España
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno desplegará varios dispositivos para atender a 1.500 migrantes en Ceuta: “La colaboración entre instituciones es fundamental”

La ministra Elma Saiz se ha reunido con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, para abordar la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes el 30 de julio

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fernando Sánchez - Europa Press)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. (Fernando Sánchez - Europa Press)
Guardar

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha visitado este lunes Ceuta para abordar con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio. Allí ha explicado ante la prensa que el Gobierno va a habilitar cuatro nuevos dispositivos temporales para poder atender a un total de 1.500 en mejores condiciones, ya que, según cifras oficiales, aún permanecen en la ciudad 5.000 adultos y 1.898 menores.

“En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el Parking de Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma; en las instalaciones de la Hípica; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; y en el espacio El Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas”, ha asegurado Saiz en rueda de prensa. La decisión llega después de que, en los últimos días, tanto Ceuta como la Delegación del Gobierno rechazaran, por distintos motivos, cuatro ubicaciones propuestas previamente por el Ejecutivo para la instalación de campamentos provisionales, según ha adelantado la Cadena Ser.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la ministra ha destacado que “la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes”. “Esa va a ser la brújula que guíe mi estancia estos días”, ha añadido.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Saiz ha recordado que el Gobierno ha reforzado la atención humanitaria en Ceuta con 6,5 millones de euros y un dispositivo coordinado con Cruz Roja, organización que está distribuyendo “4.000 kits de comida al día” y que ya ha atendido más de 4.000 asistencias sociosanitarias, si bien también ha destacado el trabajo que están realizando las asociaciones vecinales.

La ministra ha lamentado además que el PP esté comprando el discurso de Vox en materia migratoria y ha recalcado que el Gobierno de España no ha dejado de trabajar “ni solo un segundo” acompañando a Ceuta, liderado por el presidente, Pedro Sánchez, con reuniones presenciales, telemáticas y visitas.

PUBLICIDAD

“Ceuta ha demostrado que sabe convivir”

Asimismo, ha agradecido a la población ceutí la solidaridad mostrada en esta crisis. “Ceuta ha demostrado que es plural y diversa y que sabe convivir. Está demostrando un profundo compromiso ciudadano. La convivencia, el respeto y la solidaridad forman parte de su identidad y el Gobierno va a estar de su lado”, ha añadido. “Vamos a seguir acompañando a Ceuta”.

Tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, han visitado la ciudad autónoma varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La ONG Caminando Fronteras ha cifrado en 145 los fallecidos durante la crisis desde el 30 de julio y hasta el 11 de agosto. De ellos, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los 78 restantes en la ciudad autónoma española.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaCeutaMarruecosEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 17 de agosto: Dámaso amenaza a Mercedes y Manuela está cada vez más interesada en Alejo

La ficción de La 1 enfrenta momentos de tensión entre Dámaso y las parteras por el hijo de Adriana

Avance de ‘Valle Salvaje’ del lunes 17 de agosto: Dámaso amenaza a Mercedes y Manuela está cada vez más interesada en Alejo

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

El partido de Alberto Núñez Feijóo presenta un plan de 11 puntos para acelerar la tramitación de las devoluciones de migrantes y garantizar la soberanía española en Ceuta

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

Es un plato sencillo, rápido y que se prepara con apenas tres ingredientes, dando protagonismo al riquísimo sabor dulce de la fruta veraniega por excelencia

Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

Vivas teme que el Gobierno no quiera “molestar a Marruecos” ante “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”

Una empresa deberá indemnizar a una trabajadora que se reincorporó tras 16 años de excedencia por maternidad por no haberle pagado los complementos de antigüedad

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

ECONOMÍA

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Abre The Link, el rascacielos más alto de Francia, en París: dos torres conectadas y ningún trabajador a más de 50 metros de un mirador o zona verde

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

DEPORTES

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa