El Gobierno desplegará varios dispositivos para atender a 1.500 migrantes en Ceuta: “La colaboración entre instituciones es fundamental”

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fernando Sánchez - Europa Press)

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha visitado este lunes Ceuta para abordar con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio. Allí ha explicado ante la prensa que el Gobierno va a habilitar cuatro nuevos dispositivos temporales para poder atender a un total de 1.500 en mejores condiciones, ya que, según cifras oficiales, aún permanecen en la ciudad 5.000 adultos y 1.898 menores.

“En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el Parking de Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma; en las instalaciones de la Hípica; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; y en el espacio El Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas”, ha asegurado Saiz en rueda de prensa. La decisión llega después de que, en los últimos días, tanto Ceuta como la Delegación del Gobierno rechazaran, por distintos motivos, cuatro ubicaciones propuestas previamente por el Ejecutivo para la instalación de campamentos provisionales, según ha adelantado la Cadena Ser.

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En ese sentido, la ministra ha destacado que “la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes”. “Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días”, ha añadido.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Saiz ha recordado que el Gobierno ha reforzado la atención humanitaria en Ceuta con 6,5 millones de euros y un dispositivo coordinado con Cruz Roja, organización que está distribuyendo “4.000 kits de comida al día” y que ya ha atendido más de 4.000 asistencias sociosanitarias, si bien también ha destacado el trabajo que están realizando las asociaciones vecinales.

La ministra ha lamentado además que el PP esté comprando el discurso de Vox en materia migratoria y ha recalcado que el Gobierno de España no ha dejado de trabajar “ni solo un segundo” acompañando a Ceuta, liderado por el presidente, Pedro Sánchez, con reuniones presenciales, telemáticas y visitas.

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“Ceuta ha demostrado que sabe convivir”

Asimismo, ha agradecido a la población ceutí la solidaridad mostrada en esta crisis. “Ceuta ha demostrado que es plural y diversa y que sabe convivir. Está demostrando un profundo compromiso ciudadano. La convivencia, el respeto y la solidaridad forman parte de su identidad y el Gobierno va a estar de su lado”, ha añadido. “Vamos a seguir acompañando a Ceuta”.

Tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, han visitado la ciudad autónoma varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

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La ONG Caminando Fronteras ha cifrado en 145 los fallecidos durante la crisis desde el 30 de julio y hasta el 11 de agosto. De ellos, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los 78 restantes en la ciudad autónoma española.