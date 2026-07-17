El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La foto de Messi y Lamine Yamal cuando era bebé. (AP Foto/Joan Monfort)

El domingo no será un día cualquiera. España y Argentina se enfrentan en la final del Mundial 2026. La Roja en busca de la segunda estrella con un equipo que ha ido de menos a más. La albiceleste después de un ejercicio de resiliencia constante. Ambas merecen estar. Y sobre el césped, dos generaciones que se van a mirar a los ojos. De un lado, Messi, el futbolista que ha marcado una época. Del otro, el “Baby Barça”, la camada de jugadores salida de La Masia que creció idolatrando al 10.

Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri y Gavi tienen trayectorias distintas, pero comparten un mismo punto de partida: el FC Barcelona, donde brillaba Leo Messi. Algunos llegaron a fotografiarse con él siendo niños. Otros llegaron a compartir vestuario con él. Ahora, el destino los coloca frente a frente en un partido que puede significar el fin de una era y el principio de otra.

PUBLICIDAD

Nadie simboliza mejor esa historia que Lamine Yamal. En septiembre de 2007, la Fundación FC Barcelona, UNICEF y el diario Sport organizaron una sesión fotográfica para un calendario solidario. Por sorteo, la familia elegida para posar junto a Messi (entonces con 20 años) fue la de un bebé de seis meses del barrio de Rocafonda, en Mataró.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

La imagen quedó guardada casi 20 años, hasta que el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, la compartió en redes sociales antes de la Eurocopa 2024 con la frase: “El comienzo de dos leyendas”. El propio Lamine reconoció que desconocía su existencia hasta entonces, y explicó por qué la familia prefirió mantenerla en privado tanto tiempo: “Nunca lo hemos sacado a la luz porque al final no queríamos las comparaciones de Leo y yo. No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero al final son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él”.

PUBLICIDAD

De ídolo a rival: “Le quiero ganar”

Casi 19 años después de aquella foto, ambos volverán a encontrarse. “Messi es el mejor de la historia, pero yo quiero seguir mi camino... Si llego a la final, le quiero ganar”, dijo Lamine. Y es que el extremo del FC Barcelona, llamado a ser el ‘nuevo Messi’, nunca ha escondido su devoción por el argentino: “Veo a Argentina por Messi, porque si no estuviera él, no la vería”.

Sobre el nivel que está mostrando el capitán argentino en este Mundial, a sus 39 años, tampoco ha ocultado su sorpresa. “Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel que está dando”, indicó en Mundo Deportivo. Ahora, con la final a la vuelta de la esquina, ha bromeado sobre aquella foto: “He crecido un poquito... y Leo también”.

PUBLICIDAD

Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsi, Ferrán Torres y Eric García. (REUTERS/Bruna Casas)

Cubarsí, el reto de defender el mejor

Si España levanta la Copa del Mundo, buena parte del mérito será de la defensa. La menos goleada. Y eso pasa por frenar a Messi. Algo que para Pau Cubarsí sería especial: “Si podemos tener una final contra Messi sería espectacular, porque significaría que estaríamos en la final y más cerca de ganarla. Y si puede ser contra Messi, que es uno de mis ídolos desde siempre, sería magnífico”. Sobre cómo imagina ese duelo, Cubarsí ha sido igual de directo: “Tendría que estar atento al cien por cien, porque no sabes por dónde te va a salir”, señaló a La Vanguardia.

El jugador de la selección española de fútbol, Pau Cubarsí. (Europa Press)

Pedri y Gavi, la herencia de La Masia

No todos los internacionales españoles conocieron a Messi desde la distancia. Pedri sí compartió vestuario con él durante su última etapa en el Barcelona, una experiencia que todavía recuerda como decisiva. “Es un genio, aprendo todos los días de él. Desde el primer día me dijo que tenía que currármelo porque era muy difícil estar en el Barça", dijo entonces.

PUBLICIDAD

Gavi tampoco esconde el peso que tuvo Messi en su infancia. EL andaluz ha reconocido que empezó a hacerse del FC Barcelona siguiendo al argentino. “Para mí, Leo Messi es el mejor y en donde esté será la mejor selección”. Y ha dejado claro el papel del 10 en La Masia: “Todo el mundo lo tiene como un referente aquí”. Eso sí, también matizo que España va a competir: “Tenemos buenos jugadores y ojalá nosotros podamos alzar la Copa del Mundo”, dijo en los micrófonos de D-Sports.

Pedri y Gavi calentando en el partido contra Cabo verde. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El último baile

El domingo, cuando el árbitro pite el inicio, ese vínculo emocional quedará en segundo plano. El ídolo se convertirá en el rival a batir para unos jóvenes que aprendieron a jugar al fútbol mirándole a él en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Será, para muchos de ellos, el partido de sus vidas. Para Messi, de 39 años y en su último gran torneo, la posibilidad de cerrar su carrera con un nuevo Mundial frente a quienes él mismo inspiró desde la cuna. Durante 90 minutos desaparecerán los recuerdos, las fotografías y la admiración. Messi dejará de ser el ídolo para convertirse en el rival, la máxima estrella de Argentina y a quien habrá que parar. Y los niños que crecieron soñando con jugar como él buscarán ganar el partido que cualquier futbolista sueña con jugar.

PUBLICIDAD