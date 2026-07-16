Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial (COPE)

La expectación de cara a la gran final del Mundial entre España y Argentina ha alcanzado una dimensión global, paralizando no solo a los países implicados, sino a todo el planeta fútbol. La histórica cita en la que la ‘Roja’ busca coronar una era brillante frente a la vigente campeona del mundo ha trasladado su epicentro mediático por unos días a los Estados Unidos, donde la plana mayor del FC Barcelona se encuentra para la final de la competición.

En Nueva York, Joan Laporta ha comentado a El Partidazo de COPE que apoya a la selección española en la final del Mundial frente a Argentina y condiciona su pronóstico al arbitraje: “Si el árbitro es un árbitro que se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero el árbitro se tiene que imponer”.

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El máximo mandatario azulgrana no esquivó la presión de los micrófonos en un escenario tan icónico como la urbe neoyorquina, dejando claro que el factor arbitral será determinante para frenar la tremenda intensidad física y la experiencia en finales que caracteriza a la albiceleste.

Importancia de La Masía en la selección

En una conversación en plena Quinta Avenida con el periodista Juanma Castaño, el presidente del FC Barcelona reforzó su apuesta por España: “Yo ya me pronuncié. Con España”, y añadió sobre el resultado: “Ganará, ganará”.

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Esta contundente declaración de intenciones por parte de Laporta refleja también el indiscutible peso que el bloque de futbolistas azulgranas tiene en el combinado nacional español, donde los jóvenes talentos de La Masía se han convertido en la columna vertebral del esquema de la selección. Jugadores como Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Dani Olmo están siendo fundamentales para el conjunto de Luis de la Fuente, que buscará este domingo su segunda estrella.

Deco responde sobre la final del Mundial (COPE)

Sin embargo, en el seno de la expedición culé no todo son certezas absolutas, y las opiniones muestran los lógicos matices de un vestuario internacional. También habló el director deportivo del club, Deco, que definió el cruce como “el mejor partido que se puede dar en el mundo en este momento” y evitó señalar un favorito: “No, no, no creo, difícil”. Según el exfutbolista, aunque Argentina “ha sufrido”, tiene “corazón de equipo”.

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Deco con el “corazón dividido”

Esta dualidad entre el pasado más glorioso del Barça y su prometedor presente marca el trasfondo de una final de tintes cinematográficos. Los focos no solo apuntan al trofeo, sino a la inevitable batalla generacional sobre el césped. La imagen de Messi y Lamine Yamal siendo un bebé acapara las noticias y, a su vez, ese pase de antorcha en el club azulgrana.

Mientras el astro rosarino busca añadir un broche de oro a su indiscutible reinado en el fútbol mundial, las nuevas joyas surgidas de la cantera culé quieren emular la gesta de la generación dorada. Para el barcelonismo, ver a sus jóvenes promesas liderar la mayor cita del planeta supone una confirmación del indiscutible éxito de su modelo formativo.

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La Federación Española de Fútbol ha acordado primas históricas para los 26 convocados. Te desvelamos las cifras que recibirán los jugadores tanto si ganan la final como si quedan subcampeones del torneo.

Deco admitió que vive la final con “el corazón dividido” por su relación con Leo Messi, a quien calificó como “una leyenda”: “Lo de Leo es espectacular lo que está haciendo”, y por “los chavales” de la selección española, un dilema que describió como “dura y difícil”. Con todo listo para el pitido inicial, los pronósticos se tiñen de prudencia y estrategia en una final que promete ser inolvidable.