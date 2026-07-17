Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

Las obras abandonadas de la Ciudad del Deporte y la Salud de Boadilla, 20 años después

La corrupción política que lanza sus tentáculos al urbanismo y las obras públicas deja heridas en las ciudades que tardan en cicatrizar. Los vecinos de la calle Menéndez Pidal de Boadilla del Monte (66.300 habitantes) lo saben bien. Han convivido durante muchos años con unos armazones huecos sin terminar, obras abandonadas de lo que en su día pretendió ser un proyecto deportivo que comenzó en 2007 y tuvo que ser abandonado en 2009 cuando se produjeron las primeras detenciones del caso Gürtel. Allí, la trama liderada por Paco Correa amañó la que entonces fue la licitación más cara del municipio, la Ciudad del Deporte y la Salud, que iba a costar 30 millones de euros.

El proyecto fue adjudicado el 11 de mayo de 2007 cuando el municipio lo dirigía Arturo González Panero, alias ‘el albondiguilla’, uno de los regidores madrileños controlados por Correa. La Constructora Hispánica se llevó este contrato. El proyecto iba a ser la envidia del oeste de la Comunidad de Madrid: cuatro pistas de pádel, tres de tenis, una pista de voley playa, otra polideportiva, un spa, una pista de atletismo, una piscina enorme y un rocódromo. La obra fue adjudicada, por vía de urgencia, por 29,6 millones de euros. El dueño de Hispánica, Alfonso García Pozuelo, aparecía en los ‘papeles de Bárcenas’ como donante al PP. A cambio, Correa, su segundo Pablo Crespo y tres altos cargos de Boadilla se repartieron 1.050.000 euros en comisiones. La mayor tajada, 510.000 euros, se la llevó el exalcalde Panero.

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La obra se iba a finalizar en dos años, pero en diciembre de 2009, cuando el caso ya había estallado en febrero de ese año y los escándalos de la Gürtel copaban la actualidad mediática y carcomían la credibilidad del PP de Mariano Rajoy, el Ayuntamiento de Boadilla decidió prorrogar los trabajos de la Ciudad del Deporte cuando ya todos sabían que la obra nunca se podría acabar. De hecho, Boadilla llegó a perdonar a la Constructora Hispánica una multa de 2,2 millones de euros por retrasarse en los trabajos. Los vecinos de esta zona del municipio, el Sector B, tuvieron que convivir durante muchos años con un esqueleto sin terminar en una de las entradas a la localidad. De los 29,6 millones de euros que costaba el proyecto, el Ayuntamiento llegó a desembolsar 11,6 millones.

Arturo González Panero, el exalcalde de Boadilla del Monte condenado en la trama Gürtel (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Un vecino de la calle Menendez Pidal, donde hay varios bloques residenciales de pisos en altura y chalés adosados, señala a Infobae que durante años “la visión de unas obras inacabadas delante de nuestras casas ha supuesto un problema. Cuando no había un proyecto claro de futuro que sustituyera al fantasma de la Ciudad del Deporte pensábamos que nuestros viviendas nunca se podrían revalorizar. Fíjate un armatoste de obras inacabas ahí fijo, repercute en los precios de los inmuebles”. El Ayuntamiento, que siempre ha estado gobernado por el PP, también sabía que tenía ahí una herida difícil de cerrar. Tras la marcha de Panero han pasado otros cuatro alcaldes, los dos últimos Antonio González Terol y Javier Úbeda. Por eso con el paso del tiempo estos dos últimos regidores no han tenido más remedio que relanzar el proyecto para intentar que los vecinos no se viesen perjudicados. Lo primero que hicieron fue cambiarlo de nombre para intentar borrar la mancha de la corrupción. La Ciudad del Deporte y la Salud se pasó a llamar Complejo Deportivo Municipal Condesa de Chinchón.

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En 2021, campos de fútbol

En noviembre de 2021, causalmente cuando Correa y Panero y otros 22 acusados se sentaban en el banquillo de la Audiencia Nacional en la pieza de Boadilla de la trama Gürtel, el Consistorio inauguraba parte de esta nueva instalación deportiva. Hay que tener en cuenta que el solar tiene 50.000 metros cuadrados. Pues en la mitad de estos terrenos el Ayuntamiento inauguró a finales de 2021 dos campos de fútbol y otros dos de fútbol 7, además de un aparcamiento para casi 200 vehículos y una gran zona vestuarios. Pero esto supuso cerrar parte de la herida, porque las obras donde iba a ir la piscina y la zona de pádel y tenis se postergó para una segunda fase.

Los campos de fútbol del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón

No fue hasta julio de 2025 cuando el Ayuntamiento de Boadilla inició una segunda fase de las obras del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón, que incluirán la finalización del pabellón deportivo cubierto, un auditorio con 94 plazas y una zona administrativa con aseos, vestuarios y una enfermería. Un portavoz del Ayuntamiento señala a este diario que el objetivo de este año es licitar la tercera fase del proyecto para empezar a construir en 2027, justo 20 años después de que comenzarán las obras inacabas del anterior proyecto amañado por la Gürtel. De momento ya ha invertido 635.000 euros en la redacción del proyecto.

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¿Qué se pretende hacer? Una piscina olímpica y otra de chapoteo, además de los espacios asociados (vestuarios, enfermería, almacén y salas polivalentes), y una llamada zona de raqueta con el mayor número posible de pistas de tenis y de pádel, en una proporción aproximada de una de tenis por cada cuatro pistas de pádel. También habrá un aparcamiento subterráneo con capacidad para unos 200 vehículos. Todas las obras tienen un presupuesto inicial estimado de casi 20,5 millones de euros.

Las obras a medio terminar de la Ciudad del Deporte y la Salud

Boadilla fue uno de los epicentros de la trama Gürtel. Durante la investigación, la Audiencia Nacional miró con lupa uno por uno los 15 grandes contratos llevados a concurso público que se movieron en el municipio durante la etapa Gürtel. En total, esas 15 adjudicaciones suman 149 millones. Ocho de esos contratos fueron adjudicados directamente por el Ayuntamiento, y siete por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. También se analizaron otros 31 contratos menores (inferiores a 30.000 euros) que el Ayuntamiento adjudicó directamente a empresas de Francisco Correa. Sumaban otros 655.000 euros. Uno de esos 15 contratos fue el de la Ciudad del Deporte y la Salud. El propio Panero llegó a declarar que el ex tesorero Luis Bárcenas le presionó para que adjudicaran ese contrato a la Constructora Hispánica y que destinó parte de la comisión que le pagaron para sufragar los gastos electorales del PP de Boadilla.

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¿Qué fue de los protagonistas?

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 36 años y 11 meses de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Arturo González Panero por los contratos amañados. La sentencia de la Audiencia condenó al PP a pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de la red. Panero está en prisión. Correa, al que se le impusieron por este caso 13 años y 6 meses de cárcel, la misma pena que a su número dos, Pablo Crespo, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su castigo a cambio de confesar los hechos. Hoy está en libertad. El dueño de Hispánica también colaboró con la Fiscalía. Ya ha fallecido.

Si el Ayuntamiento completa en los próximos años este proyecto deportivo habrá cerrado la penúltima herida de la Gürtel. ¿Por qué penúltima? Porque en otra de las arterias principales del municipio, la avenida del Siglo XXI, hay 33 locales comerciales vacíos y tapiados que en su momento también fueron adjudicados a otra de las empresas de la trama Gürtel. El Consistorio internta recuperarlos pero Caixabank reclama la devolución de un dinero que prestó para levantarlos. Dicha hipoteca, de unos 5 millones de euros, impide inscribir los locales como de titularidad municipal en el Registro de la Propiedad. Así que llevan años sin que nadie pueda utilizarlos.

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