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El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

La fotografía cobra especial relevancia hoy, cuando ambos protagonistas han alcanzado una final del Mundial. Su creador ha explicado en ‘El Desmarque’ cómo se dio

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Lionel Messi en 2007 con Lamine Yamal bebé y su madre Sheila Ebana para un calendario benéfico. (EFE/Joan Monfort)
Lionel Messi en 2007 con Lamine Yamal bebé y su madre Sheila Ebana para un calendario benéfico. (EFE/Joan Monfort)

La imagen de Lamine Yamal de bebé junto a un joven Lionel Messi se ha convertido en uno de los documentos gráficos más comentados en el mundo del deporte. Según relata el fotoperiodista Joan Monfort en una entrevista con El Desmarque, la fotografía surgió gracias a un sorteo organizado por UNICEF en el barrio donde vivía Lamine, que permitió a su familia retratarse con Messi.

20 años tenía Messi, sí. 20 años y tres meses Lamine. UNICEF creo que hizo un sorteo en donde vivía Lamine y les tocó a ellos retratarse con Messi. Ahí empieza todo, porque al final les podía haber tocado estar con Ronaldinho o con Eto’o o con Henry, pero les tocó con Messi”, detalla Monfort al medio. Así surgió una imagen que ahora da la vuelta al mundo, llegando a ser comentada en las últimas horas hasta por el alcalde de Nueva York, Mamdani, que ha reconocido que pensaba que era IA.

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La historia de la fotografía cobra especial relevancia hoy, cuando ambos protagonistas han alcanzado la élite del fútbol mundial y han coincidido en una final de un torneo internacional. “Lo que nadie sabía es que uno se convertiría en uno de los mejores deportistas de la historia y el otro podría ser un un posible heredero, ¿no? Ahora, claro, los dos han llegado...los dos ganan sus competiciones y ahora han llegado los dos a una final de un mundial, se encontrarán”, afirma Monfort.

El jugador de la selección española, Lamine Yamal, reacciona con humor y cariño a las divertidas imágenes de su hermano pequeño que se han vuelto virales entre los aficionados.

Así se realizó la histórica fotografía

El encargo, que parecía rutinario en un inicio, sorprendió al fotógrafo por la corta edad del niño protagonista. “Me comunican de: ‘Joan, mañana tendrás que fotografiar a Messi con un niño’. Y yo le pregunté que qué edad tenía el niño y me dijo tres meses. Y pensé: ‘Bueno, muy niño no es, es un bebé”, rememora Monfort. El profesional, que en ese momento se encontraba en casa bañando a su hija, ideó una manera de facilitar la interacción: “Cojo la bañerita, el patito de goma, jabón y será una manera de que Messi y el bebé interactúen”.

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El día de la sesión, Messi mostró cierta sorpresa al encontrarse con un bebé tan pequeño. “Recuerdo que Messi entró y se quedó como estupefacto casi, ¿no? De encontrarse con un bebé tan pequeñito. Pero bueno, al final también estaba Sheila, la mamá de Lamine y todo... La verdad es que entre los dos, Lamine era un chaval muy simpático y Messi enseguida demostró grandes dotes de buen padre”, explica Monfort en las declaraciones recogidas por El Desmarque.

El fotoperiodista decidió no forzar la escena. “Ya estaba el bebé dentro de la bañera, con lo cual ya quitabas un poco de presión a que lo tuviera que coger en brazos. Tampoco quería que fuera una foto muy forzada y quería que fluyera algo más natural, con lo cual la bañera servía un poco de enlace entre los dos. El bebé estaba cómodo, agua calentita, jabón, la mamá al lado”, explica el fotógrafo que marcó la historia del deporte.

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