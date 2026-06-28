Si eres fan de ‘John Wick’ y ‘Rambo’, no te pierdas esta joya oculta de Prime Video ambientada en la Segunda Guerra Mundial: “Es casi imposible no adorar esta película”

Imágenes de la película de acción bélica 'Sisu'. (Prime Video)

En lengua finesa, la palabra sisu se emplea para hacer mención a la capacidad de una persona de no rendirse nunca, incluso ante la adversidad extrema. Tal es la palabra que podría definir a muchos de los grandes héroes del cine de acción, como Rambo o, actualmente, John Wick. A estos y otros protagonistas de películas donde las peleas sangrientas están a la orden del día los hemos visto perseguir a sus enemigos con una fuerza de voluntad indómita. Esa misma fuerza es la que encontramos, precisamente, en uno de los mejores largometrajes de este tipo que se ha estrenado en los últimos años.

Para quienes no conozcan Sisu, película que en 2023 arrasó en el Festival de Sitges y que ha triunfado en todas las plataformas por las que ha pasado, tienen que saber que esta película se centra en un solitario buscador de oro de Finlandia que, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con un comando nazi en retirada que intenta arrebatarle su tesoro: una pequeña pepita de oro. El resultado de este conflicto es una masacre que, en palabras de la crítica en su momento, “es casi imposible no adorar”.

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Y es que, con una narrativa cruda y directa, Sisu se convierte enseguida en lo que promete ser: una película de acción sangrienta en mitad del paisaje helado lapón, llena de trabajadísimas coreografías capaces de llenar de adrenalina al espectador más calmado. Por si fuera poco, la figura del protagonista no es aleatoria, sino que está directamente inspirada en Simo Häyhä, un francotirador que en la Guerra de Invierno (la invasión de la Unión Soviética a Finlandia en 1939) mató a más de 500 soldados enemigos en apenas tres meses.

Tráiler de 'Sisu'. (Lionsgate)

Estas son las plataformas donde ver ‘Sisu’ y su secuela

A pesar de remitirnos a los clásicos, la película de Jalmari Helander, director de Sisu, se aleja de los clichés tradicionales de las películas de acción bélica habituales. La cinta muestra enseguida una estética que podría recordar a la de los spaghetti westerns y no se ahorra ni una pizca de humor negro. Además, el entorno supone un factor diferencial, ya que se trata de un escenario inhóspito que desnuda las escenas de acción frenética para convertirlas en una metáfora de la resistencia contra el invasor como una forma de identidad nacional.

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En su paso por los cines, Sisu no pudo aprovechar las grandes críticas de la prensa y apenas llenó las salas en las que se proyectó. Sin embargo, ahora sobrevive en plataformas como Prime Video o Movistar Plus, espacios donde se ha convertido en una joya oculta para los amantes del género. Además, en 2025 se estrenó Sisu: Camino a la venganza, una segunda parte que dobla la apuesta y ofrece una secuela a la altura que cuenta, además, con estrellas como Richard Brake (Juego de Tronos) o Stephen Lang (Avatar) en su reparto.

Imágenes de 'Sisu: Camino a la venganza'. (Cosmic Snowball)

Esta continuación demuestra hasta qué punto Sisu ha resultado ser un éxito. La primera parte tuvo un presupuesto de unos seis millones de euros, mientras que la segunda dobló esa cantidad con otra cinta que, a día de hoy, compite en el mundo del streaming directamente en visualizaciones con los grandes blockbusters de Hollywood. En un mercado saturado de franquicias predecibles, la consolidación de esta saga nórdica demuestra que el público global sigue demandando historias crudas, compactas y con una identidad visual propia.

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