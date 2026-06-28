La ola de calor más grave en Europa desde que hay registros deja ya más de 1.000 muertos en Francia y bate récords en una docena de países

Varias personas se refrescan en la Fuente del Trocadero, junto a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia. REUTERS/Abdul Saboor

Casi la mitad de las grandes ciudades de Europa ha superado o está a punto de superar sus temperaturas máximas históricas, en una ola de calor sin precedentes que los científicos califican como la más intensa hasta ahora registrada en el continente. Además, señalan que habría sido “prácticamente imposible” que se produjera un fenómeno así hace apenas medio siglo.

Más de 191 millones de europeos han experimentado este domingo temperaturas de al menos 35 ºC, según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El episodio, activo desde el 18 de junio, comenzó en la península ibérica y se ha desplazado hacia el centro y el este del continente, dejando alertas rojas en Alemania, República Checa, Polonia y Hungría.

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Francia registra más de 1.000 muertos en cuatro días

El balance más grave hasta ahora es el de Francia. La agencia pública Santé France ha informado de que entre el 24 y el 27 de junio se registraron aproximadamente 1.000 fallecimientos más de lo habitual, cifra que las autoridades vinculan al calor extremo. El 85% de las víctimas tenía más de 65 años, y los decesos en domicilios particulares aumentaron un 40%, sobre todo en regiones que han estado en alerta roja por altas temperaturas.

La ministra de Sanidad detalló en una entrevista en BFMTV que los fallecimientos “probablemente” no alcanzarán los niveles de agosto de 2003, año en el que sufrieron una histórica ola de calor, y cuando el exceso de mortalidad llegó a 15.000 personas. Además, el balance provisional debe interpretarse con prudencia, ya que se basa únicamente en certificados de defunción electrónicos y supone “una subestimación de los datos”.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Así, el país galo está a punto de cerrar este episodio de once días de calor extremo. A partir de la noche del domingo al lunes, el servicio meteorológico ha rebajado la alerta máxima a nivel naranja en 22 de los 96 departamentos del país.

Alemania bate tres récords históricos en tres días

Alemania ha reescrito su historia meteorológica en apenas 72 horas. Este domingo, el país ha registrado 41,7 ºC, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). El dato supera el anterior récord nacional de 41,5 ºC, medido justo el día anterior en el este del país.

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El viernes, Saarbrücken, al oeste de Alemania, ya había roto por primera vez desde 2019 el récord histórico nacional con 41,3 ºC, superando los 41,2 ºC registrados en Tönisvorst y Duisburgo hace siete años. En apenas tres días, el país ha encadenado tres récords absolutos consecutivos.

Y las noches tampoco han dado tregua. Kubschütz, también en el este alemán, registró en la madrugada del sábado al domingo una temperatura mínima de 29,4 ºC, el valor nocturno más alto de la historia de Alemania.

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Austria alcanza los 40 grados y el calor causa daños en las infraestructuras

Viena ha alcanzado este domingo por primera vez en su historia los 40 ºC, por debajo del récord nacional de 40,5 ºC medido en agosto de 2013 en el este de la capital. Así, seis de las nueve regiones de Austria permanecen bajo alerta roja por calor, con “temperaturas extraordinariamente altas y estrés térmico extremo”, según el servicio meteorológico del país. Las otras tres, situadas más al oeste, están en código naranja, con máximas de entre 34 ºC y 37 ºC.

Además, el calor ha causado daños materiales. La empresa gestora de autopistas Asfinag ha informado de que varias placas de asfalto se han abombado por dilatación térmica en la autopista que conecta Viena con Salzburgo, y ha pedido a los conductores que extremen la precaución. La compañía estatal de ferrocarriles ÖBB también recomienda evitar viajes que no sean imprescindibles.

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Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026, en Madrid. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Como consecuencia de las altas temperaturas, los incendios han sido más problemáticos de lo habitual. Los bomberos han tenido que intervenir para apagar un incendio en un descampado entre edificios residenciales de Viena. En la región de Burgenland, nueve hectáreas de bosque han ardido, y en Tirol, al oeste del país, dos incendios han obligado a actuar a los servicios de emergencia. Las previsiones del servicio meteorológico austriaco apuntan a que las temperaturas no bajarán de los 30 ºC antes del jueves.

La ola de calor continúa hacia el este de Europa

En el resto de Europa, la República Checa ha registrado también su temperatura más alta de la historia, con 40,6 ºC en Doksany, al norte de Praga. Dinamarca ha alcanzado los 37 ºC en Ødum, al norte de Aarhus, su máximo desde que existen registros, en 1874. Suiza registró 38,8 ºC en Basilea, y el Reino Unido batió su récord de temperatura para el mes de junio durante tres días consecutivos, con una máxima provisional de 37,3 ºC en Santo Downham. Para los próximos días, Polonia, Eslovaquia y otros países del este del continente podrían aún superar sus propios récords históricos antes de que remita este episodio de calor.

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En España la situación ha sido muy similar. Nuestro país ha registrado más de 327 muertos relacionados con el calor entre el 21 y el 26 de junio, según el Instituto de Salud Carlos III, con máximas que han superado los 42 ºC en Bilbao y los 45 ºC en Andalucía. Para los próximos días, Polonia, Eslovaquia y otros países del este del continente podrían aún superar sus propios récords históricos antes de que remita este episodio de calor.