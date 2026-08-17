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El PP cierra filas con Vivas en su ataque contra la “inacción” del Gobierno, mientras evita apuntar directamente contra Marruecos

El partido de Alberto Núñez Feijóo presenta un plan de 11 puntos para acelerar la tramitación de las devoluciones de migrantes y garantizar la soberanía española en Ceuta

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra. (PP/Tarek)
La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra. (PP/Tarek)
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El PP cierra filas con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, e intensifica su ataque contra la “inacción” del Gobierno “antes, durante y después” de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Génova denuncia una “pasividad” que, por ahora, no apunta de manera explícita al gobierno marroquí, aunque informes del CNI lo consideran sospechoso y el propio PP ya califica la situación como una “crisis de soberanía territorial” e invasión, en vez de crisis migratoria.

El PP mantiene que, 19 días después de esa avalancha migratoria, todavía no se puede hablar de normalidad” mientras más de 10.000 personas “continúan deambulando ilegalmente por las calles del enclave español”. Así, ha responsabilizado al Gobierno de negligencia y pasividad en su respuesta ante la crisis. “A Ceuta, el Gobierno de España la ha dejado sola. Tenían información de primera mano por los servicios de inteligencia y el propio [Juan Jesús] Vivas. No han hecho nada, ni antes ni durante ni ahora”, ha denunciado la vicesecretaria de Regeneración Democrática, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido.

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Las palabras de la portavoz han llegado minutos después de la comparecencia ofrecida por el presidente ceutí, quien ha dado un ultimátum de 30 días a Pedro Sánchez para resolver la crisis antes de acudir a las Cortes, a la Justicia o a Europa. Desde el PP nacional, Gamarra se ha sumado al llamamiento y ha avisado de que respaldarán cualquier acción en los tribunales. “Vivas tiene una responsabilidad y el PP también, y es la de articular mecanismos a nuestro alcance. El PP les dice a los ceutíes que vamos a estar ahí y respaldaremos al presidente en sus acciones legales”.

Entre esos mecanismos, la popular ha anunciado un nuevo pasillito de un miembro del Ejecutivo en las cámaras legislativas. El Gobierno mantiene que solo hablará en el Congreso y ya ha rechazado todas las citaciones formuladas por las filas populares en el Senado, entre ellas la de Albares (cuya ausencia será llevada a los tribunales).

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De nuevo, el PP ha llamado -esta vez en la Cámara Baja- a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la “falta de respuesta” al “colapso sanitario” que sufre en la ciudad autónoma. “Si los profesionales sanitarios están denunciando una situación de colapso, entre creer a la ministra que solo pasó un día por la Delegación del Gobierno, evidentemente a quien hay que creer es a quien lleva al frente desde el primer día”, ha mantenido la vicesecretaria.

El PP registra una PNL de 11 puntos

Gamarra ha avanzado también que su partido ha registrado este lunes una proposición no de ley en el Congreso, que consta de 11 puntos, y que contempla medidas como el refuerzo adicional de 50 agentes de Extranjería y mecanismos legislativos para agilizar las devoluciones en caliente de los migrantes.

Otras de las medidas que reclaman los populares es la reforma de la Ley de Extranjería para devolver “en caliente” a migrantes llegados por mar, una propuesta que ya se encuentra registrada en el Congreso desde antes de la tragedia en Ceuta.

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