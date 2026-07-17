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Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El presidente tiene un viaje programado a Argelia el lunes, pero no impedirá que vuele a Estados Unidos

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Pedro Sánchez en una rueda de prensa (REUTERS/Ana Beltrán)
Pedro Sánchez en una rueda de prensa (REUTERS/Ana Beltrán)

Pedro Sánchez estará en Nueva York en la final del Mundial. El presidente del Gobierno, según avanza EFE, volará a Estados Unidos para apoyar a la Selección en el histórico encuentro contra Argentina. En el palco también estará la Familia Real al completo y Donald Trump, según aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, otra cara reconocible en la zona noble durante el partido.

La idea inicial no contemplaba que Sánchez fuera al partido al coincidir con su compromiso con el país norteafricano. Por el momento, se desconoce si finalmente retrasará su vuelo a Argelia o si será compatible estar en la final y llegar a tiempo al encuentro diplomático, en el que buscará abordar las diferencias respecto al Sáhara Occidental y posibles alianzas en lo referente al gas.

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El gran interés en el palco ha pasado a ser cómo compartirá tiempo y espacio con Trump. Tras un año de diferencias públicas por el gasto en defensa o las decisiones del republicano en Venezuela o Irán, ambos líderes estuvieron juntos hace 10 días en la cumbre de la OTAN. Allí, hablaron de fútbol y golf en una conversación con “amabilidad” y “cordialidad”. El domingo tendrán que volver a verse, junto al presidente argentino, Javier Milei, y los reyes, Felipe VI y Leticia.

El presidente del Gobierno ha hecho una declaración institucional con motivo de la guerra en Irán y la amenaza comercial de Trump.

Noticia en ampliación.

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