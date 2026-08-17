Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Un paisaje rural de 1962 con animales de granja y una pareja contrasta con una fábrica, quesos y un globo terrestre que indica la expansión industrial y el crecimiento económico global del sector lácteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mar y Miguel Ángel García-Baquero, propietarios del grupo lácteo García-Baquero con sede en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), han conseguido entrar en la lista Forbes de Los 100 españoles más ricos y posicionarse en el último puesto del ranking. Su patrimonio se estima que ronda los 450 millones de euros, 50 millones más que hace un año, lo que representa un incremento del 12,5%. Una fortuna familiar detrás de la cual hay más de seis décadas de historia.

La trayectoria del grupo arrancó en 1962, cuando Hersilio García Baquero, padre de los actuales propietarios, comenzó a elaborar quesos de forma artesanal en Alcázar de San Juan. Por aquel entonces, producía apenas siete unidades al día a partir de la leche fresca que distribuía entre los vecinos de la zona. Lo que le distinguió del resto fue su apuesta por mezclar leches de oveja, cabra y vaca para obtener un sabor diferente al de cualquier otro queso del mercado. Esa fórmula propia, junto con un proceso de fermentación desarrollado por él mismo, sentó las bases del producto que hoy se vende en 60 países.

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Además, la familia García-Baquero también es responsable de la distinción de la corteza negra para diferenciar al queso semicurado del resto de tipos, un gesto de Hersilio que acabó convirtiéndose en un estándar del sector para toda España.

Décadas de trabajo para ampliar la producción por toda España

Durante los años setenta, la empresa incorporó tecnología de elaboración automatizada que Hersilio aprendió después de viajar por Francia, Holanda y Dinamarca. Una modernización que permitió extender la marca por toda la geografía españoal y sentar las bases para la expansión internacional que vendría décadas después.

La OCU ha analizado 17 cuñas de queso semicurado de mezcla (Pexels)

Ya en los años noventa, el fundador amplió la capacidad productiva con nuevas instalaciones en Toro (Zamora), Campillo de Arenas (Jaén) y Palas de Rei (Galicia), además del centro original en Alcázar de San Juan. Cada una de estas plantas se ubicó en zonas con tradición lechera y amparadas por denominaciones de origen, como el queso zamorano, el de tetilla y el Arzúa-Ulloa, entre otros.

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Un patrimonio de 450 millones de euros y presencia en 60 países

Tras el fallecimiento de Hersilio, sus hijos Mar y Miguel Ángel heredaron la empresa en 2014 y asumieron la dirección del negocio familiar. La gestión del grupo se articula a través de la sociedad Coblilac, que actúa como matriz y aglutina los activos del grupo. Bajo su liderazgo, la compañía ha consolidado su posición como líder del sector quesero en España, con una facturación que ronda los 400 millones de euros anuales y una plantilla de cerca de 800 empleados.

Asimismo, García-Baquero exporta a más de 60 países de Europa, Asia y América, con Estados Unidos como uno de sus principales mercados fuera de España —el destino del 30% de las ventas al exterior—. La compañía también comercializa en Japón, México y República Dominicana, entre otros territorios. Para garantizar la calidad de la materia prima, el grupo dispone de sus propias granjas de ovejas y cabras, con control directo sobre la alimentación y el bienestar animal.

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