Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa

Arranca LaLiga 2026/2027. (EFE/ Luis Tejido)

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España todavía saborea la segunda estrella. Con 17 de los 26 campeones del mundo jugando en LaLiga, el fútbol español afronta un comienzo de temporada de los más atípicos en los últimos años. El calendario tiene trampa y, como se suele decir, en las primeras jornadas no se puede mirar la clasificación. Pero ahora tiene mayor sentido que nunca. LaLiga da el pistoletazo de salida este fin de semana, pero no todos los equipos lo harán al mismo tiempo. Algunos equipos incluso jugarán su segunda jornada antes de que otros ni siquiera debuten.

No es un error. Es la consecuencia directa del Mundial 2026, que ha dejado a buena parte de los clubes de la zona alta sin sus piezas clave. La solución elegida por el organismo de Tebas ha sido intermedia: no se retrasa el campeonato entero, pero tampoco se obliga a todos los futbolistas a estar disponibles desde el primer día. Así, mientras partidos como el Alavés-Getafe o el Sevilla-Rayo Vallecano ponen en marcha el campeonato este sábado, otros no lo harán hasta casi dos semanas después.

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La fórmula tiene tanto sus pros como sus contras. La ventaja es evidente: LaLiga no pierde semanas de competición y mantiene su maquinaria en marcha desde mediados de agosto, como es costumbre. El inconveniente es que durante las primeras semanas de competición será difícil comparar a los equipos sobre el papel de la clasificación. Del mismo modo, los clubes con internacionales han tenido que preparar la gran parte de la pretemporada con grupos incompletos, reincorporándolos a la dinámica colectiva de forma progresiva, mientras los nuevos fichajes se adaptan a los sistemas y compañeros nuevos.

Javier Tebas, presidente de LaLiga. (Europa Press)

Cinco partidos movidos, uno con polémica

Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia y Betis, entre otros, tendrán que encajar sus partidos aplazados mientras el resto de la competición ya está en marcha. El Atlético de Madrid recibirá al Málaga el miércoles 19 de agosto; el Valencia y el Betis se verán las caras el martes 25; el Real Madrid debutará ante la Real Sociedad el miércoles 26; y el Barça cerrará el capítulo recibiendo al Athletic Club el jueves 27, ya con la jornada 2 en marcha para el resto de equipos.

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A esos cuatro aplazamientos debido al Mundial hay que sumar uno de última hora: el Celta-Osasuna, previsto para el domingo 16, pero suspendido por el mal estado del césped de Balaídos, afectado por un hongo. Técnicos de LaLiga inspeccionaron el terreno de juego dos veces antes de dar por buena la suspensión, y el partido se disputará finalmente el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas.

La decisión no ha sentado nada bien en Pamplona. El club rojillo denunció en un comunicado que Celta y Osasuna habían pactado jugar el choque el 24 o el 25 de septiembre, coincidiendo con el parón de selecciones, y que LaLiga y la RFEF ignoraron ese acuerdo para imponer una fecha que obliga a Osasuna a jugar dos partidos en cuatro días, con desplazamiento incluido. El comunicado no se guardó nada: “Efectivamente no es fútbol, es LaLiga”, zanjaba la entidad navarra.

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El Osasuna tendrá que jugar dos partidos en cuatro ligas por orden de LaLiga. (Europa Press)

LaLiga frente a la Premier, Serie A, Bundesliga y Ligue 1

La situación española resulta todavía más llamativa al compararla con lo que han decidido otras grandes ligas europeas. Cabe recordar que todas parten del mismo problema: un Mundial que termina demasiado tarde y se solapa con el arranque de las competiciones domésticas. LaLiga ha preferido mantener una fecha de inicio temprana y aplazar partidos concretos: es el modelo más fragmentado; el campeonato empieza aunque no todos los clubes lo hagan a la vez.

En cambio, la Premier League ha optado por retrasar su jornada inaugural hasta el 21 de agosto y mantener el bloque de partidos sin aplazamientos individuales. Así, la filosofía inglesa pasa por que los clubes gestionen con sus plantillas la falta de rodaje de determinados internacionales. La Serie A también ha escogido un inicio posterior, el 22 de agosto, para conservar una primera jornada completa y compacta, sacrificando espacio en otros momentos del calendario. La Bundesliga va todavía más lejos: Alemania fija su estreno para el 28 de agosto, priorizando el descanso y la preparación física por encima de cualquier otra consideración. Y la Ligue 1 también dará comienzo la semana que viene, aunque hay que tener en cuenta que tanto la liga francesa como la alemana tienen 18 equipos, es decir, cuatro jornadas menos.

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Partido de la Premier League entre el Arsenal y el Newcastle. (Reuters)

No es la primera vez que el calendario se tuerce

Aunque la imagen resulte extraña, el fútbol español ya ha tenido que convivir con calendarios excepcionales. El precedente más grave fue la pandemia: la temporada 2019/20 quedó interrumpida por el covid-19 y tuvo que reanudarse en junio de 2020, mientras que el curso siguiente, el 2020/21, arrancó de forma retrasada y con los grandes sin debutar hasta la jornada 3 o 4, con una tabla desvirtuada desde hace meses.

La temporada 2022/23 ofreció otro ejemplo, aunque de naturaleza distinta: el Mundial de Qatar obligó a detener LaLiga más de un mes entre noviembre y diciembre, pero entonces la competición sí había arrancado con normalidad en agosto. También hubo aplazamientos derivados de la DANA de 2024. Ahí está la principal diferencia con el escenario actual: no hay una competición suspendida ni una temporada partida por una emergencia climatológica, sino una decisión consciente de aceptar una primera jornada desigual. Es, además, la primera vez que ese desajuste nace ya en la primera jornada.

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El equipo del Villarreal, durante un minuto de silencio por los afectados en la DANA. (Europa Press)

Un estreno con campeones del mundo y tres históricos

Todo esto ocurre, además, en una temporada especialmente atractiva para el fútbol español. La selección llega como campeona del mundo y buena parte de sus protagonistas (Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams o Mikel Oyarzábal, entre otros) vuelven a verse en los grandes estadios de LaLiga. La gran novedad, eso sí, no está solo en los nombres propios, sino en los clubes históricos que vuelven a Primera después de muchos años: Málaga CF, Racing de Santander y RC Deportivo.