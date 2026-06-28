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Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Nico Williams y Yeremy Pino se suman a Víctor Muñoz en la enfermería de la selección española tras el partido ante Uruguay

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El jugador de la selección española Lamine Yamal (REUTERS/Claudia Greco)
El jugador de la selección española Lamine Yamal (REUTERS/Claudia Greco)

La batalla campal que fue el partido entre España y Uruguay, se cobró varias víctimas. Los charrúas instauraron un partido físico rozando lo violento, donde las entradas con dureza y a destiempo fueron la tónica durante los 90 minutos. Una situación que terminó con Yeremy Pino y Nico Williams en la enfermería por lesión. Ahora, Lamine Yamal encara las próximas batallas en solitario, con Baena como único compañero en la guerra por el otro costado. Mano a mano. Sin nadie que pueda reemplazarles desde el banquillo.

La selección española consiguió lo que necesitaba: cerrar la fase de grupo como primera de grupo para evitar a Argentina en la siguiente ronda. Lo hizo, pero pagó un precio por ello. Ganar a una Uruguay desesperada se presentaba como un duelo complicado. Sabían que la dureza iba a ser la máxima del encuentro y no se equivocaron. Los charrúas necesitaban la victoria o al menos un empate para sobrevivir y pusieron “el pecho a las balas” para conseguirlo. Pero los de Luis de la Fuente tiraron de Lamine Yamal. Se encomendaron a él a sabiendas de que la victoria pasaba por sus botas, igual que había ocurrido en el duelo ante Arabia Saudí.

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El azulgrana lo intentó por la banda y por el interior; con disparos desde la frontal y desde dentro del área, pero sin Pedro Porro de lateral ni Dani Olmo en el medio; su juego no brilló como se esperaba. No importó. Fue Baena quien asumió la misión de batir a Muslera, gracias a un centro de Marcos Llorente. No necesitaron más alzarse con la victoria y sumar los ansiados tres puntos.

Alex Baena tras marcar a Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Alex Baena tras marcar a Uruguay (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En ese camino, perdieron a dos hombres. Yeremy Pino, que es baja por un esguince acromioclavicular; y a Nico Williams, que estaba saliendo del proceso de recuperación por una lesión en el isquio y ahora suma una lesión muscular en el aductor derecho. Dos nuevos pacientes en la enfermería de la selección española que se suman a Víctor Muñoz. El jugador del Osasuna llegó a la convocatoria con la selección en proceso de recuperación, pero cuando ya volvía a entrenar con el equipo una nueva molestia muscular le volvía a dejar fuera de juego.

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Lamine y Baena mano a mano

Ante estas tres bajas en los extremos, Luis de la Fuente deberá afrontar el camino con Lamine Yamal y Baena o cambiar el dibujo, para afrontar los próximos duelos, dado que hasta el momento no se conoce cuánto tiempo estarán de baja. El partido ante Cabo Verde evidenció la dependencia de España por sus extremos. El juego rápido, vertical y potente es lo que mejor les funciona. Una circulación rápida y directa les permitió alzarse con la Eurocopa de 2024, también aplastar a Arabia Saudí durante su segundo partido en el Mundial 2026.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

Tampoco Lamine Yamal puede disputar todavía los 90 minutos, como quedó evidenciado durante el encuentro ante Uruguay. El azulgrana necesita un rodaje previo a afrontar un partido entero que la situación no invita a dar. Ahora es misión de Luis de la Fuente encontrar ese esquema que permita a España lucir su mejor versión sin quemar a Lamine. Alex Baena, probablemente, será el dueño y señor del costado izquierdo. Gavi, Dani Olmo o, incluso, Ferran Torres podrían jugar también en la banda. De momento, quedan todavía cuatro días por delante para que el seleccionador español pueda pensar la estrategia que mejor se adapta para contrarrestar el juego de Austria, donde predomina el gegenpressing, es decir, un fútbol de presión intensa con transiciones rápidas.

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