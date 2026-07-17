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Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

La Agencia Tributaria se embolsaría 4,4 millones, la Hacienda de Navarra casi 350.000 euros y las Haciendas forales de Gipuzkoa y Bizkaia en torno a 300.000 euros

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Los jugadores de la selección española celebrando el pase a la final del Mundial (Reuters/Jerome Miron)
Los jugadores de la selección española celebrando el pase a la final del Mundial (Reuters/Jerome Miron)

La gloria deportiva también tiene un coste fiscal. Si España conquista este domingo el Mundial de fútbol frente a Argentina, una parte importante del premio económico que recibirán los jugadores terminará en las arcas públicas. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que los 17 internacionales que juegan en clubes españoles podrían tributar en total casi 6 millones de euros en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Si los jugadores españoles ganan a la selección argentina, 4,4 millones irían a la Agencia Tributaria, casi 350.000 euros a la Hacienda de Navarra, y casi 300.000 euros tanto a la Hacienda foral de Gipuzkoa como a la de Bizkaia.

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La tributación de esta cantidad resultaría del premio de 754.701,92 euros que recibiría cada jugador, por lo que la cantidad se elevaría a los 12,8 millones de euros para los 17 jugadores de la selección que residen en nuestro país, añadida al salario y los derechos de imagen que perciben de sus clubes.

Los técnicos de Hacienda han considerado en este cálculo los importes de las primas anunciadas de 865.384,62 dólares por jugador convertidos a euros al tipo de cambio de hoy, según la información del Banco de España.

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Tributan en el IRPF

Desde Gestha señalan que la doctrina administrativa española considera que las primas que la RFEF paga a los jugadores de la selección por participar en competiciones internacionales y por los éxitos deportivos (Eurocopa, Mundial, etc.) se califican en el IRPF como rendimientos del trabajo, aunque no exista una relación laboral.

La consideración de rentas del trabajo impide aplicar la reducción del 30% por obtener la prima de forma notoriamente irregular en el tiempo si en los cinco años anteriores han obtenido otros rendimientos generados en más de dos años, a los que probablemente ya las han reducido con anterioridad.

Sería el caso de los futbolistas Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric García, Joan García, Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Borja Iglesias.

El seleccionador hace una lectora del recorrido de España hasta la final: "Los jugadores están con un subidón excepcional".

Haciendas Forales

Por el contrario, en las Haciendas forales no existe más limitación que un máximo de 300.000 euros a los que aplicar los porcentajes de reducción o de integración que las respectivas haciendas forales han aprobado, las cuales podrán ser aprovechadas por Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, señala que la tributación española está alineada con la del Reino Unido, Francia y Alemania, por lo que tributarán de forma similar los jugadores de la selección Rodri, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Marc Cucurella, Pedro Porro, Yeremy Pino, Alejandro Grimaldo y Fabián Ruiz.

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