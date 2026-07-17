España Cultura

Los estrenos más esperados de la semana: de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan al terrorífico regreso de ‘Posesión infernal’

La épica película basada en el mito de Homero o el nuevo capítulo de la saga diabólica protagonizan lo nuevo en cartelera

Guardar
Google icon
De 'La Odisea' a 'Posesión infernal: en llamas', estos son los estrenos más esperados de la semana
De 'La Odisea' a 'Posesión infernal: en llamas', estos son los estrenos más esperados de la semana

Fin de semana de altos vuelos el que espera a cualquier amante del cine. La que probablemente sea una de las películas más esperadas de todo el 2026 llega por fin a cartelera. La Odisea desembarca en salas con un reparto plagado de grandes estrellas y una historia que es sinónimo de épica, pero no será la única película que acapare la atención, aunque seguramente se imponga en taquilla a estrenos recientes como Minions & Monsters o Toy Story 5, si es que llega al fenómeno de Obsession como se prevé.

Sea como fuere, incluso para quienes no quieran participar de la fiesta de Cristopher Nolan hay otras opciones la mar de interesantes. Tenemos el regreso de una aclamada saga de terror como es Posesión infernal, con un nuevo capítulo que retoma algunos de los elementos clásicos de la saga pero en una nueva historia, la comedia española que protagonizan Gorka Otxoa y Adrián Lastra, un viaje en carretera entre padre e hijas o un thriller carcelario con dos grandes promesas.

PUBLICIDAD

La Odisea

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Christopher Nolan vuelve a los cines, y eso siempre es sinónimo de una gran aventura. El director detrás de algunos de los títulos más ambiciosos de los últimos años como Origen, Interstellar u Oppenheimer toma la clásica historia de Homero para construir su propio imaginario en esta épica lucha entre la voluntad de un hombre por volver a su casa frente a la ira de los dioses. Odiseo, encarnado por Matt Damon, se embarca en un peligroso viaje de vuelta a Ítaca mientras su mujer Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland) comienzan a perder la esperanza en su regreso.

Omaha

Imagen de 'Omaha'
Imagen de 'Omaha'

El verano es también para viajes en familia, y ninguno más trascendente que el de esta película escrita por el autor de El asesinato de dos amantes, probablemente una de las grandes revelaciones de aquel 2020 en el que las pequeñas joyas del streaming tomaron el control ante la ausencia de cines. En este caso Omaha nos traslada a la historia de los hermanos Ella y Charlie, quienes emprenden junto a su padre un viaje a través del país para conocer un mundo nuevo. A medida que se desarrolla su aventura, Ella empieza a comprender que las cosas pueden no ser lo que parecen.

PUBLICIDAD

Ni contigo ni sin mí

Imagen de 'Contigo ni sin mí'
Imagen de 'Contigo ni sin mí'

Gorka Otxoa y Adrián Lastra son dos rostros icónicos de la comedia española gracias a títulos tan míticos como Pagafantas o Primos, respectivamente, y ahora unen fuerzas en esta comedia con toque veraniego. A Ernesto le acaba de dejar su mujer. Intentando remontar lo que puede ser el peor cumpleaños de su vida, decide pasarlo en su casa de la playa junto a su mejor amigo. Pero se encuentra con una sorpresa: la nueva novia de su vecino no es otra que su ex.

Hombres de acero

Imagen de 'Hombres de acero'
Imagen de 'Hombres de acero'

A Tom Blyth ya le hemos visto este año en la comedia romántica de Netflix basada en un best seller La gente que conocemos en vacaciones, pero ahora pasa del romance al thriller con Hombres de acero. Flanqueado por otra gran promesa del cine británico como es David Jonsson (Alien: Romulus), ambos dan vida a dos compañeros de celda que se encuentran precisamente cuando uno de ellos está a punto de obtener la libertad condicional. Pero conforme la relación de celda avance los sueños de este por escapar de las rejas se irán esfumando.

Posesión infernal: En llamas

Evil Dead: En Llamas presenta un nuevo tráiler.

Por último, pero no menos importante, está la vuelta de una de las grandes franquicias del cine de terror. Posesión infernal empezó de la mano del gran Sam Raimi, que luego haría la trilogía de Spider-Man junto a Tobey Maguire, y ha seguido en los últimos años con la producción de Raimi pero en manos de otros directores como Lee Cronin, quien ha estrenado este año La momia de Lee Cronin. Ahora es el francés Sébastien Vanicek quien se pone a los mandos en esta suerte de continuación con la familia original de la saga pero una nueva historia de lo más macabra y llena de sangre.

Temas Relacionados

La OdiseaChristopher NolanEstrenos de cineCien de terrorPosesión infernalCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desahucian a un hombre de su casa por tener demasiados libros: “Me han dicho que representan un peligro”

Mendel Uminer había acumulado 10.000 ejemplares en un piso de 56 metros cuadrados, algo que no gustó a los propietarios del inmueble

Desahucian a un hombre de su casa por tener demasiados libros: “Me han dicho que representan un peligro”

Este es el tráiler de ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis protagonizada por Guitarricadelafuente que aspira a arrasar en los Oscar

La película llega a cines este 25 de septiembre, tras ganar en el Festival de Cannes el premio a Mejor Dirección

Este es el tráiler de ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis protagonizada por Guitarricadelafuente que aspira a arrasar en los Oscar

Lola Índigo responde a las declaraciones de Unai Simón: “La Lola Índigo esta...”

El portero de la Roja confesó escuchar uno de los últimos éxitos de la cantante durante el Mundial, aunque la forma en que lo hizo llamó la atención de todo el mundo

Lola Índigo responde a las declaraciones de Unai Simón: “La Lola Índigo esta...”

Puesto en libertad el humorista Quequé: la justicia le investiga por un delito de desobediencia

El humorista y presentador natural de Salamanca fue detenido en la noche del miércoles. Hace poco, ya se enfrentó a una acusación por un presunto delito de odio

Puesto en libertad el humorista Quequé: la justicia le investiga por un delito de desobediencia

Estos son todos los cines donde podrás ver la final del Mundial entre España y Argentina: el partido también se podrá ver al aire libre

Yelmo Cines ya ha anunciado que proyectará el encuentro en todas sus salas del país

Estos son todos los cines donde podrás ver la final del Mundial entre España y Argentina: el partido también se podrá ver al aire libre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

La Justicia europea allana el camino de Puigdemont, pero la última palabra la tiene España: cuándo podrá volver

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

La Junta Electoral Central pide acreditar el arraigo de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para asignarles circunscripción electoral

ECONOMÍA

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

Timar a la Seguridad Social sale caro: un hombre es condenado por cobrar 5.000 euros del paro con un contrato falso

DEPORTES

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

¿Cuánto valen las plantillas de las dos mejores selecciones del mundo? De una Argentina liderada por Messi a la España comandada por Lamine Yamal