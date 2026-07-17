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Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Trabajo ordena la inscripción y publicación del acuerdo colectivo de las grandes cadenas de moda, que unificará por primera vez las condiciones laborales del sector en toda España

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Una muer mira el escaparate de una tienda de Zara. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo
Una muer mira el escaparate de una tienda de Zara. REUTERS/Pilar Olivares/Archivo

El Ministerio de Trabajo ha dado un paso decisivo para la entrada en vigor del primer convenio colectivo estatal de las grandes cadenas del comercio textil. La Dirección General de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del acuerdo suscrito por la patronal ARTE y los sindicatos CCOO Servicios y Fetico, un texto que afectará a más de 120.000 trabajadores de empresas como Inditex, Mango, Primark, H&M y otras grandes enseñas del sector.

La resolución llega después de que la comisión negociadora subsanara los aspectos requeridos por la Administración durante el proceso de revisión del convenio, tras la impugnación presentada por UGT. Según fuentes sindicales, las modificaciones realizadas han consistido en aclaraciones técnicas y ajustes de redacción que refuerzan la seguridad jurídica del acuerdo sin alterar el contenido pactado entre las partes.

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Con este trámite superado, el convenio queda pendiente únicamente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para los próximos días. Una vez publicada, España contará por primera vez con un marco laboral común para las principales compañías del comercio de moda, un sector que hasta ahora se regía por convenios provinciales y autonómicos con importantes diferencias entre territorios.

Un marco común para todo el sector

El convenio fue firmado el pasado 2 de junio por la patronal ARTE —integrada por compañías como Inditex, Mango, Primark y H&M— junto a CCOO Servicios y Fetico. El acuerdo busca homogeneizar las condiciones laborales en un sector caracterizado por la dispersión normativa y por la coexistencia de decenas de convenios de ámbito territorial.

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La resolución emitida por la Dirección General de Trabajo ordena la inscripción del texto en el registro oficial de convenios colectivos, acuerdos de trabajo y planes de igualdad, paso previo a su publicación definitiva en el BOE.

La patronal y los sindicatos consideran que este nuevo marco aportará una mayor estabilidad al sector, facilitará la negociación colectiva y ofrecerá una referencia homogénea para las grandes empresas de distribución textil que operan en todo el territorio nacional.

Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

Más garantías para los trabajadores

Entre las principales novedades, el convenio incorpora mejoras en aspectos relacionados con la jornada laboral, la conciliación familiar y las condiciones retributivas, según han destacado los sindicatos firmantes.

CCOO Servicios ha celebrado la culminación de un proceso negociador que se ha prolongado durante meses y ha calificado el acuerdo como “histórico”, al considerar que establece por primera vez unas garantías comunes para miles de trabajadores independientemente de la comunidad autónoma en la que desarrollen su actividad.

Por su parte, Fetico subraya que el nuevo convenio también refuerza la capacidad de negociación futura mediante la creación de una comisión paritaria y distintos observatorios que permitirán revisar y actualizar las condiciones laborales conforme evolucionen las necesidades del sector.

Igualdad, diversidad y nuevos derechos

El acuerdo no se limita únicamente a cuestiones salariales o de organización del trabajo. También incorpora mecanismos específicos para impulsar políticas de igualdad, diversidad e inclusión dentro de las empresas adheridas.

Una persona con una bolsa pasa por la tienda Zara de la Plaza de España de Madrid. REUTERS/Ana Beltran
Una persona con una bolsa pasa por la tienda Zara de la Plaza de España de Madrid. REUTERS/Ana Beltran

Según Fetico, el convenio establece herramientas para seguir desarrollando medidas relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de las personas LGTBI, la integración laboral de personas con discapacidad y otras políticas destinadas a mejorar el entorno laboral en las grandes cadenas de distribución.

La aprobación definitiva del texto supone además un importante respaldo para un sector que emplea a más de 120.000 personas en España y que llevaba años reclamando un convenio estatal que aportara seguridad jurídica. Con su próxima publicación en el BOE, las grandes cadenas de moda dispondrán por primera vez de un marco laboral homogéneo que servirá como referencia para las relaciones entre empresas y trabajadores en uno de los principales sectores del comercio español.

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