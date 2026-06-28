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Una oftalmóloga lo confirma: estos son los 5 peores hábitos para tu vista

Es importante cuidar los ojos y someterse a revisiones anuales en una óptica para descartar problemas oculares

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Los problemas de vista afectan al 80% de la población
Hombre con las manos en la cara. (Magnific)

Los ojos son el órgano más vulnerable en el siglo XXI. El estilo de vida actual, basado en el uso constante de pantallas, la reducción de actividades al aire libre y el aumento de la esperanza de vida, ha provocado una auténtica epidemia de problemas visuales.

Según el Libro Blanco de la Salud Visual en España, el 80% de la población tiene algún problema ocular, por lo que es importante cuidar nuestros hábitos para proteger nuestros ojos.

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A la vista de estos datos, es probable que una gran parte de la sociedad experimente algún problema visual a lo largo de su vida. Por este mismo motivo, es importante tomar las medidas preventivas necesarias, algo que tienen claro los oftalmólogos. Desde la Óptica Ibiza, en Benidorm, advierten de los cinco peores hábitos para nuestros ojos.

Hábitos perjudiciales para la vista

Uno de los errores más comunes es utilizar el teléfono móvil a oscuras. Según explica la oftalmóloga en la cuenta de TikTok de la óptica (@optica_ibiza), cuando nos encontramos en un entorno sin luz, la pupila se dilata para captar más información visual.

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En ese momento, la exposición directa a la luz de la pantalla puede provocar fatiga visual, sequedad ocular y dificultades para conciliar el sueño, especialmente si se convierte en una costumbre diaria.

Otro hábito perjudicial es no utilizar gafas de sol adecuadas. La oftalmóloga advierte de que la exposición continuada a la radiación ultravioleta puede favorecer la aparición de cataratas y provocar daños en la retina.

El Gobierno dará 48 millones para gafas y lentillas infantiles, combatiendo la pobreza visual y el abandono escolar.

Además, alerta sobre el uso de gafas sin filtros homologados, ya que oscurecen la visión y hacen que la pupila se dilate, permitiendo la entrada de una mayor cantidad de radiación dañina.

El uso prolongado de pantallas también pasa factura a los ojos. Cuando trabajamos frente a un ordenador o consultamos constantemente el teléfono móvil, tendemos a parpadear con menos frecuencia. Como consecuencia, la superficie ocular pierde lubricación, aparecen molestias y la vista se cansa cada vez más rápido.

Entre los hábitos más perjudiciales destaca también frotarse los ojos de forma habitual. Aunque pueda parecer un gesto inofensivo, hacerlo con fuerza puede llegar a deformar la córnea y favorecer la aparición de patologías, como el queratocono. Ante el picor o la irritación, la experta recomienda usar lágrimas artificiales en lugar de frotarse los ojos.

Sin embargo, el peor hábito de todos es no acudir a revisiones oftalmológicas periódicas. Muchas enfermedades oculares evolucionan de forma silenciosa y apenas presentan síntomas en sus fases iniciales. Cuando aparecen los primeros signos de alarma, parte del daño puede ser irreversible.

Cada cuánto hay que revisarse la vista

Los oftalmólogos recomiendan realizar una revisión ocular al año, aunque la frecuencia puede variar según la edad, el estado de salud y los antecedentes familiares. En personas con patologías como diabetes o problemas visuales previos, los controles deben ser más frecuentes. También es importante acudir al especialista si aparecen síntomas como visión borrosa, dolores de cabeza o dificultad para enfocar.

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