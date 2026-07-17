Receta de macarrones con carne picada y sobrasada, un clásico con un toque mallorquín

Los macarrones gratinados, ese clásico que es a la vez delicia de los más pequeños y pecado indulgente de los más mayores. Pueden combinarse de mil maneras, a cada cual más rica que la anterior, aunque pocas tan populares como la del tomate y la carne picada.
Hoy partiremos de esta dupla ganadora y la convertiremos en un original plato de inspiración mallorquina con un toque de sobrasada, un ingrediente tradicional de la cocina balear que le dará un sabor intenso y riquísimo a nuestra pasta.
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La clave para unos macarrones con mucho sabor se encuentra en el sofrito, un método de cocción a fuego lento que concentra al máximo todos los sabores. El toque final se lo dará el añadido del queso, que gratinaremos en el horno para conseguir esa característica capa crujiente y fundente. Podemos utilizar un clásico queso mozzarella o añadirle incluso un queso Mahón u otros de origen mallorquín.
Receta de macarrones con carne picada y sobrasada
Este plato consiste en macarrones salteados con una mezcla sabrosa de carne picada y sobrasada, ligados con salsa de tomate casera y gratinados con queso. La técnica principal es el sofrito y el posterior horneado para gratinar.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 400 g de macarrones
- 250 g de carne picada (mitad cerdo, mitad ternera)
- 100 g de sobrasada de Mallorca
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 400 g de tomate triturado
- 100 g de queso rallado (manchego o emmental)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta negra al gusto
- Orégano seco (opcional)
Cómo hacer macarrones con carne picada y sobrasada, paso a paso
- Cuece los macarrones en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurre y reserva.
- Sofríe la cebolla y el ajo picados en una sartén grande con un chorro de aceite de oliva hasta que estén blandos.
- Añade la carne picada y cocina removiendo para que se dore por todos lados. Salpimenta.
- Incorpora la sobrasada desmenuzada y remueve para que se funda con la carne.
- Agrega el tomate triturado y cocina a fuego medio hasta que espese y reduzca el exceso de agua (unos 12 minutos). Añade orégano si lo deseas.
- Mezcla los macarrones cocidos con la salsa y remueve bien para que se impregnen de todo el sabor.
- Vierte la mezcla en una fuente para horno y reparte el queso rallado por encima.
- Gratina en el horno precalentado a 200 ºC durante 8 minutos, hasta que el queso esté fundido y dorado.
- Sirve caliente y disfruta.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 520 kcal aprox.
- Proteínas: 23 g
- Grasas: 24 g
- Hidratos de carbono: 53 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guardados en un recipiente hermético en la nevera, los macarrones se conservan hasta 3 días. Puedes recalentar en microondas o sartén. No se recomienda congelar por la textura de la pasta.
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