La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Xabi Alonso necesitó varios puntos de sutura y pidió mantener la lesión en secreto para no alarmar al cuerpo técnico (COPE)

A tres días de la final del Mundial entre España, Argentina, Xabi Alonso ha situado el foco en Luis de la Fuente como principal responsable del recorrido de la selección y ha descrito el partido como una cita abierta, pese a que la lógica futbolística pueda inclinar el pronóstico hacia el conjunto español, según ha contado en El Partidazo de COPE.

El actual entrenador del Chelsea, campeón del mundo en 2010, ha dicho desde Londres que no podrá asistir al encuentro y que seguirá el partido con expectación. En la misma entrevista ha revelado que, antes de la semifinal de Sudáfrica contra Alemania, sufrió un corte profundo en el muslo en la ducha y recibió “5 o 6 puntos” de sutura en el vestuario.

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Alonso ha explicado a Juanma Castaño que no afronta la final con nervios, sino con ilusión por la dimensión del partido y por la oportunidad que representa. Sobre el favoritismo, ha trazado una diferencia clara entre análisis y emoción: la cabeza le dice que España parte por delante, pero el corazón le lleva a ver un duelo mucho más repartido.

También ha advertido de que no espera un dominio unilateral de la selección española. A su juicio, Argentina ya ha demostrado en situaciones adversas capacidad de reacción y dispone de recursos para sentirse cómoda con el balón.

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La química del vestuario y el liderazgo de Luis de la Fuente

En ese análisis, el excentrocampista ha vinculado el momento actual de España con el grupo que ganó el Mundial de 2010. Ha dicho que en este equipo percibe una química interna y una cultura de vestuario que protege su identidad colectiva.

Ahí ha situado a Luis de la Fuente como figura central. Según ha afirmado, “el gran responsable” del éxito de ‘La Roja’ es el seleccionador, porque está dirigiendo al grupo y tomando decisiones “muy buenas”, incluso cuando resultan complicadas, con el interés colectivo por encima de cualquier otra consideración.

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El entrenador de España, Luis De la Fuente, en el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España, en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

Además, Alonso puso como ejemplo de esa cohesión la celebración del gol de Pedro Porro, en la que los suplentes fueron los primeros en abrazarle. Eso le sirvió para definir a la selección como “un equipo en mayúsculas”, una imagen que le recuerda “muchísimo” a lo que vivió España en 2010.

El técnico del Chelsea ha insistido en que una final mundialista es el partido más atractivo que se puede jugar. El hecho de que sea la primera vez que España y Argentina se cruzan en una final añade, a su juicio, un elemento singular al encuentro.

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Pedro Porro, Mikel Oyarzabal y Pau Cubarsí comparten sus impresiones antes de la gran final. Porro resalta el esfuerzo colectivo, Oyarzabal la calma y el orgullo del grupo, y Cubarsí la fortaleza defensiva que los ha llevado hasta aquí.

En el plano individual, Alonso ha reservado elogios para Rodri y Leo Messi. Del centrocampista español ha destacado su lectura del juego, al asegurar que sabe en todo momento qué está ocurriendo en el partido y que tiene un “mapa” de todo lo que sucede sobre el campo.

Sobre Messi, el exinternacional español ha admitido una sorpresa positiva por su nivel. Ha dicho que está mejor de lo que muchos esperaban, con frescura, inteligencia y un peso decisivo en el rendimiento de la selección argentina.

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El corte en la ducha que casi le deja fuera de la semifinal de 2010

En la segunda parte de la conversación en COPE, Alonso ha desvelado una escena inédita de aquel Mundial de Sudáfrica. Justo antes de la charla técnica de Vicente del Bosque previa a la semifinal contra Alemania, la mampara de la ducha se rompió tras un golpe y le provocó un corte muy profundo en el muslo.

Xabi Alonso se retira sustituido ante Alemania en el Mundial 2010 con un vendaje en su muslo derecho (YouTube)

El exfutbolista ha relatado que llamó al doctor Cota, al que definió como su “salvador”. Según su versión, el médico le improvisó una especie de torniquete en la zona y él mismo le pidió que no trasladara la incidencia al seleccionador. El doctor mantuvo la confidencialidad y le suturó la herida en el vestuario. Después de esa intervención, Alonso pudo salir a calentar y estar disponible para el partido.

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Como ha contado El Partidazo de COPE, el corte no afectó a ningún músculo. Eso le permitió jugar sin problemas una semifinal que, según su propio recuerdo, fue probablemente el mejor partido que disputó en todo el Mundial, después de haber estado a milímetros de perderse el encuentro ante Alemania.