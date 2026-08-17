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Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

Es un plato sencillo, rápido y que se prepara con apenas tres ingredientes, dando protagonismo al riquísimo sabor dulce de la fruta veraniega por excelencia

Receta con higos para aprovechar la fruta del verano (Magnific)
Receta con higos para aprovechar la fruta del verano (Magnific)
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El huevo es uno de los grandes aliados para solucionar una cena rápida en cualquier momento del año. Un ingrediente nutritivo y ligero, que permite recetas tan sencillas como una tortilla francesa o una riquísima frittata. Este plato italiano es un recurso estupendo para preparar un plato rápido, saludable y diferente, una base sobre la que se pueden añadir ingredientes de toda índole.

Hoy prepararemos una frittata con queso de cabra a la que añadiremos uno de los ingredientes por excelencia de la temporada veraniega: los higos. Esta delicada, rica y dulce fruta queda de maravilla en postres, pero también en recetas saladas como esta tortilla, que combina sabores hasta conseguir un riquísimo resultado.

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Esta receta se puede preparar en el horno o bien cocinarse directamente sobre el fuego si en verano no queremos encender este electrodoméstico. En este caso, será suficiente con contar con una sartén de hierro fundido; en función del diámetro de la sartén, nos saldrá una frittata más fina o más gruesa. Una vez formada esta tortilla sobre el fuego, podemos terminar la cocción en el horno o bien terminar de cuajarla a fuego bajo, con una tapa que guarde bien el calor.

Receta de frittata con higos y queso de cabra

La frittata con higos y queso de cabra es una tortilla gruesa y jugosa elaborada al horno o en sartén, con huevos batidos, rodajas de higos frescos y dados de queso de cabra. Es un plato sencillo, rápido y con una textura cremosa tanto por dentro como por fuera, gracias a la mezcla de ingredientes frescos.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 6 huevos grandes
  • 6-8 higos frescos, limpios y cortados en cuartos
  • 120 g de queso de cabra (rulo), en dados o desmigado
  • 1 cebolleta pequeña (opcional), picada fina
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra recién molida al gusto
  • 1 ramita de tomillo fresco (opcional)

Cómo hacer frittata con higos y queso de cabra, paso a paso

  1. Prepara una sartén antiadherente con tapa y, si la sartén es apta para horno, precaliéntalo a 180 ºC.
  2. Bate los huevos en un bol grande. Añade sal y pimienta al gusto.
  3. Si usas cebolleta, rehógala en 1 cucharada de aceite de oliva a fuego suave hasta que esté transparente. Añádela a los huevos batidos.
  4. Calienta la otra cucharada de aceite en una sartén antiadherente de unos 22 cm de diámetro.
  5. Vierte la mezcla de huevos y reparte por encima los higos cortados y el queso de cabra. Añade unas hojas de tomillo si quieres un toque aromático.
  6. Cocina a fuego medio-bajo durante 4-5 minutos, hasta que los bordes empiecen a cuajar, pero el centro siga jugoso.
  7. Si la sartén es apta para horno, mete la frittata en el horno y hornea 7-8 minutos, hasta que el huevo esté justo cuajado y el queso dorado. Si no, tapa la sartén y cocina otros 7-8 minutos a fuego muy bajo.
  8. Deja reposar 3 minutos antes de cortar. Sirve tibia o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 12 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 12 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, bien tapada, dura hasta 2 días. Se recomienda consumir a temperatura ambiente o calentar levemente en microondas/sartén.

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