespo en su entrevista con Infobae, en la que reconoce que se llevó una gran alegría al ver que su canción era la elegida para acompañar al combinado de Luis de la Fuente en el Mundial. “Me tomó por sorpresa que tomaran la canción La Graciosa con Quevedo, y me entusiasma y me enamora más el momento por el vínculo que tengo con la selección nacional desde el 2010, cuando ganamos y celebraron con otra de mis canciones", desvela Crespo, haciendo alusión a cuando Pepe Reina y Sergio Ramos pusieron a todos a bailar con Píntame en el avión de vuelta a España después de conquistar el primer Mundial en Sudáfrica. “Eso me conecta con la selección, me entusiasma mucho y le agradezco a Dios que me permite vivir este momento”.

PUBLICIDAD

Crespo nació en el mismo sitio en el que España se juega este domingo ganar su segundo Mundial, Nueva York, pero pasó buena parte de sus años de formación en Puerto Rico, de donde era su familia. Con el tiempo, y después de influenciarse por maestros como Ismael Rivera, Chamaco Ramírez, el Gran Combo de Puerto Rico o Gilberto Santa Rosa y aprender de la mano de otros como Toño Rosario o Willy Berríos, dio el salto con Suavemente (Sony Discos, 1998), el álbum que le dio a conocer, del mismo nombre que la canción que hoy día sigue haciendo bailar a millones de personas, aunque todo haya cambiado mucho desde entonces.

Crespo debutó en el mundo de la música con 'Suavemente', probablemente su mayor éxito hasta 'La Graciosa'

“Gilberto Rosa era el Bad Bunny de mi generación”

“Vivimos en un mundo diferente, en una industria diferente. Hoy contamos con plataformas que en los años 90 no existían. Antes yo tenía que levantarme un sábado temprano, conseguir 10 o 15 dólares para comprarme el CD de Gilberto Santa Rosa, que en aquel momento era el Bad Bunny de mi generación. Ahora no, ahora ya la audiencia, ya el público tiene en sus manos la posibilidad de escuchar la música al momento y eso pues definitivamente es un beneficio para los artistas que traigan música interesante y música del alma”, reflexiona Crespo, que en realidad supo sobreponerse al inmenso éxito de Suavemente y lanzó otros hits como el mencionado Píntame o el álbum que ahora presenta en nuestro país, Poeta herío. “Lo que no ha cambiado es que importa que la canción conecte. No importa cuántas plataformas haya, porque Suavemente nació sin YouTube, Facebook, Twitter ni TikTok. Al final del día una buena canción es una buena canción".

PUBLICIDAD

Esa “buena canción” le ha llevado a colaborar con uno de los mayores artistas que hay en España, Quevedo. “Conocía lo que hizo con Bizarrap o la canción que hizo con Mike Towers. También su voz me cautivó, tiene una voz única, diferente. Al conocerlo personalmente, me di cuenta de que es un artista brillante y estoy muy feliz de colaborar con él en este álbum”, explica Crespo, quien además tuvo la suerte de descubrir también lo que era en realidad La Graciosa, la isla de Las Palmas en Canarias. “Me llegó la canción, la escucho, me gusta, pero no la entendía porque no sabía lo que era hasta que me explica el concepto del álbum, su idiosincrasia como canario. Ahí me encantó la idea de esta isla, cogí la guitarra, saqué los acordes y le mandé la idea. Y aquí tenemos el resultado, que es una canción muy especial, la canción del verano aquí en España”.

El músico de merengue Elvis Crespo está de gira mientras su canción junto a Quevedo La graciosa suena cada vez que marca España.

Una gira por España muy especial

Sin duda, La Graciosa es la canción que le está trayendo más alegrías y le conecta más que nunca con un público para el que solo tiene grandes palabras. “Es un público especial, un público exigente. Estamos hablando de la madre patria, donde nació el idioma que amo tanto. Mi conexión con el idioma y con mis ancestros hacen que mi estadía en España sea placentera y curiosa. Porque me gusta curiosear, aprender cosas nuevas aun a mis 55 años“, recalca el músico, que viene de actuar en Jerez, en el Starlite de Marbella, en las Noches del Botánico de Madrid y en Murcia.

PUBLICIDAD

Crespo cierra la gira este mismo sábado precisamente en Canarias, como una forma de cerrar el círculo con un concierto en Tenerife que se antoja de lo más especial. Y lo que es más importante, una cita previa inmejorable para la final que vivirá España ante Argentina y para la que Crespo ve a La Roja como clara favorita. “Yo lo visualizo y lo verbalizo. Con solamente sentirlo llevo un mensaje al cuántico. Me encanta la campaña que está por ahí que dice que hay que visualizar la victoria. Así que me visualizo escuchando La Graciosa en la celebración del Mundial, de esa segunda estrella para España". Esperemos que el que ha sido hasta ahora talismán también sea oráculo.