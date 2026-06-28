Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

Los jugadores de la selección española justo antes del partido ante Uruguay (REUTERS/Raquel Cunha)

La selección española concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 con el primer puesto del Grupo H, sumando un total de siete puntos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente inició el torneo con un empate sin goles ante Cabo Verde, un resultado que no generó grandes sensaciones y dejó abiertas todas las opciones para los siguientes compromisos. En el segundo encuentro, España reaccionó con una actuación contundente y logró imponerse por 4-0 frente a Arabia Saudí, mostrando una notable superioridad en el juego y dejando atrás las dudas del debut. Finalmente, en el tercer partido de la fase, la selección cerró su participación con una victoria sobre Uruguay, lo que aseguró el liderato del grupo.

Tras dar por cerrada la fase de grupo durante la madrugada del sábado al domingo (horario español), ya se conocen los duelos de dieciseisavos. Un ronda que se incluye por primera vez en la cita mundialista gracias al nuevo formato de 48 selecciones. De esta forma, cerrar la fase de grupos inicial a la cabeza de la tabla resultaba decisivo para los duelos posteriores.

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España ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final. Se enfrentará a Austria, que finalizó en segundo lugar en el Grupo J tras una etapa de grupos disputada hasta el último momento. El encuentro entre España y Austria está programado para el 2 de julio en el Los Angeles Stadium (SoFi), con inicio a las 21:00 horas. El equipo español parte como favorito en este cruce, pero el formato de eliminación directa obliga a no subestimar a ningún rival. A partir de ahora, todo los duelos serán a muerte, ya que un error puede dejarte fuera del torneo.

Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Arabia Saudí (Reuters/Brett Davis)

De avanzar a la siguiente ronda, España podría encontrarse en octavos de final con selecciones de gran nivel como Croacia o Portugal. Ambos equipos han demostrado capacidad en competiciones previas y cuentan con jugadores de experiencia internacional. El partido correspondiente a octavos de final se celebraría el 6 de julio, también a las 21:00 horas, y se perfila como uno de los duelos más atractivos de esa fase del torneo.

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En los hipotéticos cuartos de final, España se mediría probablemente ante rivales como Bélgica, Estados Unidos, Bosnia o Senegal. Aunque a priori pueden parecer encuentros menos llamativos en comparación con otros cruces, el partido seguirá siendo fundamental, dado que será necesario superar la fase para llegar a la semifinal. El partido de cuartos está previsto para el 10 de julio a las 21:00 horas.

España y su lucha de titanes para la semifinal y final

Si el equipo logra avanzar a semifinales, el escenario se torna aún más exigente. Francia, con una plantilla encabezada por Kylian Mbappé, figura como el rival con más opciones de cruzarse en esa instancia. El partido de semifinales está agendado para el 14 de julio a las 21:00 horas. No obstante, el cuadro de la competición también deja abierta la posibilidad de que España se encuentre con selecciones como Alemania, Paraguay, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos o Marruecos, dependiendo de cómo se desarrollen los otros enfrentamientos del torneo.

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En caso de que se produzcan resultados inesperados y Francia quede fuera, los posibles adversarios de España en semifinales serían Países Bajos o Alemania, ambos equipos con historial y recorrido en campeonatos internacionales. Mirando más allá, en una eventual final, las selecciones que aparecen como principales candidatas en la otra parte del cuadro son Argentina, Brasil o Inglaterra, conjuntos que suelen figurar entre los favoritos en cada cita mundialista.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

Con la fase de grupos ya superada y el cuadro de eliminatorias definido, la selección española encara un camino repleto de desafíos, donde cada partido será decisivo y las oportunidades de avanzar dependerán del nivel mostrado en cada cruce. El equipo tiene ante sí la posibilidad de seguir haciendo historia en el fútbol mundial.

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