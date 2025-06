Luck Ra: “Así como hay días que puedo contagiar alegría tengo mis días de mierda”

María Laura Santillán Con Luck Ra

Como el flautista de Hamelin, Luck Ra o Facu para los más cercanos, convoca multitudes con su enorme sonrisa y con su alegría cordobesa. Tiene apenas 26 años y ya es un artista con canciones que todos cantamos. Espontáneo, fresco y apasionado, es una máquina de hacer hits. Es difícil elegir una sola canción, todas son muy pegadizas como ‘No quiero más’, ‘El campeón’, ‘La morocha’, ‘Hola perdida’, ‘Ya no vuelvas’, ‘Que me falte todo’.

– ¿Hay una fórmula para escribir hits? ¿Viste algo que no vieron los demás?

– Te juro que no. ¿Sabés cómo las visualizo? Uno se tiene que imaginar en distintos escenarios, si las cantarías o no. Si estás cocinando, ¿te imaginás gozándola? Si estás de joda, ¿te imaginás gozándola? Siento que es un gran tema cuando podés hacerlo así.

– Pero los músicos lo que quieren es tener canciones populares, pegadizas, recordables. Es un talento, un don el que tenés.

– Lo estás diciendo de modo muy relevante. Yo veo muy cotidiano lo que hago a la hora de hacer los temas. Por ahí no me doy cuenta, pero el proceso siempre es lindo.

– A tu generación a veces le pasa esto del síndrome del impostor, no se dan cuenta que son geniales.

YO TENGO UN IMPOSTOR MUY GRANDE. ‘¿QUÉ HICE?, ¿EN QUÉ MOMENTO PASÓ TODO?’

– Eso puede ser. Yo tengo un impostor muy, muy grande. Pero uno sabe controlarlo.

"Yo veo muy cotidiano lo que hago a la hora de hacer los temas", contó Luck Ra (Gustavo Gavotti)

– Decís, ¿‘esto me está pasando a mí’?

– Sí, me suele pasar, para las cosas buenas y para las cosas malas. Para las dos.

– Cuesta asumir lo que te está pasando, por ejemplo cuando cantás en un escenario gigante…

– Es que también te pasan cosas muy guasas en la vida. Decís, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿En qué momento pasó todo? Porque uno en el día a día hace, hace, hace y no te das cuenta.

– Como te va a pasar en Vélez, donde habrá un montón de gente. ¿Cuánta gente?

– 45.000.

María Laura Santillán Con Luck Ra - TENGO UN “IMPOSTOR” MUY GRANDE. UNO SIEMPRE TIENE QUE FINGIR QUE SABE LO QUE HACE

– Es un pueblo, una ciudad.

– He cantado en lugares con mucha menos densidad de población, jajaja. Hacer un Gran Rex es una banda, hacer un Luna Park, una guasada, un Movistar una guasada.

– Ya lo hiciste. Y cuando te toca cantar o hacer música con otro artista que es muy importante, ¿te pasa también? Ese impostor que se pregunta, ‘¿qué hago acá’?

“UNO SIEMPRE TIENE QUE FINGIR QUE SABE LO QUE HACE”

– Yo tengo el ejemplo de cuando con Chayanne hemos trabajado juntos. Es muy guaso, ¿viste? Pero uno siempre tiene que fingir que sabe lo que hace.

– Totalmente, mostrar seguridad. ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste una canción? ¿Qué edad tenías?

– Tenía 14 o 15 me acuerdo. Era normal.

– ¿Qué es ‘normal’?

– Tampoco es que ahora me hice “El Eternauta”.

– Un chico común y corriente que se puso a escribir. ¿Escribías con la guitarra o en un papel?

– Las dos a la vez. La guitarra ha sido un gran aliado mío durante toda mi vida.

– ¿Autodidacta o estudiabas música?

– Fui a un tallercito para aprender lo fundamental. Pero hay un punto en el que es tu responsabilidad tocar mejor la guitarra o cantar mejor.

“ASÍ COMO TENGO DíAS QUE PUEDO CONTAGIAR ALEGRÍA, TENGO MIS DÍAS DE MIERDA”

– Me llama la atención de vos que siempre estás de buen humor, que siempre estás sonriendo. Siempre.

– Estar vivo y tener salud ya es suficiente razón para estar bien. Yo también tengo mis días de mierda. Pero te juro que así como tengo días que puedo contagiar alegría si estoy del orto tenés ganas de que me vaya muy lejos de acá.

"Estar vivo y tener salud ya es suficiente razón para estar bien", dijo Luck Ra en entrevista con María Laura Santillán

– No te puedo imaginar, ni siquiera serio te puedo imaginar. Tenés una mirada muy feliz de la vida, se te nota feliz.

“NO TODA MI VIDA HE SIDO ASÍ DE FELIZ”

– Sí, obvio. No toda mi vida he sido así de feliz, pero hay que estar feliz en la vida. Hay que ponerle buena cara. No vengo de una semana muy buena, una semana distinta.

– Hablás de “toda tu vida” y tenés 26.

– ¡Es una banda!

– ¿Es mucho?

– Depende de cuántas cosas uno viva, pero sí, 26 ya es una edad.

– Sos un tipo grande, decís.

“YO ME SIENTO MUCHO MÁS INFANTIL QUE LA GENTE DE MI EDAD”

– No, yo me siento mucho más infantil que la gente de mi edad. ¿Sabés qué pasa? Soy muy viejo para decir que me siento un niño y soy muy joven para decir que ya me siento un adulto. Estoy en el traspaso.

– Estudiaste psicología en la facultad, en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo fue eso? ¿Te imaginabas psicólogo?

– No, claramente lo dejé. ¿Vos sentís que la escuela realmente te prepara para lo que vos querés hacer en la vida? Yo siento que ese tipo de pasiones las descubrís. Para mí la escuela te prepara para la vida, pero no te prepara para tu...

– ¿Tu fuego? ¿Tu vocación?

– Claro, vocación. Estuve un año y medio en la facultad, dejé porque a la par también estaba trabajando. Iba todos los días al gimnasio, un montón. O psicología o trabajar o el gimnasio, no me daba la fuerza.

¿Vos sentís que la escuela realmente te prepara para lo que vos querés hacer en la vida?, cuestionó Luck Ra

– ¿Ahora vas al gimnasio todos los días?

– No, no sabés lo que me cuesta… Pasa que estoy haciendo varias cosas y es difícil planificar mi día. Después llego a la noche y tengo ganas de estar en el Discord. ¿Sabés lo que es el Discord? Un medio de comunicación con los pibes, tipo llamada pero con la compu. Y tengo ganas de jugar a los jueguitos. Y relajación.

“HE IDO A UN MONTÓN DE PSICÓLOGOS. HE INTENTADO MUCHO QUE ME ARREGLEN, PERO YA ESTÁ”

– Cursabas la carrera de Psicología. ¿Hacés terapia?

– No, pero he ido a un montón de psicólogos. He ido a psicóloga y astróloga, hago fisiopatía espiritual.

– ¿Qué es eso?

– Imagínate. Si, he intentado mucho que me arreglen, pero realmente ya está.

– Con el psicólogo clásico, ¿no te fue bien?

– No, tampoco. He ido otra vez a una psicóloga y astróloga. Hizo las dos.

– ¿Ibas probando?

– Iba probando a ver cuál me ofrecía una solución, ¿viste?

– ¿Solución a qué?

– Porque tengo unos quilombitos en la cabeza. No es nada grave, pero me ocupa mucho esfuerzo mental.

– ¿Sos de los que se quedan rumiando? ¿Pensando, pensando, pensando?

– Sí, me cuesta dormir. Me re cuesta mal. Antes de dormir me quedo pensando…

María Laura Santillán Con Luck Ra - “HE IDO A UN MONTÓN DE PSICÓLOGOS PROBANDO CUÁL ME OFRECÍA UNA SOLUCIÓN. TENGO UNOS QUILOMBITOS EN LA CABEZA”

– Los quilombitos, como vos los llamás, están ahí, no se resolvieron. ¿Convivís con ellos?

– Sí, pero me llevo bien. Es parte.

“ME TIÑO, ESTOY ESPERANDO PARA VOLVER A TEÑIRME. NO ME LO DECOLORO CON UN PELUQUERO”

– ¿Quién es responsable de tu look? ¿De que por ejemplo te tiñas un día el pelo color turquesa y otro día más claro?

– Pasa que estoy justo en el punto en el que si me tiño de vuelta las raíces se me abre el pelo entonces estoy esperando a que termine para teñirme de vuelta. Me decoloro con un peluquero.

– ¿Vos decidís o alguien te arma el look?

– No, de hecho este look me lo armé yo, todo de negro y no había mucho que pensar.

– Los cantantes cuando empiezan a tener éxito se arman una especie de séquito, de grupo: el que peina, el que maquilla...

– Sí, tengo mi vestuarista, a mí no me gusta maquillarme.

– Cuando soñás con la casa de tus sueños, ¿dónde está?

– ¿Dónde la hago? Me gustaría hacer una en Carlos Paz, me encanta Carlos Paz. En esta etapa de mi vida en que estoy ocupado todos los días tendría que vivir por acá. Pero cuando diga “ya está, tengo ganas de rascarme las bolas”, me iría a Carlos Paz y me la pasaría haciendo asado, peloteando en el patio y tomando fernet.

“UNA FAMILIA SÍ, CUANDO SEA MÁS GRANDE. TODAVÍA NO PUEDO NI CUIDARME YO MISMO”

– ¿Te imaginás en algún momento formar una familia, tener hijos?

– Sí, no veo por qué no, estaría bueno. Un hijo mío, un mini Facu. Lo pienso, pero de más grande, todavía no me puedo ni cuidar ni yo mismo.

– ¿Es un lío o es fácil tener una pareja que está en la misma, que es una figura musical y que también tiene mucho éxito como La Joaqui?

– No, hasta lo hace más fácil porque nos re entendemos. Entiendo lo que pasa, ella está ocupada. Le pasan casi las mismas cosas que a mí, entonces es mucho más fácil.

"Primero está la responsabilidad de cada uno y después, nosotros dos en conjunto, siempre", aseguró Luck Ra

– ¿Los horarios de los dos como son?

– Ella se levanta re temprano, ponele, a las seis de la mañana arranca el día. Yo lo arranco a las diez y digo “no, por Dios, qué temprano, ¿por qué voy a hacer esto? ¡Qué castigo!”

– Se tienen que presentar en un lado, en otro, viajan. ¿Cómo se organizan para verse?

– Primero está la responsabilidad de cada uno y después, nosotros dos en conjunto, siempre.

– ¿Hay tiempo suficiente?

– Sí, lo aprovechamos, lo aprovechamos muy bien.

– Van a festejar un año juntos, falta poco.

– Es verdad. Sí, tengo que buscar bien la fecha.

– Hay discusiones sobre la fecha.

– Claro, sí. No me acuerdo si es julio, junio. También está la fecha de la primera foto que nos sacaron.

– Para mí es a fines de junio. Hay que encontrar el día para brindar.

– Totalmente. Siempre cuando nos vemos brindamos, no nos ponemos en pedo cada vez nos vemos, pero siempre festejamos que estamos juntos.

– No va a haber una fiesta entonces, seguramente ella espera algo, vos le has regalado flores.

-Si podemos irnos a un lugar juntos nos vamos, pero no hace falta que cumplamos un año para irnos. No hace falta cumplir un año para que se las regale, se lo puedo regalar ahora. Cuando termine acá, paso por un puesto y agarro las flores que le gustan.

– ¿Viven juntos?

– No, es que ella es muy… Ella ya es una mujer, yo todavía estoy… Tenemos departamentos muy distintos. Yo tengo el departamento de pibardo, clavo la Play en el living, la compu, todo fulbo. Ella tiene otro formato, otro diseño. Es distinta la forma en la que organizamos nuestra casa.

– Dos casas muy distintas. ¿Por la tuya circulan los pibes o te comunicas con ellos con la tecnología?

– No, es todo virtual. Ella se queda viendo una serie y yo me quedo “viciando” porque necesito mínimo una hora todos los días para desquitarme.

– Una hora con los pibes y con los jueguitos, una hora de relax con los amigos y los jueguitos. ¿Puede durar más tiempo?

– Y… Se puede ir largo, depende de qué responsabilidades tenga al día siguiente. Yo me he pasado jugando al hilo 15 horas cuando era más chico, ahora no.

– ¿Tu mejor amigo es de Córdoba?

– Sí, es mi productor también. Desde que tengo cuatro años, lo conozco, de Jardín.

– Es como una historia de amor.

– Sí, realmente. Tengo el amor de mi vida, mi mujer y el amor de mi vida, hombre. Entonces, si sale mal un plan, me voy con el otro y me caso con mi mejor amigo.

– ¿Es como un hermano?

– Sí, obvio. Encima estamos en la misma y es mi productor, es re lindo, mal. Es de las cosas que más agradecido estoy con la vida.

María Laura Santillán Con Luck Ra - “TENGO EL AMOR DE MI VIDA MUJER Y EL AMOR DE MI VIDA HOMBRE”

– Se está hablando ahora mucho de la amistad públicamente. En libros, en series como “El Eternauta”, Paco Amoroso y Catriel en una canción. Los amigos son familia.

– Es la familia que se elige, totalmente. Nosotros nos odiábamos hasta los 14, hasta que hubo un torneo en el que jugamos. Ganamos y echaron a todos nuestros compañeros de colegio y solo quedamos nosotros dos.

– Y se hicieron íntimos. ¿Qué tiene él de especial?

– Es que somos muy parecidos. Él es de Escorpio y yo soy de Piscis, y eso significa que nos llevamos muy bien. Somos signos de agua.

– La astróloga, psicóloga te pegó.

– Dejó una huella.

– La Joaqui, ¿de qué signo es?

– Escorpio también, ella nació dos días antes que mi mejor amigo. Hace mucho aprendí un poco de astrología para chamullar y después me empezó a gustar.

– Me faltan tus viejos en esta historia. ¿Qué les pasa a ellos con todo lo que te está pasando estos últimos tres o cuatro años?

– Para mí, mis viejos no entienden nada. Yo tampoco entiendo mucho, lo poco que entiendo se los trato de comunicar. Pero obviamente están super felices.

– ¿No lo pueden creer?

– Yo creo que es bizarro, es una situación bizarra. La cantidad de veces que me han puteado para que baje el volumen a las cuatro de la mañana ¿y que ahora pasen estas cosas? Es bizarro.

– Tus viejos, decís, creían que hacías ruido nomás? ¿Nada con futuro?

– No, yo siento que sí, me daban ese permiso. ¿Qué más quiere un familiar que verte bien, que verte triunfar? No creo que haya una mamá en el mundo que no le guste ver bien a su hijo.

– Vas a presentarte en Vélez, ¿va a haber invitados?

– Lo que sea para tener una muy linda sorpresa. Al Movistar lo trajimos a Elvis Crespo. Vamos a ver si podemos traer a alguien así.

"Trato de hacer lo mejor que puedo en el día a día para que el futuro sea igual de bonito", explicó Luck Ra (Fotos de Gustavo Gavotti)

– Te conoce también gente de las otras generaciones gracias a tus versiones nuevas de canciones clásicas.

– Me gusta hacer versiones, también hacer la versión cuarteto con el artista. Ya les dije a todos, a la Nikki (Nicole), a Thiago, a la Joaqui, a Abel (Pintos): muchachos, no pueden faltar. Lo principal es el espectáculo, el invitado si puede venir, genial y si no, no pasa nada. Pero estamos planeando que sea un espectáculo digno de recordar y que sea una fiesta.

“NO MIRO LA CIMA DE LA MONTAÑA, VEO EL PRÓXIMO PASO QUE TENGO QUE HACER”

– ¿A dónde te gustaría llegar después de ese Vélez sabiendo que en la Argentina cantamos todas tus canciones de memoria y que son todos hitazos?

– ¿Vos sabés que no pienso mucho eso? Pero sí trato de hacer lo mejor que puedo en el día a día para que el futuro sea igual de bonito. Sí tengo objetivos, pero no miro la cima de la montaña. Veo el próximo paso que tengo que hacer y siempre trato de que sean para adelante.

– ¿Un Grammy?

– Estaría mortal, la verdad. Pero el premio más lindo que me da esto es salir a cantar con la gente. Es de mis cosas favoritas.

– ¿Cómo es ser jurado de “La Voz”?

– Está mortal. Cumplo mi rol, creo que cada uno tiene un rol en especial y que yo ocupo el mío. Ser yo, hacía falta un ‘yo’ ahí y por eso estoy.

– ¿Qué hacía falta de vos?

– Frescura, pasión, intensidad, humor. Todo en uno.

– Alegría. Pero tenés que tener ojo crítico.

– También. Si tengo que ser serio, lo soy. Pasa que en el programa cuando digo cosas en serio parece que estoy jodiendo. Es por el acento, ya me di cuenta. Yo tenía muchas ganas de tener un desafío así. Y siento que la gente lo va a disfrutar.