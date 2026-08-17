Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más caras y más baratas de este martes 18 de agosto.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: 18 de agosto

Precio medio: 127.64 euros por megavatio hora

Precio más alto: 242.54 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.95 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este martes 18 de agosto, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.76 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.82 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 182.84 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.22 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 169.58 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.45 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.17 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 189.79 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 185.22 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 142.79 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.09 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.29 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.95 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.24 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.78 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 1.79 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.2 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 82.91 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 107.24 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 157.6 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 206.53 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 242.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 219.42 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 212.16 euros por megavatio hora.