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De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Varios futbolistas convocados en el Mundial 2026 están vinculados a sociedades con actividad patrimonial e inmobiliaria

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Los jugadores de la selección española celebrando un gol en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Brett Davis)
Los jugadores de la selección española celebrando un gol en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Brett Davis)

La Federación Española de Fútbol podría ingresar hasta 50 millones de dólares si la selección conquista el Mundial el próximo 19 de julio, el premio que prepara la FIFA para el país campeón. Este dinero se repartirá entre el equipo técnico y los futbolistas según las primas acordadas, una recompensa que se sumaría a las fortunas que varios internacionales ya han comenzado a invertir fuera del terreno de juego.

Los goles ya no son la única apuesta de las estrellas del fútbol español. Mientras sus carreras se disparan sobre el césped, cada vez son más los internacionales que destinan parte de sus ingresos a construir un patrimonio fuera del terreno de juego, con el ladrillo como una de sus inversiones favoritas.

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Al menos una decena de jugadores de la Roja están vinculados a sociedades con actividad inmobiliaria o patrimonial. En la mayoría de los casos, no se tratan de inversiones aisladas, sino de estructuras empresariales diseñadas para gestionar diversas fuentes de ingresos más allá de su carrera deportiva. Estos son algunos de los casos más llamativos:

Los negocios de Pedri González: hoteles de lujo y un antiguo convento

El centrocampista del F.C. Barcelona canaliza parte de su actividad empresarial a través de Pedrineta S.L., una sociedad holding y patrimonial constituida en 2023. De esta estructura depende Quillama Hoteles S.L., creada en marzo de 2026 con un capital social de 250.000 euros y orientada a la adquisición, gestión y explotación de activos inmobiliarios.

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El jugador también ha adquirido recientemente un hotel de cuatro estrellas en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por un desembolso de 4,2 millones de euros.

A esta inversión se suma la compra en 2023, de un antiguo convento en Tegueste (Tenerife) por 2,5 millones de euros, según Forbes. El inmueble, construido en 1943 y con unos 9.500 metros cuadrados, fue durante décadas residencia de las Religiosas de la Asunción.

Lamine Yamal también se dedica a la actividad inmobiliaria

El jugador más joven de la selección española está vinculado a Ally Global S.L., sociedad que anteriormente operaba bajo el nombre de L.Y. Sports Management S.L. y que funciona como eje central de su actividad empresarial. Se creó en 2023 como agencia de derechos de imagen, aunque ahora se dedica a la actividad inmobiliaria y la gestión empresarial.

Además, este mes de junio se ha fundado una filial inmobiliaria, Capitally Property S.L., con promoción, adquisición y venta de inmuebles, fincas urbanas y rústicas, según El Economista.

Martín Zubimendi, una sociedad a su nombre vinculada a la gestión de bienes inmobiliarios

El centrocampista de la Real Sociedad cuenta también con una sociedad a su nombre en la que figura como socio único y administrador. Se trata de una estructura empresarial de carácter personal y patrimonial dedicada tanto a la toma de participaciones en otras empresas como a la inversión en valores. También contempla actividades vinculadas a la compraventa, el arrendamiento y la gestión de bienes inmobiliarios.

Mikel Oyarzabal opera una empresa con 2,4 millones de euros de capital social

Oyarzabal opera desde hace años a través de Moyarberri S.L., una sociedad constituida en 2019 en la que figura como socio único.

Según el Registro Mercantil, la empresa tiene un capital social de 2,4 millones de euros y está orientada a la tenencia, permuta y venta de valores inmobiliarios nacionales e internacionales.

El delantero de la selección española, Mikel Oyarzabal (Europa Press)
El delantero de la selección española, Mikel Oyarzabal (Europa Press)

Borja Iglesias, del sector inmobiliario a los deportes electrónicos

El caso de Iglesias muestra una diversificación más amplia, que va más allá del ámbito estrictamente inmobiliario. A través de Borja Patrimonial S.L., una sociedad ligada a instalaciones deportivas y operaciones inmobiliarias, el delantero canaliza parte de su actividad empresarial.

Además, es accionista de DUX Gaming, club de deportes electrónicos en el que compartió proyecto con figuras como el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, o el youtuber DjMariio.

Otros jugadores de la Roja que han apostado por invertir en el ladrillo

Dani Olmo es otro de los futbolistas convocados por Luis de la Fuente con presencia en el sector inmobiliario. En su caso, participa junto a otros cinco deportistas en el capital de Perseidas Rental Group, una sociedad cotizada en el mercado francés.

También han apostado por el ladrillo a través de distintas estructuras empresariales David Raya, vinculado a una sociedad de gestión inmobiliaria, Pedro Porro, con una compañía centrada en operaciones del sector, y el valenciano, Ferran Torres.

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