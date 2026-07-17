Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El costo de los carburantes cambian todos los días (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en distitnas ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,892 euros el litro

Precio mínimo: 1,507 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,419 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,915 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,407 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,417 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,795 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,764 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,779 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,52 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,754 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,705 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,879 euros el litro

Precio mínimo: 1,687 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

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Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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