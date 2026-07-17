El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pronuncia un discurso en un evento político ante una audiencia. Se centra en las propuestas sobre política migratoria y control de fronteras.

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado algunos detalles de su plan integral para la inmigración. Durante la presentación del candidato del PP a Las Palmas de Gran Canaria, el líder popular defendió que España debe ejercer su derecho y deber de decidir “quién entra, cómo y para qué”. En sus palabras, “un país serio protege sus fronteras y no se resigna a que seres humanos sigan muriendo en el mar”. La propuesta, según detalló Feijóo, busca garantizar una inmigración “ordenada, legal y segura”, con el objetivo de implementar una política que evite el caos y refuerce el control en los puntos de entrada al territorio nacional.

El dirigente popular insistió en que el archipiélago canario enfrenta retos graves ante la llegada de inmigrantes irregulares. Feijóo aseguró que “en Canarias hay más de 173.000 inmigrantes irregulares”, y comparó esa cifra con la registrada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando, según sus datos, “llegaron 2.800”. Para el presidente del PP, la diferencia entre ambas cifras evidencia la magnitud del desafío actual y la urgencia de una intervención estatal más decidida.

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“Esta situación es insostenible”, declaró el líder de la oposición, quien responsabilizó al Ejecutivo nacional de haber “renunciado a una de sus responsabilidades más importantes, que es decidir quién entra en España y quién no”. De esta manera, el PP endurece el tono ante los problemas que considera que genera la inmigración irregular y pone el foco en la necesidad de “controlar”.

Feijóo presenta plna de inmigración (Europa Press)

El “abandono institucional” de Canarias o la vivienda

El discurso de Feijóo abordó otros temas centrales en Canarias más allá de la inmigración, reflejando las preocupaciones sociales y el contexto insular. “Quiero hablar de lo que le quita el sueño a los españoles”, señaló durante el acto en Las Palmas de Gran Canaria, donde enfatizó la importancia de conectar con la ciudadanía. Feijóo aseguró que el PP cuenta con un plan para afrontar el que considera el principal problema del país: la construcción de un millón de viviendas. También mencionó medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, reforzar la sanidad pública con más médicos, reducir la presión fiscal sobre la clase trabajadora y respaldar al sector agrícola y pesquero.

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En materia institucional, Feijóo sostuvo que el reto va más allá de un cambio de Gobierno. Subrayó la necesidad de “reconstruir la limpieza de las instituciones” y optimizar los servicios públicos en todos los niveles. Criticó al Gobierno al considerar que ha buscado priorizar su supervivencia frente a la corrupción y ha ignorado la labor del poder legislativo. Insistió en que “la ley es igual para todos”, defendiendo la relevancia del poder judicial como garante de la democracia.

La situación de Canarias también ocupó un papel central en su intervención. Feijóo denunció el abandono institucional que, a su juicio, ha sufrido el archipiélago y prometió trabajar para que Canarias destaque por su liderazgo y talento, alejándose de polémicas y escándalos políticos. Solicitó respaldo total de su militancia para afrontar los retos del país, reclamando al Gobierno la recuperación del control sobre la inmigración y la gestión de las fronteras.

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