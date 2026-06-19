Las 10 mejores películas españolas en lo que va de año: de Pedro Almodóvar y su ‘Amarga Navidad’ a Isabel Coixet, pasando por Paco León y ‘Aída y vuelta’

Algunas de las películas españolas que han destacado por el momento en este 2026: de 'Amarga Navidad' a 'Altas capacidades', pasando por 'La luz' y 'Aída y vuelta'

Nos acercamos al meridiano de 2026 y toca hacer recuento de las películas que han marcado estos meses del año. Ha sido una temporada marcada por los debuts cinematográficos, que en su mayoría se han podido ver en el Festival de Málaga, y por algunas películas de autores asentados que se han convertido en auténticos acontecimientos.

Todavía queda mucho por explorar durante la ‘rentrée’ otoñal, en la que se estrenarán títulos cuya puesta de largo tuvo lugar en el Festival de Cannes, como El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen o La bola negra, de Los Javis, que se alzó con el premio a la mejor dirección en el certamen.

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Por el momento, nos quedamos con estas diez propuestas, aunque hay muchas más que han ayudado a configurar un mapa cinematográfico de lo más rico y diverso, como Viva, de Aina Clotet, que se estrena esta misma semana o la inminente 9 lunas, una pequeña y estupenda sorpresa, sobre el embarazo de un hombre ‘trans’.

‘Amarga Navidad’

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar presentó una película en torno a la creación y a los límites de la autoría a través de un perverso mecanismo ‘metacinematográfico’ repleto de capas en el que la realidad y la ficción se funden y se confunden. Un ejercicio de estilo de lo más complejo en el que la narración se pliega sobre sí misma para componer un juego de espejos en torno a la pérdida, el duelo y el cine como mecanismo para fagocitar el drama de los seres queridos.

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‘Tres adioses’

Alba Rohrwacher y Elio Germano en 'Tres adioses', de Isabel Coixet

Una de las películas más delicadas de Isabel Coixet, que vuelve a hablar de la muerte, como ya hizo en Mi vida sin mí, pero desde una perspectiva diferente que tiene que ver con la esperanza y la empatía en un mundo que se desmorona. Se trata de una adaptación de las memorias póstumas de la activista Michaela Murgia, que falleció de cáncer y propone un viaje de ‘redescubrimiento’ de la identidad a partir de la enfermedad.

‘Historias del buen valle’

'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (Wanda Films)

El gran regreso de José Luis Guerín al cine ‘observacional’, a través del que compone una oda al barrio periférico de Vallbona partiendo del punto de vista de la diversidad cultural de sus habitantes. Una película que reivindica la dignidad de las comunidades excluidas y que nos propone un trayecto histórico por un territorio al límite entre el olvido y la gentrificación.

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‘Aída y vuelta’

Carmen Machi y el resto del reparto de 'Aída y vuelta'

Paco León se atreve a recuperar en formato película la serie Aída dándole una vuelta de tuerca, como suele ser habitual en él. La icónica ficción ha pasado a formar parte de la cultura popular de nuestro país y el director e intérprete, consciente de la magnitud del fenómeno le ha querido rendir homenaje de la mejor manera posible, a través de un dispositivo ‘metadiscursivo’ tan inteligente como ingenioso en el que se reflexiona sobre buena parte de los temas que tienen que ver con la contemporaneidad a través del humor más ácido.

‘Altas capacidades’

Marián Álvarez e Israel Elejalde en 'Altas capacidades' (Bteam)

He aquí una de las mayores sorpresas de la temporada, una sátira en torno a las clases sociales que habla de la hipocresía de nuestro tiempo a partir de la educación que queremos darle a nuestros hijos. Una punzante comedia que no deja títere con cabeza a la hora de describir tanto a los privilegiados como a la clase trabajadora deseosa de un ascenso social que quiere mostrar su mejor cara a través de la cultura de las apariencias.

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‘Yo no moriré de amor’

Júlia Mascort y Sonia Almarcha en una imagen de 'Yo no moriré de amor', la ópera prima de Marta Matute.

La gran triunfadora del Festival de Málaga. Una ópera prima de lo más consistente que parte de la propia experiencia de la autora con su madre, que falleció a causa de un Alzheimer prematuro que poco a poco fue arrebatándole todos sus recuerdos. Una película que gira en torno a los cuidados, al sentimiento de orfandad, a la falta de recursos para abordar la propia identidad en situaciones de máxima vulnerabilidad y a la necesidad de exorcizar fantasmas personales a través de la urgencia a la hora de visibilizar no solo los problemas de demencia ‘neurogenerativa’, sino de cómo esa situación influye en el entorno más cercano.

‘La luz’

Alberto San Juan interpreta a un sacerdote pederasta en la película 'La luz', de Fernando Franco

Fernando Franco vuelve a introducirse en temas incómodos como siempre ha hecho a lo largo de su filmografía, desde su ópera prima La herida. En esta ocasión, se encarga de indagar en los casos de pederastia en la Iglesia católica y todo el proceso de ocultación al que se han sometido estos delitos, a través de la figura de un sacerdote que decide dar un paso al frente y expiar sus pecados en público. Una película pulcra y rigurosa sobre un tema que llevaba tiempo mereciendo un espacio en nuestra cinematografía.

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‘Iván & Hadoum’

Los protagonistas de "Iván y Hadoum", Herminia Loh y Silver Chacón, hablan sobre la importancia de su película como un referente para la comunidad transmasculina, mostrando que el amor y el deseo pueden existir fuera de las narrativas de dolor.

La ópera prima de Ian de la Rosa es una especie de Romeo y Julieta ambientada en los invernaderos de Almería en la que un chico trans y una chica marroquí se enamoran a pesar de los prejuicios a los que están condenados por culpa de la sociedad que les rodea. Una película que va más allá de la realidad trans para componer una historia de amor y de incomprensión en los tiempos que corren.

‘Zeta’

Luis Zahera (izquierda) y Mario Casas (derecha) en 'Zeta', la nueva película de Dani de la Torre. (Prime Video)

El director Dani de la Torre sube al máximo el listón en lo que se refiere a ficciones internacionales con esta intriga de espionaje heredera de los thrillers de James Bond, Jason Bourne y compañía, solo que en este caso a través de un agente secreto interpretado por Mario Casas. Una intriga a lo grande, espectacular y entretenida que sitúa la acción española a niveles nunca vistos.

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‘Corredora’

Alba Sáez se encuentra al límite de sus posibilidades mentales en la película 'Corredora', ópera prima de Laura García Alonso

Otra ópera prima, en este caso de Laura García Alonso, que utiliza el mundo de la alta competición deportiva para hablar de los problemas de salud mental inherentes a un estrés juvenil excesivo. Una historia que escapa a las narrativas convencionales a golpe de asfixia atmosférica y de una reflexión en torno a las ansiedades del mundo en el que vivimos y que nos anulan por completo.