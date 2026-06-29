5 películas para ver en plataformas si te ha gustado ‘Obsession’: títulos fundamentales para una nueva ola de cine de terror

Cinco películas para ver si te ha gustado 'Obsession': 'Together', 'Todos morimos en la osuridad', 'El brillo de la televisión', 'Keeper' y 'Háblame'

Este 2026 está siendo un gran año para el cine de terror, y más si tenemos en cuenta que el pasado ya nos proporcionó algunos grandes títulos como Los pecadores, Weapons, Devuélvemela o 28 años después.

Sin embargo, dos cineastas jóvenes que han sido capaces de revolucionar la taquilla estadounidense con propuestas de bajo presupuesto, se han convertido en los auténticos protagonistas de esta temporada.

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Se trata de Backrooms, de Kane Parsons y de Obsession, de Curry Barker, que acaba de aterrizar en la cartelera española. Una película que reactualiza los códigos del terror clásico adaptándolo a las nuevas generaciones a través de una historia sobrenatural sobre cómo pedir un deseo, se puede convertir en una auténtica pesadilla.

Repasamos cinco películas imprescindibles que siguen la senda de Obsession ya sea por su frescura, por abordar el tema de las relaciones tóxicas desde un punto de vista diferente o por convertirse en reflexiones en torno a los miedos contemporáneos.

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‘Háblame’

:Mia (Sophie Wilde) ha pasado años evitando el trauma de la muerte de su madre. Esto cambiará cuando sus amigos descubran cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada, lo que la llevará a enfrentar a un alma que dice ser su madre muerta. (A24)

También surgidos del ámbito de Internet, los hermanos australianos Danny y Michael Philippou, se convirtieron en una sensación gracias a su ópera prima, que exploraba el duelo adolescente a través de una narrativa de terror vinculada a la posesión, la tecnología móvil y las redes sociales.

Un grupo de jóvenes encuentra una mano embalsamada que permite conectar con espíritus, y convierte las sesiones de posesión en una experiencia grabada y difundida digitalmente. La trama fusiona el espiritismo tradicional con la exposición en internet, planteando una versión moderna de la ouija, donde la adicción y el peligro se potencian por la ‘viralización’ en redes.

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Los Philippou aportan un estilo que combina recursos audiovisuales digitales y técnicas de puesta en escena precisas, logrando un cruce maestro entre horror y lenguaje adolescente. Se puede ver en Prime Video.

‘El brillo de la televisión’

En esta imagen proporcionada por A24, Justice Smith, izquierda, y Brigette Lundy-Paine en una escena de 'I Saw the TV Glow'. (A24 vía AP)

Otra pequeña joya es este film dirigido por Jane Schoenbrun, que este año ha presentado en Cannes su esperada Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma.

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En esta ocasión, utilizaba una serie televisiva ficticia de los años 80 y 90 como punto de partida para seguir a un adolescente que, guiado por una chica más mayor, solitaria como él, se introducirán dentro de ficción, que se convertirá para ellos en un universo de escape de la realidad.

Una película repleta de imaginación visual sobre el sentimiento de aislamiento de los jóvenes repleto de nostalgia noventera y que aborda con creatividad esos espacios liminales entre la cotidianeidad y la virtualidad, así como de qué manera conforman la identidad. En alquiler en Apple TV.

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‘Todos morimos en la oscuridad’

Imagen de 'The Outwaters' o 'Todos morimos en la oscuridad'

Dirigida por Robbie Banfitch, la película comienza con un grupo de amigos que realiza una acampada en el desierto de Mojave, donde planean grabar un videoclip. El registro de su viaje queda plasmado en tres tarjetas de memoria halladas posteriormente, presentando así la historia bajo el formato de metraje encontrado. Todo irá bien hasta que se topen con un fenómeno imposible de definir y el horror se apoderará de ellos.

En lugar de limitarse a imitar a El proyecto de la bruja de Blair, la película desarrolla su propio sello al combinar elementos clásicos del subgénero con un enfoque en el horror cósmico, caracterizado por su ambigüedad y la sensación de que los personajes son insignificantes ante una fuerza incomprensible.

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El film alterna momentos de violencia gráfica con una puesta en escena basada en recursos técnicos acordes al perfil de los protagonistas, así como el uso de una cámara DSLR de gama media y efectos especiales que, pese al bajo presupuesto, logran una apariencia convincente, incluyendo criaturas y prótesis elaboradas.

El montaje, el sonido penetrante y las imágenes enigmáticas completan una experiencia sensorial absolutamente memorable y brutal que rompe con todas las convenciones del subgénero. Disponible en Prime Video.

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‘Together’

Michael Shanks dirige a Alison Brie y Dave Franco en 'Together'

Michael Shanks compone una película de horror corporal protagonizada por la pareja en la vida real formada por Alison Brie y Dave Franco.

Ambos están atravesando un bache en su vida sentimental, pero apuestan por trasladarse a una zona rural para intentar rehacer sus vidas. En una espada por el bosque, quedan atrapados en una gruta y, a partir de ese momento, comenzarán a sentir extraños síntomas, sobre todo él: no puede separarse de su novia sin tener graves síntomas físicos.

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Together es al mismo tiempo una película en torno a la disección de las relaciones de pareja como una brillante muestra de terror extremo en el que los protagonistas comenzarán a fusionarse entre sí, primero a través de pequeños solapes hasta convertirse en un único ser. También disponible en Prime Video.

‘Keeper’

'Keeper', de Osgood Perkins

Osgood Perkins tras su aclamada Longlegs y la adaptación de The Monkey, de Stephen King nos situaba en una cabaña aislada del bosque donde Liz y Malcolm pasan un fin de semana pese a que ella arrastra dudas sobre una relación de apenas un año y sospecha que esa aparente armonía oculta algo más.

El punto de partida parece clásico, pero la película rehúye una lectura cerrada desde el principio. Así, no sabremos si estamos ante una historia de fantasmas, un slasher o una mezcla de ambos, pero está claro que el ambiente estará dominado por la extrañeza desde el principio que nos remite a un mal arcaico.

La película se distancia del terror prefabricado y de la estética impostada que dominan parte de las tendencias actuales del género, para apostar por J-horror y el folk horror, dos tradiciones que sirven para llevar la historia hacia zonas más turbias y menos previsibles. Una magnífica película que aborda el machismo, la violencia contra las mujeres y la figura del hombre que se considera superior dentro de un espacio de pesadilla. Disponible en Movistar Plus+.