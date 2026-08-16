Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Rodri besa el trofeo a Mejor Jugador del Mundial de 2026. (EFE)

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Fumata blanca en las oficinas del Manchester City y el Fútbol Club Barcelona. Ambos equipos han alcanzado un principio de acuerdo este domingo por el traspaso de Rodri. El centrocampista español será culé a cambio de una cantidad situada entre los 70 y los 80 millones, entre fijos y variables, según ha confirmado el periodista deportivo Fabrizio Romano, quien ha afirmado también que la operación se hará oficial en los próximos días.

De este modo, los citizens han acabado aceptando la quinta oferta del Barça por el futbolista ganador del Balón de Oro en 2024. Parecía que el equipo inglés no quería vender a uno de sus jugadores más queridos por menos de 80 millones, pese a que su contrato terminaba en 2027 y eso, en teoría, daba ventaja a los barcelonistas en la negociación. No obstante, las negativas del conjunto inglés fueron llegando una tras otra, hasta finalmente aceptar una cantidad muy por encima de los primeros 45 millones ofrecidos desde el equipo culé.

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A falta de cerrar los últimos detalles y realizar todos los trámites necesarios, el Barça “ha comenzado a planificar los viajes y exámenes médicos para Rodri y João Cancelo. A la espera de conocer el desenlace de la operación por el lateral, el club ya acordó con el centrocampista un contrato hasta 2030: cuatro temporadas en las que Rodri se unirá a Pedri, Fermín, Dani Olmo y compañía en uno de los centros del campo con más calidad a nivel mundial. Por su parte, Rodri podría viajar a la ciudad condal y empezar a entrenar con el equipo de Hansi Flick la semana que viene, así como ser presentado a la afición en el Gamper.

Justo a tiempo para la Liga

A pesar de que Rodri ya se encontraba en Manchester desde principios del fin de semana para reincorporarse a la disciplina de City, que parecía estar dispuesto a contar con él para el inicio de la temporada, el jugador no estuvo entre los convocados para jugar contra el Arsenal en la Community Shield. El combinado celeste ha acabado perdiendo contra los chicos de Mikel Arteta, en el que ha sido el primer partido oficial tras la marcha de Pep Guardiola como entrenador y el primero de su sustituto, Enzo Maresca.

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Mientras tanto, corrían cada vez más prisas en can Barça. La dirección deportiva del club catalán, liderada por Deco, estaba viendo cómo una operación que en un principio no iba a superar los 60 millones se iba encareciendo a medida que el City rechazaba sus ofertas. Por su parte, Hansi Flick insistía en que quería contar con el jugador cuanto antes, ya que el miércoles el equipo blaugrana jugará su último partido amistoso en el Gamper y se estrenará en la presente Liga (quizá incluso con Rodri ya entre los convocados) el próximo domingo.

Con todo, el acuerdo con el City está lejos de suponer el cierre de mercado en Barcelona. Si bien es cierto que el equipo parece haber cerrado las dos operaciones que más titulares estaban acaparando en las últimas semanas, la salida de Ferrán y la llegada de Rodri, todavía queda por resolver la posible incorporación de uno o dos delanteros que resuelvan la falta de un ‘9′ puro en el combinado blaugrana. A la espera de que esta cuestión se resuelva, con Julián Álvarez como principal objetivo, el equipo de Hansi Flick ha jugado este mismo domingo un amistoso contra el FC Basilea donde ya se ha visto al entrenador teutón probar alternativas en la delantera, colocando a Raphinha como mediapunta.

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