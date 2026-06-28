Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

Montaje de Infobae en el que aparece Alan Peiró

Los perros son la mascota más común en los hogares españoles. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), hay alrededor de 7 millones de perros en España.

A pesar del número tan alto, nadie nos enseña a educar a nuestros amigos peludos, por lo que muchas veces no sabemos cómo encarar ciertas situaciones. Esto es algo que explica Alan Peiró, adiestrador canino, en su cuenta de TikTok (@adiestramiento_n.humedas).

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Según explica el experto, no todos los perros aprenden de la misma manera ni responden igual a los métodos tradicionales de repetición. Por ello, insiste en que un buen profesional debe adaptar la técnica a cada animal, en lugar de utilizar siempre el mismo sistema de enseñanza.

La importancia de adaptar el sistema de enseñanza

Una de las estrategias que utiliza es el aprendizaje por imitación. En estos casos, algunos perros pueden aprender observando a otros que ya han interiorizado ciertas conductas. Para ello, es fundamental contar con un perro equilibrado, con buen carácter y capaz de servir como referencia.

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Peiró pone como ejemplo a su perra Mace, a la que recurre en sesiones de adiestramiento cuando un perro tiene dificultades para ejecutar una orden concreta, como tumbarse. En estas situaciones, trabaja con ambos animales a la vez: le pide el ejercicio a Mace, la recompensa cuando lo realiza correctamente y deja que el otro perro observe la acción.

De esta forma, el perro que está en proceso de aprendizaje puede imitar el comportamiento del otro sin necesidad de repetir la orden. Según el adiestrador, se trata de aprendizaje social, una técnica que en muchos casos resulta más eficaz que la repetición tradicional.

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Claves del aprendizaje social en perros

Más allá de las técnicas, el adiestramiento canino pone cada vez más el foco en comprender cómo procesan la información los perros y qué factores influyen en su capacidad de aprendizaje. En este sentido, el entorno juega un papel determinante: el nivel de estrés, la motivación del animal o incluso la presencia de distracciones pueden condicionar el resultado de una sesión de entrenamiento.

Descubre cómo la interacción con perros de terapia está transformando la experiencia educativa de niños con necesidades especiales. Este programa busca reducir la ansiedad y fomentar la interacción en un entorno escolar inclusivo.

Otro aspecto relevante es el refuerzo positivo, que sigue siendo una de las herramientas más eficaces para consolidar conductas. Premiar los comportamientos adecuados ayuda a que el perro asocie la acción con una consecuencia agradable, lo que incrementa la probabilidad de que la repita en el futuro.

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También es importante la consistencia en las señales que utiliza el guía. Los cambios constantes en órdenes, gestos o recompensas pueden generar confusión y ralentizar el proceso de aprendizaje. Por ello, muchos profesionales insisten en mantener una comunicación clara y estable con el animal.

Además, cada perro presenta un ritmo de aprendizaje distinto. La edad, la experiencia previa o incluso la personalidad influyen en cómo asimila nuevas órdenes. Por este motivo, los programas de educación canina más efectivos son aquellos que se adaptan de forma individualizada, combinando diferentes técnicas según las necesidades de cada caso y buscando siempre reforzar la confianza entre el perro y su guía.

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