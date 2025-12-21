España Cultura

Se estrena la película más terrorífica del año: da más miedo que ‘Expediente Warren’

Osgood Perkins demuestra su virtuosismo en una de las propuestas de horror más extremas del año

Trailer 'Keeper'

Se llama Osgood Perkins y hace tiempo que se consolidó como uno de los mejores directores de terror contemporáneos. Es el hijo de Anthony Perkins, el actor de Psicosis de Alfred Hitchcock, y de Berry Berenson, que era hermana de la actriz Marisa Berenson y nieta de la mítica Elsa Schiaparelli, fundadora de la casa de moda Schiaparelli.

Pero Osggod Perkins no es un ‘nepo-baby’ al uso. Su progenitor falleció de SIDA y su madre fue una de las ocupantes de uno de los aviones que se estrelló en las Torres Gemelas en el atentado del 11-S. De alguna forma, su vida ha estado marcada por la muerte y la tragedia.

En cualquier caso, el director parece que haya asimilado toda esa herencia maldita para componer una de las carreras más apasionantes dentro del género del horror, sobre todo gracias a su capacidad para subvertir las convenciones del género y crear atmósferas inquietantes de una forma tan precisa como deslumbrante.

Su última película, Keeper, ha llegado a las salas españolas tras el éxito de títulos como Longlegs y la adaptación de The Monkey, basada en un relato de Stephen King. En esta ocasión, el director ha optado por una propuesta que, partiendo de una premisa aparentemente convencional, lleva al espectador a un territorio de incomodidad y extrañeza que, a pesar de conectar con sus anteriores obras, alcanza una dimensión muy diferente.

De qué va ‘Keeper’

La historia de Keeper se centra en una pareja, Liz (interpretada por Tatiana Maslany) y Malcolm (Rossif Sutherland), que decide pasar un fin de semana en una cabaña aislada en el bosque, propiedad de la familia de él. Aunque llevan un año juntos, Liz experimenta inseguridad respecto a la relación, sospechando que la perfección aparente esconde algo más. Desde su llegada, el ambiente se vuelve cada vez más opresivo, y la tensión se incrementa a través de la puesta en escena característica de Perkins, que recurre a encuadres inusuales y a una planificación visual que genera desconcierto y miedo irracional.

Tatiana Maslany en 'Keeper'
Tatiana Maslany en 'Keeper'

El director utiliza la ambigüedad como herramienta narrativa, evitando que el espectador pueda anticipar si se encuentra ante una historia de fantasmas, un ‘slasher’ o una combinación de ambos. Así, la película se apoya en una serie de hallazgos visuales que nos llevan de la decisión de mostrar rara vez los rostros de los protagonistas de forma completa al uso de composiciones con un exceso de espacio sobre sus cabezas, lo que contribuye a una sensación de desorientación.

Esta atmósfera se intensificará cuando Liz comience a escuchar ruidos extraños a través de los conductos de ventilación de la casa y, en una de las primeras escenas de inquietud, mientras se relaja en la bañera, sentirá cómo un ‘alter-ego’ se sumerge en el río, a modo de experiencia extracorpórea.

Más que una cabaña en el boque

El escenario de la cabaña en el bosque adquiere un papel fundamental en el relato, convirtiéndose en un personaje más que refleja la podredumbre que fermenta en espacios cerrados. Sin embargo, a diferencia de otros relatos de similar estirpe, lo que ocurre a continuación se aleja de cualquier tipo de estereotipo.

Perkins se muestra de lo más estilizado a la hora de filmar la extrañeza, que se mezcla con un tempo pausado y encuadres opresivos, así como con un diseño sonoro sobresaliente. La incomodidad es su especialidad, así como la sensación de que el mal más arcaico está presente en cada escena. Perkins evita el recurso fácil del susto, apostando por una incomodidad permanente que se apoya en la interpretación de Tatiana Maslany, que resulta de lo más magnética.

'Keeper', de Osgood Perkins
'Keeper', de Osgood Perkins

El guion, firmado por Nick Lepard, compone un rompecabezas en el que la acción se desarrolla en un único escenario, lo que permite suplir el bajo presupuesto con creatividad. Por eso, el filme se desmarca de las tendencias actuales del terror prefabricado y la estética impostada, adentrándose en territorios que remiten tanto al J-horror como al folk horror, y explorando los miedos más profundos de la sociedad estadounidense. Keeper aborda cuestiones como el machismo, la violencia contra las mujeres y la figura del hombre que se considera superior, temas que siguen presentes en el imaginario colectivo de Estados Unidos.

