Receta de macarrones con carne picada y sobrasada, un clásico con un toque mallorquín

Plato de macarrones con tomate, carne picada y sobrasada (Magnific)

Los macarrones gratinados, ese clásico que es a la vez delicia de los más pequeños y pecado indulgente de los más mayores. Pueden combinarse de mil maneras, a cada cual más rica que la anterior, aunque pocas tan populares como la del tomate y la carne picada.

Hoy partiremos de esta dupla ganadora y la convertiremos en un original plato de inspiración mallorquina con un toque de sobrasada, un ingrediente tradicional de la cocina balear que le dará un sabor intenso y riquísimo a nuestra pasta.

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La clave para unos macarrones con mucho sabor se encuentra en el sofrito, un método de cocción a fuego lento que concentra al máximo todos los sabores. El toque final se lo dará el añadido del queso, que gratinaremos en el horno para conseguir esa característica capa crujiente y fundente. Podemos utilizar un clásico queso mozzarella o añadirle incluso un queso Mahón u otros de origen mallorquín.

Receta de macarrones con carne picada y sobrasada

Este plato consiste en macarrones salteados con una mezcla sabrosa de carne picada y sobrasada, ligados con salsa de tomate casera y gratinados con queso. La técnica principal es el sofrito y el posterior horneado para gratinar.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

400 g de macarrones

250 g de carne picada (mitad cerdo, mitad ternera)

100 g de sobrasada de Mallorca

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

100 g de queso rallado (manchego o emmental)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

Orégano seco (opcional)

Cómo hacer macarrones con carne picada y sobrasada, paso a paso

Cuece los macarrones en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Escurre y reserva. Sofríe la cebolla y el ajo picados en una sartén grande con un chorro de aceite de oliva hasta que estén blandos. Añade la carne picada y cocina removiendo para que se dore por todos lados. Salpimenta. Incorpora la sobrasada desmenuzada y remueve para que se funda con la carne. Agrega el tomate triturado y cocina a fuego medio hasta que espese y reduzca el exceso de agua (unos 12 minutos). Añade orégano si lo deseas. Mezcla los macarrones cocidos con la salsa y remueve bien para que se impregnen de todo el sabor. Vierte la mezcla en una fuente para horno y reparte el queso rallado por encima. Gratina en el horno precalentado a 200 ºC durante 8 minutos, hasta que el queso esté fundido y dorado. Sirve caliente y disfruta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 520 kcal aprox.

Proteínas: 23 g

Grasas: 24 g

Hidratos de carbono: 53 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guardados en un recipiente hermético en la nevera, los macarrones se conservan hasta 3 días. Puedes recalentar en microondas o sartén. No se recomienda congelar por la textura de la pasta.

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