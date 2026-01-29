Una película española se cuela en el top 25 mundial de las películas mejor valoradas de 2025

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (Bteam Pictures)

El cine español ha encontrado este 2025 un motivo de celebración internacional. Entre Sirat, de Oliver Laxe, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, España está en el punto de mira del público de todo el mundo. Si el cuarto largometraje del cineasta gallego ha conseguido dos nominaciones a los premios Oscar, una en los británicos BAFTA y otra en los franceses premios César, a Ruiz de Azúa tampoco le va nada mal. Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián, la directora vasca lidera los próximos premios Goya que tendrán lugar el 28 de febrero en Barcelona.

Pero el reconocimiento no se queda en el circuito de festivales y premios tradicionales. Los domingos ha dado un paso más al colarse en el top 25 de las películas mejor valoradas del año, según el 2025 in Review de Letterboxd, una de las plataformas de referencia para la cinefilia global. Un logro especialmente significativo si se tiene en cuenta el contexto en el que se elabora esta lista: casi 700 millones de valoraciones emitidas por usuarios de todo el mundo a lo largo del año. “Creemos que una sola buena película puede cambiarte la vida”, resume la plataforma en su repaso del año pasado.

En medio del centenar de superproducciones, donde han desfilado desde la hipernominada Los pecadores, a Una batalla tras otra o Marty Supreme, que llega este viernes a cines españoles, la presencia de Los domingos resulta aún más llamativa. La película de Ruiz de Azúa se ha colado en el número 24 de las 50 películas mejor valoradas de 2025 con una valoración de 3,9 sobre 5 con más de 21.200 votos.

24 en el top 50

El top está encabezado por Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, que lidera la clasificación con una puntuación de 4,4 sobre 5. Dirigida por Tatsuya Yoshihara, la película adapta uno de los arcos más populares del manga de Tatsuki Fujimoto y confirma el tirón global de la animación japonesa entre los usuarios de Letterboxd.

En segundo lugar, se sitúa La voz de Hind (The Voice of Hind Rajab), que iguala esa nota con un 4,4 sobre 5. El documental de Kaouther Ben Hania reconstruye el caso de Hind Rajab, niña palestina de cinco años asesinada en Gaza por el ejército israelí y en cuyo largometraje se utilizan audios reales. El pasado septiembre ganó el León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El tercer puesto lo ocupa Marty Supreme, con una valoración media de 4,2 sobre 5. Dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, la película se centra en la figura del legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman y ha sido uno de los títulos independientes más comentados del año. Chalamet está nominado al Oscar como mejor actor y la película acumula un total de nueve nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.

Dentro de ese contexto, la presencia de Los domingos resulta significativa no solo por tratarse de una producción española, sino por competir en igualdad de condiciones con películas de gran visibilidad internacional como One Battle After Another, Hamnet o Ne Zha 2.