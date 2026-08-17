Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre en París The Link, el edificio más alyo de Francia. (PCA-STREAM)

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París tiene un nuevo horizonte. The Link, el rascacielos más alto de Francia, ha abierto sus puertas en La Défense, el gran distrito financiero al oeste de la capital francesa, con 242 metros de altura que lo sitúan por encima del Tour First, que hasta ahora ostentaba ese título en el mismo enclave. El edificio, diseñado por el arquitecto Philippe Chiambaretta del estudio PCA-STREAM y construido por Vinci Construction, redefine lo que puede ser una torre de oficinas en el siglo XXI.

La primera ruptura con la tradición está en su forma. The Link no es una torre única, sino dos bloques paralelos que ascienden juntos y se unen a lo largo de 30 plantas mediante pasarelas exteriores con jardines. Esas pasarelas son el elemento más singular del edificio: espacios al aire libre, con plantas y vistas panorámicas, que funcionan como puntos de encuentro entre empleados, salas de reunión informales o simplemente lugares donde desconectar sin bajar a la calle. Ningún trabajador se encuentra a más de 30 segundos a pie de una de estas zonas exteriores, algo que en un rascacielos convencional resultaría sencillamente imposible.

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Abre en París The Link, el edificio más alyo de Francia. (PCA-STREAM)

En total, The Link suma 2.800 metros cuadrados de zonas verdes entre terrazas, jardines colgantes y azoteas ajardinadas, una cifra sin precedentes para un edificio de estas dimensiones en La Défense. El propio Chiambaretta ha subrayado que el objetivo era trasladar la experiencia del exterior al interior de la torre: “Estos pasillos son espacios sociales, ubicados a menos de 50 metros de cada puesto de trabajo, lo que brinda a todos la oportunidad de reunirse al aire libre”, ha explicado el arquitecto a Le Figaro.

Luz natural y ahorro energético

Esa lógica de apertura al exterior impregna también la distribución interior. Frente a los pasillos sin ventanas que caracterizan a los rascacielos tradicionales, The Link dispone de ventanales de suelo a techo en todas sus plantas, lo que garantiza luz natural en cada puesto de trabajo. Las dos alas del edificio se conectan además mediante grandes escaleras abiertas que forman unidades en dúplex de dos plantas, pensadas para fomentar el movimiento a pie y el encuentro casual entre compañeros sin necesidad de usar el ascensor.

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Abre en París The Link, el edificio más alyo de Francia. (PCA-STREAM)

Cada uno de esos dúplex puede acoger hasta 500 personas, casi cuatro veces más que una planta estándar en un edificio de oficinas convencional. La superficie por planta asciende a 3.000 metros cuadrados, y a 6.000 metros cuadrados cuando se considera el dúplex completo. La flexibilidad es otro de los principios del diseño: los espacios pueden configurarse como oficinas individuales, plantas abiertas, salas de trabajo colaborativo, zonas de silencio para la concentración o entornos informales, según las necesidades de cada momento.

La sostenibilidad es el otro gran eje del proyecto. The Link consume un 50% menos de energía que una torre de oficinas convencional, un resultado que se apoya en varios sistemas combinados. El más visible es su fachada de doble piel: una primera capa de cristal y una segunda exterior con forma de escamas metálicas que se superpone a la primera y crea una cámara de aire de 90 centímetros. Ese espacio actúa como aislante térmico y reduce drásticamente la necesidad de climatización. La temperatura interior no superará los 24 gradis en condiciones normales.

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Abre en París The Link, el edificio más alyo de Francia. (PCA-STREAM)

Nueva sede de TotalEnergies

Sobre esa segunda fachada se integran 42.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, los primeros instalados en un edificio de estas características en La Défense. La energía que generan cubre aproximadamente una cuarta parte de las necesidades de iluminación del edificio. Es la primera vez que un rascacielos del distrito incorpora esta tecnología en su envolvente exterior.

La apuesta por la sostenibilidad se extiende a la movilidad. El edificio prescinde por completo de aparcamiento para vehículos privados y reserva 350 metros cuadrados para bicicletas. Su ubicación en el límite entre la plataforma elevada de La Défense y el municipio de Puteaux ha permitido crear nuevos accesos peatonales y ciclistas al distrito, con mejoras en los itinerarios hacia la estación de la línea 1 de metro en la Esplanade de La Défense. Los promotores del proyecto consideran que estas intervenciones en el entorno contribuyen a transformar La Défense en un espacio más permeable y conectado con los barrios colindantes.

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Este espectacular inmueble arrebatará el histórico título que ostentaba hasta ahora la torre Zlota 44 de Varsovia, así como el récord local de su famoso vecino de Benidorm, el edificio InTempo.

Desde el punto de vista urbano, The Link reequilibra la silueta de La Défense al situarse en el eje histórico que une el Louvre con la Grande Arche pasando por los Campos Elíseos, en un punto simétrico al Tour First. Su apertura marca también el inicio de la renovación del entorno del cours Michelet, uno de los sectores del distrito que no había experimentado transformaciones de calado desde los años ochenta, con nuevos espacios peatonales y ajardinados previstos en los próximos años.

El edificio, cuya superficie total asciende a 130.000 metros cuadrados, es propiedad de Groupama Immobilier y será ocupado por TotalEnergies como nueva sede corporativa a partir de principios de 2027. Desde la azotea ajardinada, a 154 metros de altura, se abre un mirador sobre París que abarca el conjunto del eje histórico de la ciudad.

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