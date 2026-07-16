Este es el tráiler de ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis protagonizada por Guitarricadelafuente que aspira a arrasar en los Oscar

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

A las puertas del estreno de La Odisea, una de las películas más esperadas del año, Los Javis han movido ficha para publicar el primer tráiler de La bola negra, otra de las producciones llamadas a convertirse en uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de los próximos meses. Tras conquistar el premio Mejor Dirección en el Festival de Cannes, Javier Calvo y Javier Ambrossi, regresan con una historia inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca.

Protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente (nombre artístico de nombre artístico de Álvaro Lafuente), Miguel Bernadeau, Carlos González, y con Penélope Cruz, la cinta presenta las vidas conectadas de tres hombres en los años 1932, 1937 y 2017. La película llegará a los cines españoles el 25 de septiembre de la mano de Elástica y, tras su recorrido por las salas, se estrenará en exclusiva en Movistar Plus.

PUBLICIDAD

El avance, de poco más de dos minutos, deja entrever una historia que, según la sinopsis oficial, trata sobre “la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia” que une a estos tres personajes. La última pata de la cinta, que ha sido alabada por la crítica nacional internacional, es una de las últimas obras inacabada del poeta granadino.

(Movistar Plus)

Noticia en ampliación