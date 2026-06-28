Albert Camus, filósofo: “Nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad; nunca vivirás si buscas el sentido de la vida”

Fotografía coloreada del filósofo Albert Camus. (Shutterstock)

Si hablamos de Albert Camus, es imprescindible hablar de su idea del “absurdo”: esa grieta inevitable que encontramos en nuestra propia existencia llena de preguntas: ¿por qué vivimos? ¿para qué? ¿cuál es el sentido? El filósofo y escritor francés consideraba que estas eran cuestiones para las que no había respuesta. Sin embargo, lejos de volverse pesimista o nihilista, Camus invitaba a la rebelión contra ese vacío existencial.

Por eso, más allá del absurdo, el pensador nacido en Argelia reflexionaba con pasión sobre otros temas: la justicia social, la libertad individual, los peligros del dogmatismo en la política. Hasta filosofó sobre el fútbol, deporte por el que se mostraba agradecido por haberle enseñado “que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que se venga”.

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Con esa misma vitalidad rebelde frente al absurdo, Camus nos dejó una de sus reflexiones más famosas: “Nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad; nunca vivirás si buscas el sentido de la vida”. Con estas palabras, Camus nos conecta directamente con su pensamiento: si nos obsesionamos por teorizar la existencia nos desconecta de la experiencia real de estar vivos en el presente.

Albert Camus

El significado de la frase de Albert Camus

Para Camus, racionalizar la felicidad es destruirla en el acto. En su ensayo El mito de Sísifo, el autor ya advertía sobre los peligros de aplazar el presente persiguiendo quimeras futuras. Hay que aceptar la vida tal y como es, nos decía, abrazar el momento actual sin condiciones ni mapas conceptuales porque, si la vida tuviera que tener una justificación previa, estaríamos perdidos. Seguir vivos, por el contrario, es ir en busca de dicha justificación. Por eso este ensayo comienza con la idea de que “el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos”.

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En el siglo XXI, a pesar de todo, hacemos caso omiso de esas reflexiones. No solo tratamos de definir la felicidad, sino que también la hemos encerrado en objetos y objetivos que provocan que nos olvidemos de estar vivos. Frente a los manuales de autoayuda o los discursos sobre el éxito, Camus nos diría que la verdadera felicidad no es un algoritmo que resolver, sino una consecuencia directa de vivir con intensidad, asumiendo nuestras propias ideas y sus contradicciones.

“Se habla de la felicidad. Pero no es la felicidad lo que me importa, es la verdad”, apuntaba en sus famosos Cuadernos (o Carnets). Su pensamiento, muchas décadas después, sigue invitándonos a una libertad absoluta y lúcida, sin un guion previo pero también sin resignación: el sentido de nuestra vida lo creamos nosotros activamente. Es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad.

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Cubierta de 'Carnets', de Albert Camus. (Alianza Editorial)

¿Qué define a las personas?

Este tipo de posicionamientos son los que hacen que muchos ubiquen a Camus dentro del existencialismo, aunque él mismo tuviera sus reservas con este punto. De hecho, el filósofo francés se consideraba rival ideológico de Jean-Paul Sartre, a pesar de que este pensador también defendía que la existencia precede a la esencia, es decir, que “el hombre no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo”.

A pesar de ser una corriente filosófica muy asociada al siglo XX, lo cierto es que el existencialismo bebía de pensadores muy anntiguos. Por ejemplo, nos lleva a las ideas del famoso monje budista Linji Yixuan, quien solía recordar a sus discípulos la pureza del instante, alejada de metas espirituales complejas, mediante su conocida máxima: “Si buscas la verdad, no la encontrarás; la verdad es lo que eres en este momento”.

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Tráiler de 'El Extranjero', la pelcula de François Ozon que adapta la novela homónima de Albert Camus. (BTEAM Pictures)

En conclusión, el mensaje que nos hereda Albert Camus es un bálsamo de realismo para una época acelerada y ansiosa. La felicidad y el sentido no son metas abstractas que aguardan al final de un largo laberinto intelectual. Al final del día, vivir plenamente consiste en aceptar el misterio del mundo, soltar las preguntas obsesivas y atreverse, simplemente, a experimentar el presente con los ojos bien abiertos y ganas de firmar nuestro propio destino.