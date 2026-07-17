La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

Manuel Llamas, el DAO de la Guardia Civil, al salir de declarar este jueves de la Audiencia Nacional (Eduardo Parra / Europa Press)

La Guardia Civil decidió que una amonestación verbal era suficiente para el agente de la UCO que se descuidó a la hora de realizar un informe donde incluyó, por error, una cuenta de correo que utilizaba Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Esa dirección de correo fue publicada en noviembre de 2024 por Okdiario, lo que provocó que Begoña Gómez recibiera todo tipo de insultos e injurias, incluso material pornográfico. “Una barbaridad”, en palabras del teniente general Manuel Llamas, número dos de la Benérmita en su condición de director adjunto operativo (DAO), que este jueves declaró como imputado en la Audiencia Nacional dentro del ‘caso Leire’.

Llamas, que ha estado declarando prácticamente dos horas y media, ha negado que él presionara a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) o les haya pedido que se “pusieran de perfil” en las investigaciones que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. Su declaración ha sido tan larga que se ha tenido que posponer para este viernes la de la directora general del Cuerpo, Mercedes González. Llamas, que había pertenecido a la UCO, ha narrado los motivos por los que se abrió una información reservada por este asunto, cómo llegó ese correo a un informe judicial de la UCO que acabó siendo filtrado y las consecuencias que hubo para el agente que redactó ese informe.

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El 29 de noviembre de 2024, Okdiario publicó una información con el siguiente titular: “La UCO descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de Presidencia como si tuviese un cargo en Moncloa”. En esos momentos la UCO estaba investigando el nombramiento de David Sánchez, hermano del presidente, por la Diputación de Badajoz. Y los agentes descubrieron que Begoña Gómez usaba un correo electrónico oficial de Presidencia para comunicarse con su cuñado para asuntos particulares. El digital publicó extractos de ese informe de la UCO y la cuenta de correo electrónico. El informe fue entregado al juzgado de Badajoz que entonces investigaba a David Sánchez y acabó en los medios.

Fernando Grande-Marlaska. (Europa Press)

Llamas ha señalado que todo esto le pilló en un viaje a París. Y que recibió una llamada de su adjunto informándole de que se había publicado en este medio un correo oficial de Moncloa, el de Begoña Gómez, lo que estaba provocando que esta cuenta de correo “se inundara” de muchos mensajes. Llamas ordenó al general Alfonso López Malo que se enterara de qué “había pasado”. A los pocos minutos, Malo le entregó “un informe verbal en el cual me da una versión bastante inconsistente y poco clara”, ha declarado Llamas, que reconoce que también recibió una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preocupado por este tema porque en ese informe también había cuentas de correo de otras personas, aunque no habían sido publicadas. El correo de Gómez y de las otras personas que estaban en el informe estaban siendo “prácticamente bombardeados con todo tipo de insultos, injurias, material pornográfico, una barbaridad”. ¿Por qué? Porque el informe ya circulaba entre todas las partes personadas.

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Mejor un informe técnico

Ante estas explicaciones verbales insuficientes, Llamas pidió que se le entregara un informe formal, más técnico, que le explicara qué había pasado. Ese informe se realizó y explicaba que el agente de la UCO había hecho un tutorial para que el tribunal de Badajoz pudiera operar dentro del cuadro de correos que tenía que analizar. Ese informe explicaba el proceso de confección del tutorial pero no explicaba a Llamas por qué esos correos personales no habían sido filtrados para que no aparecieran en el informe. “Correos de personas absolutamente ajenas a la investigación”, ha explicado Llama, que ha señalado que ese primer informe “no me bastaba”.

Llamas ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional como imputado por los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por su presunta implicación en la trama supuestamente liderada por Leire Díez para torpedear investigaciones que afectaban al Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción considera que tanto él como Mercedes González ordenaron abrir informaciones reservadas (investigaciones internas que pueden desembocar en la apertura de un expediente disciplinario) a agentes de la UCO como “mecanismo de presión” para crear un “clima” de intimidación que les hiciera autocensurarse en sus pesquisas. Una de esas informaciones reservadas se abrió a raíz de la noticia de ‘Okdiario’. Concretamente el 4 de diciembre de 2024.

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En esa información reservada se tomó declaración al entonces coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO. Llamas ha declarado que en la instrucción de esa investigación interna se reveló que el correo de Begoña Gómez no iba a formar parte del informe, sino de una comunicación interna al juzgado para que pudiera interpretar y analizar algunos datos. ¿Qué falló entonces? Una especie de control documental a los archivos que se iban a entregar. Como en teoría esos correos iban a aparecer solo en un atestado dirigido al juzgado, no pasó ese control documental y no se pudo evitar las alusiones a datos personales de personas ajenas a la investigación. Datos que fueron a parar al informe definitivo.

De hecho, esa información reservada sirvió para que el agente del informe explicara que “no he cometido el procedimiento de generación y control documental del departamento de inteligencia económica”. Llamas declaró que incluso en ese tutorial inicial estaba el correo oficial del propio Pedro Sánchez, que al parecer no acabaría en el informe filtrado. Llamas ha asegurado que estas investigaciones internas son algo habitual y ha negado que con ellas se pretendiera coercionar a nadie. De hecho, esta sirvió para esclarecer lo ocurrido. La decisión que tomó el instructor de la investigación interna fue percibir con una amonestación verbal al agente de la UCO que redactó ese informe con el correo de Begoña Gómez. “No había un ánimo de no molestar a los investigadores”, declaró Llamas.

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