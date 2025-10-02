España Cultura

Las 7 películas de terror más esperadas del mes de octubre: del ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro a una versión sangrienta de La Cenicienta

Repasamos los mejores títulos dentro del género que aterrizarán en las pantallas durante las próximas semanas y que nos lleva desde la reinvención de clásicos a nuevas obras de culto

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Algunas de las películas de
Algunas de las películas de terror que se estrenan en octubre: 'Exit 8'', 'Frankenstein', 'La hermanastra fea', 'Together', 'Black Phone 2' y 'Vieja loca'

Ya sea por la proximidad de la festividad de Halloween, porque se celebra el Festival de Sitges o porque comienza el recogimiento por el frescor otoñal, lo cierto es que el mes de octubre siempre se ha caracterizado por la enorme variedad de películas que se estrenan inscritas dentro del cine de terror.

Tanto en cines como en plataformas encontramos una enorme variedad de propuestas que nos llevan del cine independiente a las grandes superproducciones que incluso podrían optar a los próximos premios Oscar.

‘Frankenstein’

Sin duda una de las grandes películas dentro del género que se estrenarán en lo que queda de año, la nueva obra de Guillermo del Toro y que supone una personal aproximación a la novela de Mary Shelley que el director mexicano siempre había querido adaptar.

La película se presenta como un drama familiar que se aleja de las grandes metáforas sobre Prometeo o la rivalidad con los dioses, para centrarse en la experiencia humana de aprender a ser padre. La narración alterna entre el hombre que se transforma en criatura y la propia criatura, marcada por la herida de una inmortalidad que la separa de la humanidad y la condena a la soledad.

Trailer 'Frankenstein'

El eje central de la historia es el reconocimiento de la monstruosidad compartida, una idea que Del Toro resume en forma de moraleja y que en el fondo constituye la base de su cine: “Todos somos monstruos”.

Una obra arrolladora protagonizada por Oscar Isaacs, Jacob Elordi (como la criatura) y Mia Goth. Se estrenará en cines el 24 de octubre y poco después se podrá ver en Netflix.

‘Vieja loca’

El prestigioso guionista argentino Martín Mauregui, debuta detrás de la cámara con esta película de terror protagonizada por Carmen Maura y producida por J.A. Bayona.

La historia comienza cuando Pedro (interpretado por Daniel Hendler) recibe una llamada urgente de Laura (Agustina Liendo), su exnovia, quien le pide cuidar a Alicia (Maura), su madre anciana con demencia senil.

Lo que aparenta ser un simple favor pronto se transformará en una experiencia inquietante cuando Alicia proponga a Pedro participar en un sádico juego, exhibiendo comportamientos cada vez más perturbadores. En cines a partir del 10 de octubre.

‘La hermanastra fea’

Ha sido una de las películas que más expectación ha generado en el circuito de los festivales de género de terror después de pasar por Sundance.

Se trata de una produccion noruega, dirigida por Emilie Blichfeldt que aborda los cánones de belleza desde un punto de vista visceral y dándole la vuelta al mito de Cenicienta y basándose en el relato original de los hermanos Grimm, completamente alejado al ‘edulcoramiento’ de Disney, para adaptarlo a un tiempo indeterminado en el que se hacen cirugías plásticas sangrientas y se ingieren tenias para adelgazar.

'La hermanastra fea'
'La hermanastra fea'

Una película tan virtuosa como extrema que mezcla el gore con el ‘body horror’ para hablar de la dictadura de mito de la perfección estética en las mujeres.

‘Good Boy’

Se ha convertido en uno de los éxitos virales del año después de que se lanzara su tráiler el pasado agosto. Se trata de la ópera prima de Ben Leonberg y tiene la particularidad de que cuenta una historia de espíritus malvados desde la perspectiva de un perro que intenta proteger a su amo de esas presencias que solo él puede percibir.

72 minutos de auténtica angustia que podrán gozarse (o sufrirse) a partir del 17 de octubre.

‘Exit 8′

Después de ganar el premio a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián de 2022 con el drama Cien flores, el japonés Genki Kawamura adapta un videojuego en el que una persona está atrapada en un pasadizo subterráneo y dentro de un bucle temporal. Si quiere salir de ese escenario de pesadilla, tendrá que observar atentamente su entorno hasta llegar a la Salida 8. Si algo se le pasa por alto, tendrá que volver al principio.

Una angustiosa pesadilla que se ha convertido en película de culto de forma inmediata.

‘Black Phone 2′

Después del gran éxito de Black Phone, Scott Derrikson se hace también cargo de su continuación, de nuevo protagonizada por Ethan Hawke, en el papel del demoniaco captor y Mason Thames.

En esta ocasión, el protagonista tendrá que proteger a su hermana del mismo monstruo perturbado solo que, en esta ocasión, todavía será más poderoso, porque después de haber muerto seguirá torturándolo y buscando venganza. ¿Cómo vencer a un fantasma psicópata? En cines a partir del 24 de octubre.

‘Together’

La pareja formada por Alison Brie y Dave Franco, protagonizan esta película de ‘body horror’ (al más puro estilo de La sustancia) que supone el debut del australiano Michael Shanks.

Together / Estados Unidos, Australia
Together / Estados Unidos, Australia (Director y Guionista: Michael Shanks, Productores: Mike Cowap, Andrew Mittman, Erik Feig, Julia Hammer, Tim Headington, Max Silva, Alison Brie, Dave Franco, Reparto: Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman)

Una obra sorprendente que se distingue por su audaz combinación entre humor negro y efectos visuales impactantes, en la que una pareja que se enfrenta a una crisis se muda al campo y, después de hacer una excursión y descubrir una extraña cueva, comenzarán a sentir efectos secundarios imprevisibles, tan mentales como físicos que los irán fusionando poco a poco.

Una película de lo más inesperada en la que se combinan elementos de delirio y psicodelia con una narrativa que desafía las convenciones.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroJacob ElordiJ.A. BayonaDaniel HendlerCarmen MauraEtha HawkePelículasPelículas RecomendadasCineCine de TerrorCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La valiosa reflexión de Will Smith sobre por qué el dinero no da la felicidad: “Es algo que debes llevar a las personas que amas, no intentar obtener de ellas”

El actor de ‘Men in Black’ y ‘Soy leyenda’ asegura que en esta “segunda mitad” de su vida se ha centrado en devolverle al mundo todo lo que la vida le ha dado después de darse cuenta de que “no hay nada material que pueda satisfacerle”

La valiosa reflexión de Will

Una muestra expone 21 obras presuntamente falsificadas de Salvador Dalí: confiscadas tras consultar a la Fundación Gala

La Fiscalía de Roma ha ordenado la incautación de grabados, dibujos y tapices de la muestra que arrancó el pasado sábado

Una muestra expone 21 obras

La cantante Lola Young cancela todos sus conciertos tras desmayarse en plena actuación y anuncia un parón indefinido para “mejorarse y volver con más fuerza”

La artista se desvaneció durante uno de sus shows y varios días después ha anunciado la interrupción definitiva de todas las fechas planeadas para 2025 y 2026

La cantante Lola Young cancela

Esta película de Steven Spielberg fue la más taquillera de todos los tiempos, pero al director no le entusiasma: “Ni siquiera está entre las cinco mejores”

El aclamado director descartó este título pese a tratarse de un clásico de la ciencia ficción que enamoró a millones de fans en todo el mundo

Esta película de Steven Spielberg

El mayor fraude fiscal de la historia de Europa: la miniserie inspirada en el escandaloso robo de 146.000 millones de euros por parte de varios bancos

‘El dinero de otros’ recrea la investigación que acabó destapando el escándalo sacudió la confianza en el sistema financiero internacional

El mayor fraude fiscal de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la Flotilla

Última hora de la Flotilla a la Franja de Gaza: trece embarcaciones interceptadas por la Armada israelí, pero una treintena continúa avanzando

Ayuso encarga ya el Belén navideño para la Puerta del Sol por 48.000 euros y pide que se coloquen “misterios” en su despacho y en el de su jefe de gabinete MAR

Ada Colau: “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”

La tiktoker española Ana Alcalde, apodada “Barbie Gaza”, se convierte en el rostro mediático de la Global Sumud Flotilla que avanza hacia Gaza

Comisión Antiviolencia sanciona con hasta 5.000 euros a 38 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

ECONOMÍA

Número ganador de la lotería

Número ganador de la lotería 6/49 de este 1 de octubre

Madrid estrenará un Carnet Senior para los mayores de 60 años: supondrá un gasto de 400 millones de euros por año

Maca Linnebrink, persona que vive en Austria: “Gané 1.700 euros trabajando diez días como niñera”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”