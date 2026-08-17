España
Agregar Infobae enGoogle

Cuál es la familia más rica de Castilla-La Mancha, según la lista Forbes: son dueños del grupo lácteo más famoso de España y su fortuna ha crecido un 12,5% en el último año

Mar y Miguel Ángel García-Baquero, propietarios del grupo lácteo García-Baquero han conseguido entrar en la lista Forbes de ‘Los 100 españoles más ricos’ y posicionarse en el último puesto del ranking

Pareja en paisaje rural con molinos, granja, vacas, ovejas, quesos, latas de leche, una fábrica, globo terrestre, monedas, flecha ascendente y pergamino con 1962.
Un paisaje rural de 1962 con animales de granja y una pareja contrasta con una fábrica, quesos y un globo terrestre que indica la expansión industrial y el crecimiento económico global del sector lácteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Mar y Miguel Ángel García-Baquero, propietarios del grupo lácteo García-Baquero con sede en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), han conseguido entrar en la lista Forbes de Los 100 españoles más ricos y posicionarse en el último puesto del ranking. Su patrimonio se estima que ronda los 450 millones de euros, 50 millones más que hace un año, lo que representa un incremento del 12,5%. Una fortuna familiar detrás de la cual hay más de seis décadas de historia.

La trayectoria del grupo arrancó en 1962, cuando Hersilio García Baquero, padre de los actuales propietarios, comenzó a elaborar quesos de forma artesanal en Alcázar de San Juan. Por aquel entonces, producía apenas siete unidades al día a partir de la leche fresca que distribuía entre los vecinos de la zona. Lo que le distinguió del resto fue su apuesta por mezclar leches de oveja, cabra y vaca para obtener un sabor diferente al de cualquier otro queso del mercado. Esa fórmula propia, junto con un proceso de fermentación desarrollado por él mismo, sentó las bases del producto que hoy se vende en 60 países.

PUBLICIDAD

Además, la familia García-Baquero también es responsable de la distinción de la corteza negra para diferenciar al queso semicurado del resto de tipos, un gesto de Hersilio que acabó convirtiéndose en un estándar del sector para toda España.

Décadas de trabajo para ampliar la producción por toda España

Durante los años setenta, la empresa incorporó tecnología de elaboración automatizada que Hersilio aprendió después de viajar por Francia, Holanda y Dinamarca. Una modernización que permitió extender la marca por toda la geografía españoal y sentar las bases para la expansión internacional que vendría décadas después.

Queso semicurado
La OCU ha analizado 17 cuñas de queso semicurado de mezcla (Pexels)

Ya en los años noventa, el fundador amplió la capacidad productiva con nuevas instalaciones en Toro (Zamora), Campillo de Arenas (Jaén) y Palas de Rei (Galicia), además del centro original en Alcázar de San Juan. Cada una de estas plantas se ubicó en zonas con tradición lechera y amparadas por denominaciones de origen, como el queso zamorano, el de tetilla y el Arzúa-Ulloa, entre otros.

PUBLICIDAD

Un patrimonio de 450 millones de euros y presencia en 60 países

Tras el fallecimiento de Hersilio, sus hijos Mar y Miguel Ángel heredaron la empresa en 2014 y asumieron la dirección del negocio familiar. La gestión del grupo se articula a través de la sociedad Coblilac, que actúa como matriz y aglutina los activos del grupo. Bajo su liderazgo, la compañía ha consolidado su posición como líder del sector quesero en España, con una facturación que ronda los 400 millones de euros anuales y una plantilla de cerca de 800 empleados.

Asimismo, García-Baquero exporta a más de 60 países de Europa, Asia y América, con Estados Unidos como uno de sus principales mercados fuera de España —el destino del 30% de las ventas al exterior—. La compañía también comercializa en Japón, México y República Dominicana, entre otros territorios. Para garantizar la calidad de la materia prima, el grupo dispone de sus propias granjas de ovejas y cabras, con control directo sobre la alimentación y el bienestar animal.

Temas Relacionados

QuesoProductos EspañaCastilla-La ManchaDineroPatrimonioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet prevé lluvias, tormentas con granizo y viento fuerte provocados por una DANA en el suroeste de la península, al tiempo que aumenta el calor

A partir del miércoles, habrá inestabilidad generalizada, con chubascos y tormentas, además de temperaturas más suaves

La Aemet prevé lluvias, tormentas con granizo y viento fuerte provocados por una DANA en el suroeste de la península, al tiempo que aumenta el calor

El príncipe Harry quiere recuperar el contacto con su familia: su plan para aumentar sus viajes a Reino Unido

Según afirman los medios británicos, el hijo pequeño de Carlos III querría retomar el contacto con su familia y regresar asiduamente a su país

El príncipe Harry quiere recuperar el contacto con su familia: su plan para aumentar sus viajes a Reino Unido

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Agus Blanco, experta en cervezas: “Muchos creen que las latas dan sabor, pero son mejores que las botellas de cristal para proteger de la luz”

La forma en la que almacenas tu cerveza, la temperatura y hasta el tipo de envase pueden influyen directamente en su sabor, frescura y calidad

Agus Blanco, experta en cervezas: “Muchos creen que las latas dan sabor, pero son mejores que las botellas de cristal para proteger de la luz”

Cuántos euros me dan por un dólar este 17 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Cuántos euros me dan por un dólar este 17 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Zapatero los depuró y Pedro Sánchez rechazó recuperarlos: los dos batallones de la Legión en Ceuta y Melilla que el PP exige rescatar para reforzar los dos enclaves

Para qué sirven las líneas verdes pintadas junto al arcén en algunas carreteras: la curiosa medida de la DGT para cambiar la forma en la que conduces

El “hombre más peligroso de Alemania”: quién es el rostro amable de la AfD que inquieta a su propio partido por rodearse de exmilitantes nazis

Cientos de migrantes levantan chozas improvisadas con cañas, plásticos y cartones en la playa del Trampolín de Ceuta mientras esperan una solución a su situación

Un Renault 5 de 1982 olvidado durante 43 años en una granja francesa alcanza un precio récord en una subasta: solo había recorrido 12 kilómetros

ECONOMÍA

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

La vendimia más temprana de la historia, con el precio de la uva por debajo de lo que cuesta recogerla: el calor acelera la crisis del vino español

Cómo denunciar a tu empresa ante la Inspección de Trabajo por horas sin pagar o un contrato fraudulento: “No se reconoce directamente una indemnización por despido ni una condena a pagar salarios”

Los rincones de Europa que menos gustan a los turistas: la isla francesa de Mayotte, una región polaca y el sur de Rumanía son destinos donde no hay ni un viajero por habitante

Andrea Llorente, abogada: “Cortar la luz o el agua a un okupa ya no es un delito”

DEPORTES

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

¿A los jugadores ya no les gusta el fútbol? “No deja de ser un trabajo y es muy normal que durante el tiempo libre realicen otras actividades”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Barça y Manchester City llegan a un acuerdo por Rodri y cierran el traspaso del centrocampista por una cifra inferior a los 80 millones de euros

Ni la pandemia la lió tanto: LaLiga empieza a medio gas y se descuelga del resto de Europa