Albert Camus, filósofo: “Le debo al fútbol todo lo que sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres”

Albert Camus, filósofo francés.

Casi todo el mundo conoce a Albert Camus por su faceta como novelista y pensador existencialista, pero pocos recuerdan su apasionado pasado como futbolista. En su juventud en Argelia, Camus fue un talentoso guardameta del Racing Universitaire d’Alger. Sin embargo, su prometedora carrera deportiva se vio truncada abruptamente por una tuberculosis, aunque su amor por el balón y la portería jamás desapareció de su vida.

De este modo, el célebre autor de obras cumbre del siglo XX como El extranjero o El mito de Sísifo, las cuales le llevaron a ser considerado padre del absurdismo, dejó también valiosas reflexiones sobre el deporte rey. Entre todas ellas, destaca una de las más recordadas de su trayectoria: “Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol”.

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Con estas palabras, el Nobel argelino explicaba que el campo de juego le enseñó una ética práctica que no se encuentra en los libros. Para Camus, valores esenciales como la solidaridad, el respeto al rival, el esfuerzo colectivo y la lealtad se aprenden de forma directa sobre el césped, donde, según él, las reglas son claras y el compromiso con los compañeros es absoluto y transparente.

Albert Camus, de joven, jugando como portero en un equipo de fútbol.

En defensa del fútbol

Albert Camus siempre defendió que el fútbol era una escuela de vida inigualable. El filósofo solía recordar con nostalgia sus años de portero, afirmando que en la cancha aprendió rápidamente a “ganar sin orgullo y a perder con dignidad”. Para él, la dinámica del juego reflejaba fielmente las dificultades de la existencia humana, donde el portero debe resistir en absoluta soledad.

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“Pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser directa”, escribiría. Para Camus, la honestidad del futbolista, que corre y se entrega por el grupo, superaba con creces a la moral burguesa.

El filósofo y escritor también comparaba la emoción del estadio con la del teatro, sus dos grandes pasiones. Señalaba que la única iglesia que le quedaba era el estadio, un espacio de comunión popular sin distinciones sociales. El fútbol representaba, pues, la belleza de lo espontáneo, un refugio de autenticidad frente a la frialdad y el absurdo del mundo moderno.

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El escritor y filósofo francés Albert Camus.

El balón en el diván de la filosofía

Camus no fue el único pensador fascinado por este deporte. Su gran rival intelectual, Jean-Paul Sartre, también analizó el juego con su agudeza característica, si bien lo utilizó a su favor en un conocido ejemplo que resume la complejidad táctica y existencial que vive en el deporte: “En el fútbol todo se complica por la presencia del equipo contrario”. Un caso más en el que, como en todo lo que nos rodea, los planes individuales chocan siempre con la libertad ajena.

Por su parte, el teórico italiano Antonio Gramsci definió al balompié como “el reino de la lealtad humana ejercida al aire libre”. Lejos de ser una simple distracción, como muchos consideraban entonces y siguen considerando hoy, el fútbol ha sido un espejo constante de la existencia y la sociedad, algo que ha fascinado a muchos grandes pensadores.

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