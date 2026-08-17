Un empresario está construyendo una inmensa red de túneles bajo los Alpes para que millonarios de todo el mundo tengan su fortuna a salvo incluso de drones

Primeras imágenes de la construcción de bóvedas bajo los Alpes para que millonarios guarden su fortuna. (RTS/Brünig Mega Safe)

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A más de 100 metros bajo las cimas del macizo de Brünig, en el municipio de Lungern -cantón de Obwalden, en el corazón de Suiza-, una empresa está excavando una red de túneles y galerías para convertirlos en las cámaras acorazadas más inaccesibles del mundo. El proyecto, llamado Brünig Mega Safe, está promovido por el empresario Thomas Gasser, cuya compañía familiar de 300 empleados lleva décadas especializada en operaciones subterráneas, canteras y el uso de explosivos. Un espacio en una de las bóvedas cuesta al menos un millón de euros.

La iniciativa no surgió de la nada. Desde principios de la década de 1990, Gasser venía operando una galería en Lungern como taller y almacén, y adquirió entonces un contrato de alquiler subterráneo de 99 años sobre el terreno. Con el tiempo, ese espacio fue acogiendo otros usos: un restaurante y salón de recepciones llamado Cantina Caverna, un campo de tiro y un centro de entrenamiento para bomberos que simulaba condiciones de incendio en túnel. La conversión en bóvedas de alta seguridad para grandes fortunas fue el siguiente paso.

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En 2020, Gasser presentó el proyecto a la prensa económica local suiza. Las obras de Brünig Mega Safe arrancaron a principios de 2026 y los primeros espacios están previstos para su entrega en 2027, según ha informado la cadena pública alemana n-tv. La instalación, que contempla alrededor de un centenar de bóvedas, se ubica bajo más de cien metros de roca alpina, una barrera que sus promotores consideran suficiente incluso frente a posibles ataques con drones.

Primeras imágenes de la construcción de bóvedas bajo los Alpes para que millonarios guarden su fortuna. (RTS/Brünig Mega Safe)

Máxima seguridad

La demanda que alimenta el proyecto tiene un origen claro. “Durante mucho tiempo, Dubái se consideró un lugar seguro. Hoy, esa seguridad se pone en duda. La gente simplemente quiere proteger parte de su patrimonio”, ha declarado Gasser a la RTS, la televisión pública suiza, que ha visitado las instalaciones. El contexto geopolítico global ha disparado el interés por este tipo de activos: entre los clientes ya captados figuran personas procedentes de Suiza, Alemania, Suecia y los Emiratos Árabes Unidos.

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Cada bóveda se vende con un contrato de arrendamiento de 99 años. El precio mínimo ronda el millón de euros, aunque algunas fuentes suizas apuntan a que la horquilla de entrada podría situarse entre los 500.000 y los 775.000 francos suizos, dependiendo de los acabados y el equipamiento. Hace cuatro años, cuando el proyecto se presentó por primera vez, el precio inicial era la mitad. La cámara acorazada más grande prevista alcanza el tamaño de un campo de fútbol, y el catálogo de bienes que se puede almacenar en ellas incluye vinos de colección, coches de lujo, joyas, obras de arte y datos sensibles.

La estructura legal del producto es uno de sus principales atractivos comerciales. “El cliente es propietario de la unidad. Tiene su propio número de parcela en el registro de la propiedad e incluso puede hipotecarla”, ha subrayado Gasser. En cuanto a la seguridad, el sistema permanece en el más alto secreto. El acceso se articula mediante un proceso de control de varias etapas que incluye el paso por una esclusa de aire, donde los clientes deben abandonar sus vehículos antes de someterse a distintas verificaciones que los promotores se niegan a detallar públicamente. Gasser compara el nivel de protección con el de las reservas del Banco Nacional Suizo.

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Primeras imágenes de la construcción de bóvedas bajo los Alpes para que millonarios guarden su fortuna. (RTS/Brünig Mega Safe)

División entre los vecinos

Suiza no es un escenario casual para este tipo de iniciativa. Más de un quinto de todo el patrimonio transfronterizo del mundo pasa por entidades financieras suizas. En 2024, los bancos del país gestionaron activos por valor de 9,3 billones de francos suizos (aproximadamente 10,1 billones de euros), la mitad de ellos procedentes del extranjero, según datos de Präsenz Schweiz, organismo dependiente del Departamento Federal de Asuntos Exteriores.

El proyecto, sin embargo, divide a los vecinos de Lungern. Mientras algunos residentes critican que se construya una infraestructura pensada para quienes ya acumulan grandes fortunas, otros ven con buenos ojos la llegada de tráfico de lujo al municipio.

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