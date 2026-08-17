Hacienda gana adeptos con los años: uno de cada 3 jóvenes cree que viviríamos mejor sin impuestos frente a solo un 11% de los mayores de 65

Oficina de la Agencia Tributaria.

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Los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años son el grupo generacional que menos convencido está de la necesidad de pagar impuestos, según el Barómetro Fiscal 2025 del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), publicado este 2026. Solo el 65% de este tramo de edad considera que la Hacienda Pública desempeña una función necesaria para la sociedad, frente al 89% de los mayores de 65 años, una brecha de 24 puntos porcentuales que refleja una fractura generacional en la cultura tributaria española.

El estudio revela que el 35% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que sin impuestos viviríamos mejor, el segundo porcentaje más alto por tramos de edad, solo superado por la franja de 25 a 39 años, donde ese respaldo alcanza el 38%. Entre los mayores de 65 años, apenas el 10% comparte esa visión. A nivel general, el 79% de los españoles respalda la necesidad de Hacienda, aunque ese porcentaje marca el mínimo histórico de toda la serie, que arranca en 1997.

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Esta desconfianza hacia el sistema fiscal no equivale a un rechazo frontal al Estado. Los datos del IEF muestran que los jóvenes reconocen la utilidad de los servicios públicos y, en varios indicadores concretos, exhiben una disposición solidaria superior a la de otras generaciones. La brecha reside más en la percepción de lo que reciben a cambio de lo que aportan que en una postura ideológica antiimpuestos.

Javier Gil, investigador del CSIC, presenta su libro “Generación inquilina”, en el que plasma todas sus investigaciones sobre la actual crisis inmobiliaria y anima a esta generación a cambiar su presente y futuro.

La vivienda: mejor fomentar la propiedad

El capítulo que concentra las posiciones más definidas de los jóvenes es el de la vivienda y la política fiscal. El 85% del conjunto de la población considera que acceder a una vivienda es hoy más difícil que hace una década, y los menores de 25 años comparten esa percepción, aunque con menor intensidad que otros grupos: el 71% de los jóvenes de 18 a 24 años cree que el acceso es más complicado en España que en otros países de la Unión Europea, por debajo del 75% de media general y del 77% del tramo de 40 a 54 años, que es el más crítico.

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Cuando se trata de traducir esa preocupación en disposición a pagar más impuestos, los jóvenes presentan un perfil particular. Son el grupo más dispuesto a sufragar con más tributos las ayudas de acceso a la vivienda destinadas a su propio colectivo: el 49% lo respalda, por encima del 46% de los ciudadanos de 25 a 39 años y muy lejos del 37% de la franja de 40 a 54 años. También lideran la disposición a costear ayudas para personas con escasos ingresos, con un 45% favorable, frente al 44% del tramo de 25 a 39 años.

El estudio del IEF detecta, además, una postura que distingue a los jóvenes del resto de franjas etarias: prefieren políticas fiscales que incentiven el acceso a la propiedad antes que al alquiler. Solo el 42% de los encuestados de 18 a 24 años apoya que la política tributaria priorice el arrendamiento frente a la compra, el porcentaje más bajo de todos los grupos de edad. Los ciudadanos de 25 a 39 años se sitúan en el 48%, y los mayores de 55 años respaldan esa orientación entre el 55% y el 56%.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Escepticismo ante medidas redistributivas

Esta disposición solidaria en lo inmediato convive con posiciones más restrictivas ante medidas redistributivas de carácter general. Los jóvenes de 18 a 24 años son el grupo que menos apoya la progresividad fiscal sobre la riqueza inmobiliaria: solo el 65% cree que quienes poseen más propiedades deberían tributar proporcionalmente más, frente al 75% de media general. El apoyo del resto de grupos de edad se sitúa claramente por encima del 70%.

En la misma línea, los jóvenes son el grupo que menos respalda el incremento de la oferta de Vivienda de Protección Oficial (VPO): un 72% se muestra favorable, un porcentaje que, aun siendo mayoritario, contrasta con el 95% de los mayores de 65 años y el 90% de los ciudadanos de 55 a 64 años. Respecto a gravar las viviendas vacías como medida para aumentar la oferta, el 59% de los jóvenes apoya esa política, por encima del 53% de los ciudadanos de entre 40 y 64 años, aunque por debajo del 61% del tramo de 25 a 39 años.

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El Barómetro Fiscal del IEF se publica de forma ininterrumpida desde 2001 y constituye la trigésima primera edición de esta serie. La encuesta fue realizada por la empresa Ikerfel con un tamaño muestral de 4.035 entrevistas.