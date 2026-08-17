Stephen King vota los mejores ‘thrillers’ del siglo XXI y estos son los elegidos: de un clásico de James Ellroy al fenómeno que vendió 100 millones de libros

El escritor Stephen King.

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No hay muchas personas en el mundo que sepan más de cómo escribir novelas de misterio, terror y suspense que Stephen King. A sus 78 años, el escritor estadounidense presume de una carrera de más de medio siglo publicando éxitos que le han llevado a vender alrededor de 400 millones de ejemplares. Hablamos de grandes éxitos como It, El Resplandor, Carrie o Misery, muchos de los cuales también han sido adaptados en forma de serie o de película, formando parte a día de hoy de la imaginación colectiva.

De este modo, no debería extrañarnos que, a la hora de elaborar una lista con los mejores thrillers del siglo XXI, el diario estadounidense The New York Times decidiera contar con el escritor como uno de los expertos con derecho a voto. Así lo hizo Stephen King, eligiendo diez novelas (de las cuales siete se han publicado en España) de entre lo más destacado del género. De clásicos como la saga Millenium o Perdida a sorpresas recientes que han conquistado tanto a la crítica como al público: estos son los mejores thrillers de los últimos 25 años para Stephen King.

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'Sangre vagabunda', de James Ellroy. (Ediciones B)

‘Sangre Vagabunda’, de James Ellroy

Con Sangre Vagabunda, James Ellroy concluyó su aclamada trilogía del Underworld USA, una saga que recorre distintos momentos de la historia política y criminal de EE. UU., desde los años 50 hasta los 70, mezclando personajes ficticios con figuras históricas reales. La tercera y última parte nos traslada a finales de los 60 y principios de los 70, con los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy de fondo, y sigue desde diferentes perspectivas a policías, agentes, militantes políticos y criminales para elaborar un crudo retrato sobre cómo el poder político y criminal se mezclan hasta volverse indistinguibles.

'Allanadores', de David Morrell. (La factoría de ideas)

‘Allanadores’, de David Morrell

La historia de Allanadores empieza cuando cinco exploradores urbanos (personas con gusto por entrar en edificios abandonados para descubrir y fotografiar su historia) entran en un hotel a punto de ser demolido. Sin embargo, con lo que parecía una simple exploración, David Morrell construye una claustrofóbica novela sobre el pasado horrible del lugar, que además parece estar habitado por algo maligno. Suspense en estado puro donde el lector va descubriendo al mismo tiempo lo que ocurrió y por qué ese lugar sigue siendo tan peligroso en el presente.

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'Perdida', de Gillian Flynn. (Debolsillo)

‘Perdida’, de Gillian Flynn

Si ves a Ben Affleck en la cubierta de este libro es porque, en efecto, la novela de Gillian Flynn fue adaptada para la gran pantalla en una cinta protagonizada por el actor junto a Rosamund Pike y dirigida por David Fincher. Poco antes de celebrar su quinto aniversario de bodas, la mujer de un hombre llamado Nick desaparece sin dejar rastro. A medida que la investigación avanza, todo parece apuntar hacia el marido, quien insiste en su inocencia, pero se muestra cada vez más frío y evasivo. Adictiva y profunda a partes iguales, Perdida radiografía el poder del sistema mediático actual e indaga en un matrimonio lleno de engaños, obsesión y miedo que los lectores tardarán en olvidar.

'Los hombres que no amaban a las mujeres', de Stieg Larsson. (Destino)

‘Los hombres que no amaban a las mujeres’, de Stieg Larsson

Desde la publicación del primer libro, la saga Millennium ha vendido más de 100 millones de ejemplares. Poco antes, sin embargo, había muerto su autor, Stieg Larsson, quien no pudo ver cómo la investigación del periodista Mikael Blomkvist y la hacker Lisbeth Salander sobre la desaparición de una joven de una poderosa familia se convertía en uno de los fenómenos de la década de los 2000. Intrigante, turbadora y violenta, Los hombres que no amaban a las mujeres es un libro imprescindible para entender el thriller contemporáneo.

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'El cazador', de Tana French. (AdN)

‘El cazador’, de Tana French

Tana French es una de las autoras de suspense contemporáneo más reconocidas. Además de ganar la mayoría de los premios más importantes, sus libros han vendido millones de ejemplares y son leídos en todo el mundo. Buen ejemplo de ello es El cazador, un thriller rural ambientado en un pequeño pueblo de Irlanda donde un exdetective en busca de una vida tranquila intenta evitar la venganza de una adolescente contra su padre. A partir de conversaciones y pequeños detalles, el misterio se va construyendo en una novela catalogada como uno de los mejores thrillers de su año (2024) por periódicos como The Washington Post.

'Un asesinato brillante', de Anthony Horowitz. (Ediciones B)

‘Un asesinato brillante’, de Anthony Horowitz

La novela más clásica de esta lista es en realidad muy contemporánea, ya que se publicó en 2016. Sin embargo, Anthony Horowitz recoge el testigo de autoras como Agatha Christie para contarnos un crimen con todos los elementos que ya sabemos: mansión, pueblo, varios sospechosos, secretos y un brillante detective. Sin embargo, el autor añade otra capa de complejidad: se trata de una novela dentro de otra novela. Y es que la trama que acabamos de contar no es sino un libro que un famoso escritor le entrega a su editora. Al libro le faltan los capítulos finales, la resolución del caso, pero, poco antes de la entrega, el autor aparece muerto y obliga a la editora a investigar qué ha podido ocurrir.

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'Mystic River', de Dennis Lehane. (Salamandra)

‘Mystic River’, de Dennis Lehane

La última novela de esta lista es también otro clásico contemporáneo, probablemente gracias también a la conocida adaptación que Clint Eastwood realizó en 2003, la cual fue galardonada con dos Oscar. Mystic River es un oscuro thriller psicológico que comienza cuando dos hombres que se hacen pasar por policías se llevan a un niño frente a sus dos amigos. El pequeño consigue escapar días después, pero ha sufrido abusos y queda profundamente marcado. La novela da un salto entonces a 25 años después, cuando la hija de uno de esos tres amigos aparece asesinada, en un crimen que cada vez se cruza más con los fantasmas de la culpa y los traumas del pasado.