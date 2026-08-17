Receta de frittata con higos y queso de cabra: una cena sabrosa, saludable y completa usando la fruta del verano

El huevo es uno de los grandes aliados para solucionar una cena rápida en cualquier momento del año. Un ingrediente nutritivo y ligero, que permite recetas tan sencillas como una tortilla francesa o una riquísima frittata. Este plato italiano es un recurso estupendo para preparar un plato rápido, saludable y diferente, una base sobre la que se pueden añadir ingredientes de toda índole.
Hoy prepararemos una frittata con queso de cabra a la que añadiremos uno de los ingredientes por excelencia de la temporada veraniega: los higos. Esta delicada, rica y dulce fruta queda de maravilla en postres, pero también en recetas saladas como esta tortilla, que combina sabores hasta conseguir un riquísimo resultado.
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Esta receta se puede preparar en el horno o bien cocinarse directamente sobre el fuego si en verano no queremos encender este electrodoméstico. En este caso, será suficiente con contar con una sartén de hierro fundido; en función del diámetro de la sartén, nos saldrá una frittata más fina o más gruesa. Una vez formada esta tortilla sobre el fuego, podemos terminar la cocción en el horno o bien terminar de cuajarla a fuego bajo, con una tapa que guarde bien el calor.
Receta de frittata con higos y queso de cabra
La frittata con higos y queso de cabra es una tortilla gruesa y jugosa elaborada al horno o en sartén, con huevos batidos, rodajas de higos frescos y dados de queso de cabra. Es un plato sencillo, rápido y con una textura cremosa tanto por dentro como por fuera, gracias a la mezcla de ingredientes frescos.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 6 huevos grandes
- 6-8 higos frescos, limpios y cortados en cuartos
- 120 g de queso de cabra (rulo), en dados o desmigado
- 1 cebolleta pequeña (opcional), picada fina
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra recién molida al gusto
- 1 ramita de tomillo fresco (opcional)
Cómo hacer frittata con higos y queso de cabra, paso a paso
- Prepara una sartén antiadherente con tapa y, si la sartén es apta para horno, precaliéntalo a 180 ºC.
- Bate los huevos en un bol grande. Añade sal y pimienta al gusto.
- Si usas cebolleta, rehógala en 1 cucharada de aceite de oliva a fuego suave hasta que esté transparente. Añádela a los huevos batidos.
- Calienta la otra cucharada de aceite en una sartén antiadherente de unos 22 cm de diámetro.
- Vierte la mezcla de huevos y reparte por encima los higos cortados y el queso de cabra. Añade unas hojas de tomillo si quieres un toque aromático.
- Cocina a fuego medio-bajo durante 4-5 minutos, hasta que los bordes empiecen a cuajar, pero el centro siga jugoso.
- Si la sartén es apta para horno, mete la frittata en el horno y hornea 7-8 minutos, hasta que el huevo esté justo cuajado y el queso dorado. Si no, tapa la sartén y cocina otros 7-8 minutos a fuego muy bajo.
- Deja reposar 3 minutos antes de cortar. Sirve tibia o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 210 kcal
- Proteínas: 12 g
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 12 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, bien tapada, dura hasta 2 días. Se recomienda consumir a temperatura ambiente o calentar levemente en microondas/sartén.
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