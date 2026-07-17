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Las películas españolas que se podrán ver en el próximo Festival de San Sebastián: de ‘El mal padre’ con Eduard Fernández a lo nuevo de Javier Ruiz Caldera

El certamen donostiarra contará con grandes nombres nacionales y alguno que otro internacional en sus secciones paralelas, como el de la película como director de Diego Luna

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Las películas españolas que irán a la próxima edición del Festival de San Sebastián
Las películas españolas que irán a la próxima edición del Festival de San Sebastián

El Festival de San Sebastián celebrará del 18 al 26 de septiembre su 74º edición con una presencia destacada del cine español en todas sus secciones. Un total de 25 títulos, entre ellos 23 largometrajes y dos series, fueron anunciados en Madrid por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, confirmando la diversidad y vitalidad de la producción nacional de este año.

Entre los aspirantes a la Concha de Oro, máximo galardón del certamen, figuran tres nombres destacados: Roberto Bueso, Mikel Gurrea y Javier Ruiz Caldera. Cada uno llega con propuestas que abordan géneros y temáticas muy distintas, reflejando la amplitud del cine español contemporáneo. El mal padre, dirigida por Roberto Bueso y protagonizada por Eduard Fernández, marca la primera incursión del cineasta valenciano en la competencia principal. La película narra el reencuentro de Santiago Balmes, un escritor y académico célebre, con sus tres hijos para cumplir un último deseo: pasar las Navidades en la antigua casa de veraneo familiar tras años de distanciamiento. La participación de Bueso en la Sección Oficial supone un paso relevante tras sus anteriores trabajos, La banda (2019) y la futbolera Llenos de gracia (2022), presentados previamente en el apartado Made in Spain.

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Por su parte, Mikel Gurrea regresa al certamen con Sants, en la que Victoria Luengo interpreta a una mujer que se une a una banda dedicada al robo de figuras religiosas mientras enfrenta la inminente muerte de su madre, encarnada por Ariadna Gil. Gurrea, quien obtuvo varios premios con su debut Suro en 2022, vuelve a apostar por personajes en conflicto y temáticas de fuerte carga emocional. La sección competitiva se completa con 5 minutos más, el primer filme de Javier Ruiz Caldera en la competencia oficial. Protagonizada por Javier Cámara, Berto Romero (también guionista) y Belén Cuesta, la película explora, con tintes de comedia y ciencia ficción, la crisis de un matrimonio atrapado en un bucle temporal que les impide avanzar en su relación. La Sección Oficial también da cabida a propuestas fuera de concurso. Destaca la proyección de El castillo, una serie policiaca de seis capítulos que reconstruye el auge de la mafia proxeneta en España. Basada en el libro de no ficción El proxeneta de Mabel Lozano, la serie está creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, con dirección principal de Elena Martín Gimeno y participación de Sandra Romero.

Imagen de '5 minutos más', con Berto Romero y Belén Cuesta
Imagen de '5 minutos más', con Berto Romero y Belén Cuesta

Nuevos directores, de Javier Giner a Jaime Lorente

En el apartado Proyecciones Especiales se agrupan cinco títulos con enfoques diversos. Azken Agurra, de Koldo Almandoz, presenta una dramedia existencialista sobre funerales laicos. Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, ambienta en 1974 el internamiento de una joven rebelde en el Patronato de Protección de la Mujer. Sacamantecas, de David Pérez Sañudo, mezcla thriller y hechos históricos en la Vitoria de la III Guerra Carlista.

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La serie Más allá de la sociedad, dirigida por Carlos Torres y creada con J. A. Bayona, retoma el relato tras el accidente de los Andes en 1972, explorando la vuelta a casa de los supervivientes. Por último, Bajañí de Fernando Trueba propone un recorrido musical por tres países a través de la guitarra de Niño Josele.

Tres títulos competirán en la sección New Directors, dedicada a óperas primas. Esta soledad, primer largometraje de Javier Giner, retrata los lazos frágiles de dos jóvenes en Bilbao. El mal hijo, dirigida por Jaime Lorente y basada en la novela de Salvador S. Molina, aborda el drama familiar de un niño obligado a vivir con su abuela tras el abandono paterno. February, Seven Days supone el debut de Tatjana Moutchnik, que sitúa el reencuentro de dos hermanos ucranianos en Stuttgart tras la invasión rusa.

Imagen de 'Jaleos' de Isaki Lacuesta
Imagen de 'Jaleos' de Isaki Lacuesta

Las secciones paralelas: Diego Luna o Tsai Min-Liang

El cine español también estará presente en Horizontes Latinos, con títulos premiados en Cannes y Berlinale. Moscas, de Fernando Eimbcke, narra la lucha de una mujer frente a la soledad y la precariedad. Ceniza en la boca, de Diego Luna, muestra las dificultades de dos hermanos migrantes entre México y Madrid. El deshielo, de Manuela Martelli, es un thriller sobre la desaparición de una niña en la cordillera chilena.

En Zabaltegi-Tabakalera se proyectarán cinco películas, entre ellas HAMALAU gau (CATORCE noches) de Oskar Alegria Suescun, Lejos de los árboles de Meritxell Colell Aparicio y Les Roches rouges de Bruno Dumont. También destacan Jaleos / Flamenco Sketches de Isaki Lacuesta y Dust (La deriva) de Tsai Ming-Liang. En la sección Perlak, La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo, inspirada en una obra de Federico García Lorca, fue reconocida en Cannes y explora vidas conectadas por el deseo y la herencia a lo largo de distintas épocas.

Por último, el Velódromo acogerá el documental Muguruza FM 40 Tour, codirigido por Ander Merino Etxebeste y Fermin Muguruza, y la película Karateka de Aritz Moreno, que narra la trayectoria de la campeona olímpica de karate Sandra Sánchez. La programación de la 74º edición del Festival de San Sebastián se completará con nuevos anuncios en las próximas semanas, consolidando la cita como escaparate de la producción audiovisual española actual.

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