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La nueva versión de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ ya tiene fecha de estreno: la película se renovará para las nuevas generaciones fans de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’

El ‘reboot’ de la película de 1999 que marcó un hito dentro del cine de terror ya ha fijado su desembarco en la cartelera, así como sus intenciones de acercarse a las audiencias más jóvenes

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La mítica película que cimentó las bases del metraje encontrado, hasta el punto de que la gente no sabía si lo que ocurría era realidad o ficción.

Si hay una película que marcó un antes y un después dentro del terror contemporáneo, esa fue sin duda El proyecto de la bruja de Blair. Fueron varias las razones que la convirtieron en un clásico de culto inmediato. Se hizo con tan solo 60.000 dólares, un presupuesto ínfimo para una producción, inauguró todo el subgénero del ‘metraje encontrado’ que ha permanecido hasta nuestros días y creo una mitología propia y un estilo que ha sido copiado hasta la saciedad.

Ahora que películas como Backrooms u Obsession han revitalizado el cine de terror y que, de alguna manera beben de aquella película fundacional, no es de extrañar que se haga una nueva versión y que incluso se haya fijado ya una fecha de estreno para ir generando expectación.

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Así, Lionsgate ha comunicado que la nueva película de El proyecto de la bruja de Blair aterrizará en las carteleras el 24 de septiembre de 2027. Un movimiento con el que el estudio busca ‘reintroducir’ uno de los títulos más rentables del cine independiente de terror a una nueva generación y ampliar de nuevo el universo de la franquicia en salas.

Un director surgido de YouTube, en la línea actual

El elegido para dirigirla será Dylan Clark, joven cineasta, al igual de Curry Barker o Kane Parsons, curtido en el ámbito del cortometraje y en YouTube, que debutará con este ‘reboot’ que ha sido definido como como una “nueva visión” destinada a recuperar este clásico del terror para nuevos espectadores.

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El director Dylan Clark, otro pequeño genio joven surgido de YouTube.
El director Dylan Clark, otro pequeño genio joven surgido de YouTube.

La trama sigue sin desvelarse, pero el estudio ha situado el proyecto dentro de una ‘reinterpretación’ del universo de la saga. Su objetivo es actualizar su mitología y trasladarla a una narrativa pensada para audiencias contemporáneas.

La película original, estrenada en 1999, se convirtió en un caso singular de rentabilidad: recaudó cerca de 250 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto mínimo. Su propuesta formal, basada en el ‘found footage’, seguía la supuesta historia real de tres estudiantes de cine que desaparecen mientras ruedan un documental sobre la leyenda de la Bruja de Blair.

Entre los productores figuran Jason Blum y James Wan, fundadores de Blumhouse y Atomic Monster, junto a Roy Lee, Adam Hendricks y Greg Gilreath.

Fricciones en la reactivación del proyecto

El nuevo proyecto recupera además a parte del núcleo creativo y artístico de la cinta de 1999. Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, vinculados a la creación de la película original, ejercerán como productores ejecutivos, igual que los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams.

Ese regreso llega después de una relación distante con las nuevas producciones de la saga. Tras el anuncio inicial del reinicio en 2024 durante la CinemaCon, Leonard y Williams aseguraron en declaraciones citadas por Variety que no habían sido informados previamente sobre la reactivación del proyecto ni sobre el uso de sus nombres e imágenes en su promoción.

El proyecto de la bruja de Blair
'El proyecto de la bruja de Blair', la película que lo cambió todo en el cine de terror (Artisan Entertainment)

Heather Donahue resumió aquel malestar en una declaración recogida entonces por el medio especializado: “Habíamos reservado algunas convenciones. Era agradable escuchar cosas positivas de los fans y ver a la gente. Se sentía algo bueno por primera vez en toda la historia de esto. Y entonces —boom— llega este anuncio, y es como, ‘malditos sean’”.

El proyecto de la bruja de Blair dio pie en 2000 a El libro de las sombras: Blair Witch 2, una secuela que no alcanzó el mismo resultado que la primera película. En 2016 llegó además otra ‘revisitación’, Blair Witch, dirigida por Adam Wingard (responsable de Tú eres el siguiente o Godzilla vs. Kong) aunque, en esta ocasión, parece que las expectativas con este nuevo proyecto ya están muy altas.

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