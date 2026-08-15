¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

El partido entre España y Argentina de la final del Mundial 2026 (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

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¿A los jugadores ya no les gusta ver fútbol? Cada vez son más los futbolistas que confiesan que no ven partidos de fútbol en su tiempo libre, solo el estrictamente necesario por su trabajo. ¿Es que ya no les gusta el fútbol o simplemente necesitan desconectar del trabajo? El fútbol acapara gran parte del día de un jugador y muchos deciden emplear su tiempo libre en otras actividades que nada tienen que ver con el deporte rey. ¿Algo está cambiando o siempre ha sido así? ¿Pasa en otros sectores?

“A mí no me gusta el fútbol, no soy una persona que analice partidos, que se vea todos los partidos del Mundial, creo que veo los partidos que me corresponden y los que engloban a la Selección Española”, aseguró Unai Simón durante la cita mundialista. Hace unos años, Ter Stegen afirmó en una entrevista con El País: “No tengo ni idea de fútbol. No veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea. Aymeric Laporte confesó en una entrevista con The Guardian: “No soy un adicto al fútbol. Sinceramente, no me gusta ver partidos”.

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No son los únicos. Ben White, jugador del Arsenal o Cata Coll, jugadora del FC Barcelona. ¿Hay un cambio de guion en las nuevas generaciones o siempre ha sido así? Lo cierto es que no resulta nada nuevo. Mario Balotelli llegó a afirmar en una entrevista: “No celebro mis goles porque es mi trabajo. Cuando un cartero entrega una carta, ¿también lo celebra?“. Sin embargo, parece poco probable ver a un actor asegurar que no le gusta el cine, o a un chef decir que le da igual la comida. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo del fútbol?

El balón de fútbol del Mundial 2026 (Reuters/Scott Kinser)

María Blanco, psicóloga en Train Your Mind, habla con Infobae sobre esta cuestión. Para ella existen dos puntos. El primero es que el contexto del Mundial ha acercado a los jugadores a los medios de comunicación, con quienes compartían mucho espacio y eso ha provocado que las cosas “salgan más naturales, más espontáneas” y eso hace que “reconozcan este tipo de cosas”. Por otra parte, esta experta considera que también influye el hecho de que trabajen tantas horas “que quizá que en su tiempo libre es normal que tengan otros hábitos, otras rutinas que les ayuden mucho más a desconectar y que les ayuden a mantener esa salud mental y ese equilibrio que necesitan para ser futbolistas”. Y, añade: “Aun así, ven mucho fútbol para analizar al rival o vídeos individuales suyos”.

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En este sentido destaca que se trata de un trabajo que la “mayoría de veces disfrutan, pero no deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo de desconexión tengan otras actividades de ocio que les pueden llenar más que un partido”. Esta profesional también detalla que los futbolistas dedican dos horas a entrenar, tiempo en el gimnasio, en el fisio, en la recuperación, en el psicólogo... “Todas esas horas las pasan hablando y viendo fútbol, por eso las horas del día que les quedan, aparte de para su descanso, su bienestar y su cuidado de hábitos, es muy normal que su ocio esté quizá alejado de ese contexto de exigencia pura y dura. Habrá otros que obviamente que sí les guste”, explica.

Además, considera que si los jugadores ven un partido en su tiempo libre es “muy probable que estén analizando cada cosa que está haciendo un compañero y no sea tanto un contexto de disfrute”. Y añade: “No creo que sea que no les guste ver partidos, sino que no deja de ser un trabajo”. En una concentración como es el Mundial esta situación se acentúa. “Para bien y para mal, obviamente todo es fútbol. Dentro de que creo que ha mejorado mucho, porque se les dan muchos días libres y tienen muchas actividades”. Sin embargo, los periodos de tiempo en un torneo como la cita mundialista son reducidos, tienen que preparar partidos en pocos días. “Es en esos momentos de más estrés cuando más necesitan ese tiempo de desconexión”.

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¿Ver partidos de fútbol por trabajo o para desconectar?

Hay disyuntiva en este asunto y es: ¿veo partidos porque me gusta y quiero desconectar o por trabajo? “Es un trabajo que un elevado porcentaje de jugadores disfruta. Pero puede haber personas que la parte de disfrute sea mayor o menor. Entonces, dentro de eso habría que diferenciar si se ponen un partido por disfrutarlo o por trabajar. Ver partidos también es una forma de disfrute para muchos”. A esta situación se une otra cuestión y es que cada vez tienen más aficiones y opciones a las que dedicar su tiempo libre.

“Aficiones más amplias y más facilidad para acceder a ellas”, considera. Hay muchos jugadores que prefieren seguir trabajando en gimnasio después de lo marcado por el equipo, otros buscan diversión en el golf o el pádel, también en los videojuegos como muchos de ellos confiesan. Y concluye: “Tampoco creamos que tienen tantísimo tiempo libre”.

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