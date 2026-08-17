Más competencia para Ferran: Mika Godts y Akliouche se suman al ataque de Luis Enrique y provocan ‘overbooking’ en la delantera del PSG

El overbooking en ataque del PSG limita el protagonismo de Ferran. (Reuters/Vincent Carchietta)

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Ferran Torres ya es oficialmente uno más en las filas del actual supercampeón de Europa. Sin embargo, no todo parece color de rosa para el héroe del Mundial 2026. El PSG está construyendo un equipo con muchas variantes ofensivas. Dentro de lo bueno que puede suponer eso para un entrenador, ¿dónde encaja y cuánto puede jugar Ferran?

El bicampeón de la Champions no se ha conformado con Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Bradley Barcola. En las últimas semanas ha añadido a Maghnes Akliouche, Mika Godts y está a punto de firmar al 7 de La Roja. Una acumulación de talento, verticalidad y gol que puede provocar ‘overbooking’ en la parte de arriba.

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Y sin embargo, la situación no deja de tener su paradoja, ya que Ferran deja el Barça para buscar un sitio donde ser más querido, donde pueda tener más protagonismo. Pero aterriza en un PSG en el que, sobre el papel, hay siete jugadores para tres puestos. Y algunos de ellos son fijos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Ferran Torres reacts REUTERS/Amanda Perobelli

Dembélé y Kvaratskhelia, fijos en los extremos

Si Luis Enrique mantiene su estructura habitual, hay dos nombres que parecen tener un sitio especialmente protegido. Dembélé es una pieza capital (actual Balón de Oro) y suele partir desde la derecha, aunque su movilidad le permite aparecer por dentro y ejercer incluso de falso nueve. Kvaratskhelia, por su parte, ocupa principalmente el costado izquierdo y fue precisamente uno de los protagonistas de la victoria del PSG ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa.

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Eso deja menos espacio para los demás. Doué ya ha demostrado que puede jugar por dentro y en cualquiera de los costados. De hecho, Luis Enrique le ha utilizado como delantero centro cuando las circunstancias lo han requerido. Barcola sigue siendo una alternativa de primer nivel en la izquierda, aunque su futuro está en el aire. Y ahora aparecen dos fichajes más: Akliouche y Godts.

El belga llega procedente del Ajax después de una temporada de 17 goles y 12 asistencias en la Eredivisie, mientras que Akliouche aterriza desde el Mónaco por unos 50 millones de euros. Ambos son futbolistas jóvenes y polivalentes, precisamente el tipo de perfiles que encajan en la idea de Luis Enrique, precisamente las mismas características de Ferran.

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El entrenador del París Saint Germain, el español Luis Enrique, lamentó la escasa preparación de alguno de sus jugadores, sin tiempo para entrenar tras el Mundial, y rechazó hablar del mercado y, en especial, de Ferrán Torres que negocia su traspaso del Barcelona al vigente campeón de la Liga de Campeones. EFE/EPA/Darko Bandic / POOL

Ferran, otro comodín que peleará los minutos

El valenciano no ofrece algo distinto a las estrellas. Puede jugar en las dos bandas, pero también como delantero centro. Es una característica que ya explotó en Barcelona y con la selección española y que puede tener todavía más valor en un equipo como el PSG, donde las posiciones ofensivas cambian constantemente.

Entonces, entre tanto talento y nombres propios, ¿tendrá minutos? Lo más probable es que sí. Luis Enrique ha sido siempre uno de los que ha apostado por el delantero. Eso sí, tendrá que ganárselos. “Si no corres, vas al banquillo”, dijo Dembélé después de superar al Bayern de Múnich en semifinales, partido en el que fue sustituido.

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Sin embargo, la temporada que se le presenta al PSG, Luis Enrique y Ferran no puede ser más bonita. Defiende el título de liga, quieren conquistar la Copa de Francia y persiguen la hazaña de Zidane en el Real Madrid: ganar tres Champions seguidas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 21, 2026 Spain's Ferran Torres celebrates scoring a goal before it was disallowed following a VAR review IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

En busca de un rol importante

Las estrellas en el equipo parisino ya se sabe quiénes son. Ferran no busca eso. Quiere ser titular, buscar el protagonismo que no iba a tener en el FC Barcelona y competir en el máximo nivel marcando goles importantes. Y ahí puede estar precisamente su oportunidad. No tiene que competir exclusivamente con Dembélé por la derecha ni con Kvaratskhelia por la izquierda. Su pelea es más amplia: demostrar a Luis Enrique que es el atacante capaz de ocupar distintos espacios sin que el funcionamiento del equipo se resienta.

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